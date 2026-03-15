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Así se vive la Semana Santa en Europa: destinos, tradiciones y fiestas imprescindibles para una escapada diferente

Mercadillos en Viena, búsqueda de huevos en Alemania y Sicilia, y la espectacularidad de Andalucía convierten la Pascua en una experiencia única para viajeros que buscan cultura, fiesta y emociones

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La Semana Santa de Sevilla
La Semana Santa de Sevilla (Adobe Stock).

Europa se transforma cada primavera con la llegada de la Semana Santa, una de las celebraciones más arraigadas y espectaculares del continente. En cada rincón europeo, la Pascua se vive con matices propios: procesiones solemnes, juegos al aire libre, ferias gastronómicas y rituales ancestrales que invitan tanto a la reflexión como a la alegría colectiva. Para quienes buscan viajar en estas fechas, la Semana Santa ofrece una oportunidad única de descubrir la identidad de cada país a través de sus costumbres, su patrimonio y su espíritu festivo.

Waynabox, la plataforma de viajes sorpresa por Europa, ha recopilado algunos de los destinos donde la Semana Santa se convierte en una experiencia inolvidable, ya sea a través de celebraciones religiosas, fiestas populares o curiosas tradiciones que sorprenden tanto a viajeros como a locales. Estas son las mejores tradiciones para celebrar la Semana Santa en Europa.

Mercadillos, fuegos de Pascua y fiesta en el Prater de Viena

La capital austríaca, Viena, se viste de gala durante la Semana Santa con una serie de tradiciones que combinan historia, gastronomía y diversión para todas las edades. Destacan los mercadillos de Pascua, repletos de artesanías, huevos decorados y dulces típicos, así como los irresistibles conejitos de chocolate.

La noche del Sábado Santo se ilumina con los fuegos de Pascua, una celebración ancestral que da la bienvenida al Domingo de Resurrección. El día culmina en el famoso parque Prater, donde grandes mascotas disfrazadas de conejo animan la jornada y el gran desfile de primavera recorre la ciudad, poniendo el broche de oro a la Pascua vienesa.

La magia de la búsqueda de huevos de Pascua en Alemania

Huevos de Pascua
Huevos de Pascua

En Alemania, la Semana Santa se convierte en una fiesta familiar donde la naturaleza y la alegría infantil son protagonistas. Ciudades como Hamburgo y Berlín —y muchas otras del país— se llenan de color con la tradicional búsqueda de huevos de Pascua. El Domingo de Resurrección, los más pequeños recorren jardines y parques en busca de huevos pintados y de chocolate cuidadosamente escondidos, mientras los adultos disfrutan de picnics al aire libre si el clima lo permite.

Esta costumbre, que se extiende también a países vecinos como Francia, simboliza la llegada de la primavera y la renovación. Además, los mercadillos y talleres de decoración de huevos aportan un ambiente festivo ideal para familias viajeras.

La Semana Santa más espectacular en Sicilia

En Italia, la Semana Santa alcanza uno de sus mayores esplendores en la isla de Sicilia. Aquí, la devoción religiosa se manifiesta en celebraciones que se preparan durante meses y que llenan de emoción y dramatismo pueblos y ciudades. Entre las más llamativas se encuentra la danza de los Diablos en Prizzi (Palermo), la representación teatral de la Diavolata en Adrano (Catania), la solemne procesión del Misterio en Trapani y la impresionante procesión del Viernes Santo en Enna.

Estas tradiciones, que combinan teatro, música, fe y espectáculo, hacen de Sicilia un destino imprescindible para quienes buscan comprender la pasión y el fervor con que los italianos viven la Pascua.

Buñuelos de viento, la receta más esponjosa típica de Semana Santa y Todos los Santos.

Polonia: Smigus-Dyngus, el lunes mojado y la batalla del agua

En Polonia, la Semana Santa culmina con una tradición tan curiosa como divertida: el Smigus-Dyngus o “lunes mojado”. El Lunes de Pascua, las calles de ciudades como Varsovia y Cracovia se llenan de niños y adultos que participan en auténticas batallas de agua, armados con pistolas, cubos, globos y mangueras. Esta costumbre, que celebra la llegada de la primavera, es una explosión de alegría colectiva y una forma original de despedir la Semana Santa.

El Smigus-Dyngus es también una invitación a los viajeros a unirse a la comunidad y a disfrutar de una tradición que simboliza la renovación, la fertilidad y el buen humor de los polacos.

La pasión y el arte de las procesiones en Andalucía

En España, la Semana Santa es sinónimo de procesiones solemnes, pasos religiosos y fervor popular. Ciudades como Sevilla, Málaga y Granada se convierten en escenarios de devoción y espectáculo, donde cofradías y hermandades recorren las calles portando las icónicas imágenes de vírgenes y santos durante toda la semana.

La música de las bandas, el aroma a incienso y la emoción de los costaleros crean un ambiente único que atrae a miles de personas cada año. Las procesiones andaluzas no solo son un acto religioso, sino una manifestación cultural de primer orden, imprescindible para entender la identidad y la pasión con la que los españoles viven la Semana Santa.

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