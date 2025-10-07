La nueva vida de Enrique y María Teresa de Luxemburgo tras su abdicación: sus planes de jubilación

María Teresa, Gran Duquesa de Luxemburgo y Enrique, Gran Duque de Luxemburgo asisten al Premio Cultural Europeo 2024 en la Filarmónica de Luxemburgo el 7 de junio de 2024 en Luxemburgo. (Andreas Rentz/Getty Images)

El 3 de octubre de 2025 marca un momento fundamental en la historia reciente de Luxemburgo. En dicha fecha, Enrique de Luxemburgo formalizó su abdicación, poniendo fin a un cuarto de siglo como jefe de Estado. El acto, presidido por un estricto protocolo, tuvo lugar en el Palacio Gran Ducal y, junto a su esposa, María Teresa, traspasó oficialmente el título de Grandes Duques a su primogénito, Guillermo, y a la esposa de este, Stéphanie.

La ceremonia reunió a los otros cuatro hijos del hasta entonces soberano, así como a sus hermanos y a representantes de las casas reales de Países Bajos y Bélgica. El cambio de mando estuvo acompañado de un fin de semana de celebraciones, incluyendo una cena de gala en la que la nueva etapa de ambos fue uno de los temas centrales.

La transición marca el inicio de una nueva vida para Enrique y María Teresa, quienes han diseñado con antelación su retiro de los escenarios institucionales. En los meses que precedieron la abdicación, los Grandes Duques realizaron varias entrevistas en las que abordaron sus próximos planes personales y familiares y que, ahora, han sido recopilados por Vanitatis.

El gran duque Enrique de Luxemburgo y su mujer, María Teresa, en una foto de archivo en Lisboa (EFE/EPA/ANTONIO PEDRO SANTOS)

“Tenemos muchos planes”

“Estamos muy contentos de tener cierta libertad y de poder hacer otras cosas, cosas que nos divierten, cosas que nos interesan. Hay tantas cosas que hacer en el mundo, etc. Tenemos muchos planes”, afirmó Enrique de Luxemburgo en una entrevista exclusiva concedida a Paris Match. El antiguo jefe de Estado compartió el deseo de disfrutar de su tiempo junto a María Teresa y de involucrarse en actividades alejadas del protocolo que ha marcado su vida durante las últimas décadas.

En su nuevo horizonte, el matrimonio planea disfrutar de sus nietos y recorrer el mundo. Durante la conversación, Enrique detalló el anhelo de explorar Europa en automóvil y mencionó un futuro viaje en motocicleta al Himalaya. Además, la pareja contempla pasar temporadas en España, donde desde hace años cuentan con un apartamento en Biarritz y la intención de frecuentar más la costa vasca.

María Teresa de Luxemburgo, en declaraciones a la revista ¡Hola!, compartió su felicidad ante este periodo vital: “La idea de poder viajar con mi marido, ver crecer a mis nietos y descubrir nuevos horizontes me hace feliz. Después de 25 años de reinado y con la edad que tenemos y un heredero tan bien preparado, podíamos pasar el testigo para disfrutar un poco de respiro”.

Guillermo y Stéphanie de Luxemburgo. (Instagram @courgrandducale)

La ex Gran Duquesa remarcó que, si bien dejará de lado las obligaciones institucionales, mantendrá su compromiso social a través de su fundación. “Seguiré trabajando para ayudar a todas las personas de Luxemburgo que se encuentran en una situación precaria, especialmente a las madres solteras con hijos. Ya me solicitan en las escuelas e institutos para contar mis experiencias y mis compromisos”, ha explicado al ya citado medio.

El entusiasmo de María Teresa por su nueva rutina se refleja especialmente en su deseo de ejercer plenamente el papel de abuela. “He tenido la suerte de tener dos abuelas que han sido fundamentales en mi formación como mujer y sé lo determinante que es este papel. Por eso me importa mucho estar disponible para mis nietos y mantener una relación de confianza con ellos”, afirmó la exprimera dama de Luxemburgo.

Enrique y María Teresa contemplan su retiro sin temor al cambio ni al paso del tiempo. Y es que la pareja subrayó que, lejos de suponer una retirada absoluta de la vida pública, afrontan el futuro con el objetivo de disfrutar de nuevas experiencias, mantener su labor social y fortalecer la relación con sus descendientes. Ese es el punto de partida de una nueva etapa para los antiguos Grandes Duques de Luxemburgo, motivados por el deseo de libertad y la oportunidad de compartir más tiempo con su familia y en proyectos personales alejados del protocolo.