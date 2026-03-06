España

El rey Felipe VI comete un 'error' de protocolo en el Palacio Real durante la visita de los duques de Luxemburgo: "Es por aquí"

Los Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo se han reunido con los padres de la princesa Leonor en el marco de su visita de Estado a España

El duque Guillermo V de
El duque Guillermo V de Luxemburgo y el rey Felipe VI durante la recepción celebrada antes del almuerzo celebrado en el Palacio Real

El Palacio Real de Madrid fue este jueves, 5 de marzo, el escenario de la recepción oficial que los reyes Felipe VI y Letizia ofrecieron a los nuevos grandes duques de Luxemburgo, Guillermo de Luxemburgo y Stéphanie de Luxemburgo, en el marco de su presentación institucional ante España. El encuentro, cargado de simbolismo diplomático, puso de manifiesto la cercanía entre ambas casas reales y la voluntad de reforzar las relaciones entre España y Luxemburgo.

La recepción se desarrolló en la Plaza de la Armería, uno de los espacios más representativos del complejo palaciego madrileño. Allí, los royals españoles dieron la bienvenida a los jefes de Estado luxemburgueses con los honores correspondientes a este tipo de visitas oficiales. La ceremonia mantuvo la solemnidad habitual en los actos de carácter institucional, marcada por la interpretación de los himnos nacionales y la tradicional salva de 21 cañonazos que acompaña este tipo de recepciones.

La reina Letizia, los duques
La reina Letizia, los duques Stéphanie de Lannoy y Guillermo V de Luxemburgo y el rey Felipe VI durante la recepción celebrada antes del almuerzo celebrado en el Palacio Real

Tras el acto protocolario en el exterior, los monarcas y sus invitados iniciaron el recorrido hacia el interior del palacio. El ambiente, inicialmente formal, dio paso a una escena más distendida cuando las cuatro figuras comenzaron a conversar con naturalidad mientras avanzaban por el recinto. Esa cercanía quedó reflejada en los gestos y en la complicidad que mostraron durante los primeros minutos del encuentro, un elemento habitual en este tipo de visitas que busca reforzar los vínculos diplomáticos también desde el plano personal.

El ‘error’ que tuvo Felipe VI y que fue corregido de inmediato

Durante la caminata hacia el interior del Palacio Real, la propia arquitectura del edificio volvió a ejercer como escenario simbólico de la historia y la tradición de la monarquía española. En este contexto se produjo uno de los momentos más comentados de la jornada, un pequeño despiste protagonizado por el rey Felipe VI que apenas alteró el desarrollo del acto.

El incidente ocurrió cuando los monarcas y los grandes duques subían la escalinata del palacio para dirigirse a una de las estancias donde estaba previsto que se celebrara una reunión entre el rey y Guillermo de Luxemburgo. Al llegar al rellano, el hijo de la reina Sofía y el gran duque tomaron inicialmente la dirección hacia la derecha, cuando el protocolo establecía que el recorrido debía continuar hacia la izquierda.

El gesto pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los asistentes, pero fue rápidamente corregido por el jefe de protocolo, que indicó discretamente el camino correcto. “Antes por aquí”, afirmó, redireccionando a los grandes protagonistas de la jornada. La rectificación se produjo de forma casi inmediata, por lo que el leve ‘error’ apenas interrumpió la dinámica del acto ni alteró el desarrollo de la agenda prevista.

Más allá de este breve episodio, la visita dejó también momentos de mayor espontaneidad. Uno de los más comentados fue la interacción entre la reina Letizia y la gran duquesa Stéphanie, que mantuvieron una conversación fluida durante gran parte del recorrido por el palacio. La madre de la princesa Leonor mostró una actitud especialmente cercana, conversando con naturalidad con su invitada. Ese clima distendido también incluyó un momento de humor cuando Letizia bromeó con Guillermo de Luxemburgo acerca de su español, en una escena que reflejó la cordialidad que caracterizó el encuentro. La escena contrastó con la solemnidad inicial de la ceremonia y contribuyó a proyectar una imagen de cercanía entre ambas delegaciones.

La visita de los grandes duques forma parte de la agenda internacional que Guillermo de Luxemburgo ha iniciado tras su proclamación como jefe de Estado. El actual gran duque asumió el cargo en octubre de 2025 tras la abdicación de su padre, Enrique de Luxemburgo, iniciando posteriormente una serie de visitas oficiales por distintos países europeos. Antes de su llegada a España, la pareja ducal ya había realizado presentaciones institucionales en Bélgica, Países Bajos y Alemania. Con esta parada en Madrid, los nuevos soberanos luxemburgueses continúan su ronda diplomática destinada a reforzar relaciones con socios europeos clave.

