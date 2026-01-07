La emoción de María Teresa de Luxemburgo al hablar de la muerte de su hermano: “Esta canción me recuerda a él”

María Teresa de Luxemburgo en una entrevista para RTL

En 2022, la gran duquesa María Teresa de Luxemburgo vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida cuando su hermano menor, Luis Mestre, falleció a los 64 años en Ginebra (Suiza). Su muerte tuvo lugar después de una larga lucha contra problemas de salud, que lo habían mantenido hospitalizado durante un tiempo. La pérdida de Luis, quien fue una figura importante en la vida de la esposa de gran duque Enrique de Luxemburgo, fue un golpe muy duro, y así lo ha reconocido ella misma al rememorar este difícil momento.

Durante una reciente entrevista para el programa Face B (Cara B) de la cadena Radio Télévision Luxembourg (RTL), María Teresa fue cuestionada sobre sus canciones favoritas o aquellas que más le tocan el corazón. Con su característico gesto de cercanía, la gran duquesa mencionó una de las canciones más emotivas del grupo estadounidense Maroon 5: Memories. “Me encanta Memories, de Maroon 5”, expresó, haciendo referencia a esta balada lanzada en 2019 por la banda liderada por Adam Levine. Esta canción, cuyo título en inglés se traduce como “Recuerdos”, se convirtió en un himno para aquellos que han sufrido la pérdida de un ser querido.

María Teresa de Luxemburgo y el Duque Enrique de Luxemburgo. (Instagram)

Al profundizar en sus sentimientos hacia esta melodía, la royal europea compartió su conexión personal con ella: “Su melodía, y también su letra, me conmueven profundamente porque no solo es hermosa sino también nostálgica”, comentó, visiblemente conmovida. “Esta canción me recuerda a él, de cuando murió mi hermano”, añadió, dejando entrever que Memories le trae a la memoria a su hermano Luis.

En ese momento, la emoción invadió a María Teresa, y con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, recordó cómo la canción la conecta con el dolor de esa pérdida. Fue entonces cuando el programa mostró en pantalla una imagen de su juventud en la que aparece junto a su hermano, Luis, en la que él lleva una cánula nasal, evidenciando los problemas de salud que padecía antes de su partida.

María Teresa de Luxemburgo y su hermano, Luis, en una imagen de archivo (RTL)

El fallecimiento de Luis Mestre fue comunicado en su momento por la Casa Gran Ducal a través de un comunicado oficial en el que se anunciaba también que, como homenaje, las banderas del Palacio Gran Ducal y del Castillo de Berg ondearían a media asta entre el 2 y el 4 de junio de ese mismo año. Este gesto reflejó el profundo pesar de la familia real luxemburguesa ante la pérdida.

Dos duras pérdidas

Sin embargo, el dolor que María Teresa sintió por la muerte de su hermano Luis no fue el primero de esta naturaleza. En 2015, también sufrió la partida de su hermano mayor, José Antonio, quien falleció el 16 de febrero en Miami a los 62 años, después de pasar varios días en coma debido a problemas cardiovasculares. La gran duquesa ha tenido que enfrentarse, por tanto, a la pérdida de dos hermanos en menos de una década, un golpe doble que ha marcado profundamente su vida.

Además de Luis y José Antonio, la gran duquesa tiene una hermana, Catalina, quien estuvo presente en su boda con el gran duque Enrique de Luxemburgo en 1981, desempeñando el rol de dama de honor. Los tres hermanos provienen de una familia de origen cubano con una historia vinculada al éxito económico en la isla. Los Mestre, de ascendencia española, fueron una de las familias más acaudaladas de Cuba, gracias a su inversión en el negocio del azúcar, lo que les permitió convertirse en propietarios de dos bancos y otros activos significativos.

María Teresa, siendo aún una niña, emigró con su familia a los Estados Unidos tras la Revolución cubana de 1959. A partir de 1965, la familia se trasladó a Europa, estableciéndose en Suiza, donde la gran duquesa conocería a Enrique de Luxemburgo, con quien más tarde contraería matrimonio. La vida de María Teresa ha estado marcada por la mezcla de su herencia cubana y su rol en la realeza luxemburguesa, un equilibrio entre su pasado y su presente que ha influido en su carácter y en la forma en que enfrenta las adversidades personales.