María Teresa de Luxemburgo cumple 70: la gran duquesa emérita que revolucionó la corte y sobrevivió a ella

María Teresa de Luxemburgo en una imagen de archivo. (Grosby Group)

A sus 70 años, cifra que cumple este domingo 22 de marzo, María Teresa de Luxemburgo no es una royal cualquiera. La que fuera gran duquesa hasta octubre de 2025 —cuando su marido, el gran duque Enrique, decidió abdicar en favor de su hijo, Guillermo de Luxemburgo— celebra su aniversario convertida en gran duquesa emérita, pero también como una de las figuras más complejas y comentadas de la realeza europea.

Su historia no responde al molde clásico. Nacida en La Habana en 1956 como María Teresa Mestre, creció en el seno de una familia acomodada marcada por el exilio tras la revolución cubana.

De ahí pasó a una educación internacional en Suiza y a un encuentro que cambiaría su vida para siempre: el de un joven príncipe tímido, alto y reservado que estudiaba Ciencias Políticas en Ginebra: Enrique.

María Teresa de Luxemburgo en una imagen de archivo. (Grosby Group)

Una historia de amor contra todo

Lo suyo fue un flechazo. Pero también, desde el principio, un desafío. La relación avanzó en secreto mientras Enrique asumía que tendría que enfrentarse a su familia si quería seguir adelante. Y así fue.

Cuando presentó a María Teresa en palacio, la recepción no fue tan cálida como aparentaba. Especialmente por parte de su madre, Josefina Carlota, una princesa de sangre azul que nunca terminó de aceptar a aquella joven latina, plebeya y espontánea a la que llegó a referirse, en privado, como “la pequeña cubana”.

Pese a todo, la boda se celebró el 14 de febrero de 1981. Y con ella comenzó una historia en la que María Teresa no tardaría en dejar claro que no iba a ser una consorte al uso. Su cercanía, su naturalidad y ese carácter abierto que rompía con los códigos tradicionales conquistaron al pueblo, pero también incomodaron dentro de palacio.

Los grandes duques eméritos de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, en una imagen de archivo. (Photo by DPPA/Sipa USA)

Del cuento de hadas a las tensiones en palacio

Con el paso de los años, aquella joven que generaba recelos terminó convirtiéndose en gran duquesa cuando Enrique accedió al trono en el año 2000. Fue entonces cuando María Teresa empezó a mostrar una versión más firme y reivindicativa.

Incluso llegó a relatar públicamente las tensiones vividas con su suegra, denunciando actitudes que, según ella, buscaban minar su imagen. Lo hizo con el respaldo de su marido, en un gesto poco habitual en las casas reales europeas.

Abdicación del gran duque Enrique a favor de su hijo, el gran duque de Luxemburgo. (Yves Herman/Reuters)

Sin embargo, su reinado como consorte tampoco estuvo exento de polémicas. En 2019, el llamado “informe Waringo” sacudió los cimientos de la corte luxemburguesa al señalar un ambiente laboral complicado en el palacio de Berg. Parte de las críticas apuntaban directamente a la gran duquesa, con acusaciones de trato difícil hacia el personal.

Aquella crisis dañó seriamente su imagen pública, obligándola a replegarse y a reforzar su perfil institucional y social. Ella siempre ha defendido que fue víctima de una “persecución mediática”, reivindicando su papel como figura “disruptiva” en un entorno profundamente conservador.

María Teresa de Luxemburgo junto a su hijo Guillermo, gran duque de Luxemburgo, en una imagen de archivo. (Grosby Group)

Una retirada meditada y una nueva etapa

En octubre de 2025, la historia dio un giro. Enrique anunció su abdicación y cedió el trono a su hijo Guillermo, cerrando así una etapa de más de dos décadas. Con ese paso, María Teresa dejó de ser gran duquesa para convertirse en gran duquesa emérita.

Lejos de desaparecer, ha abrazado esta nueva etapa con una idea clara: no interferir. “Hay que saber cuándo dar paso a las nuevas generaciones”, ha defendido en sus últimas apariciones. Ahora, su vida gira en torno a planes mucho más personales: viajes, cultura, tiempo en pareja y una libertad que, según ella misma ha reconocido, nunca había tenido.