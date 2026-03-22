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La acusada de arrojar a su bebé a un contenedor en Mallorca no se presenta a la lectura del veredicto en la Audiencia y la Policía trata de localizarla

La Fiscalía solicita prisión permanente revisable por los hechos ocurridos en noviembre de 2023 en Porto Cristo

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Los acusados por la muerta
Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares (Isaac Buj - Europa Press)

La acusada por la muerte de la bebé arrojada a un contenedor en Porto Cristo (Mallorca) en noviembre de 2023 no se ha presentado este domingo a la lectura del veredicto del jurado en la Audiencia Provincial de Palma y permanece en paradero desconocido, según han confirmado fuentes del caso a Europa Press. La mujer estaba citada oficialmente a las 17.00 horas para conocer el fallo tras varios días de deliberación, pero no ha comparecido y tampoco ha podido ser localizada por los cuerpos policiales.

La ausencia ha obligado a paralizar momentáneamente el acto judicial previsto, mientras la Policía Nacional mantiene abiertas gestiones para dar con su paradero. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis: desde una eventual fuga premeditada para evitar la notificación del veredicto hasta una posible indisposición médica, aunque los agentes han constatado que no se encuentra ingresada en ningún centro hospitalario.

La defensa de la acusada había recibido correctamente la citación judicial, fijada para la tarde de este domingo, después de que el jurado popular iniciara el pasado jueves al mediodía las deliberaciones sobre la culpabilidad de los tres encausados en este caso. Según ha trascendido, la mujer fue contactada telefónicamente en torno a las 15.00 horas del mismo día, dos horas antes de la convocatoria, pero no acudió finalmente a la sede judicial.

En el interior de la Audiencia Provincial permanecen su hermana y su cuñado —también implicados en la causa— junto a los letrados, mientras el jurado continúa incomunicado a la espera de que se adopte una decisión formal. Fuentes jurídicas apuntan a Europa Press que, de persistir la incomparecencia, se procedería igualmente a la lectura del veredicto y a la emisión de una orden de búsqueda y captura contra la acusada.

La bebé nació viva pese a ser prematura

El proceso judicial se encuentra en su fase final tras la repetición del juicio con jurado, después de que el primero fuera anulado el año pasado por dudas sobre la titulación de uno de los peritos. En esta segunda vista oral se han vuelto a juzgar los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2023, cuando la mujer, embarazada de entre 26 y 27 semanas, dio a luz en el interior de un vehículo en el que viajaba junto a su hermano y la pareja de este.

Los acusados por la muerta
Los acusados por la muerta del bebé y sus abogados, al comienzo del juicio en la Audiencia Provincial de Baleares (Isaac Buj - Europa Press)

Según el relato de la Fiscalía, tras el parto y pese a encontrarse en las proximidades de un hospital, la madre entregó a la recién nacida al tío, quien la depositó en un contenedor de basura cercano. Los tres abandonaron posteriormente el lugar de forma apresurada.

El Ministerio Público sostiene que tanto la madre como el tío actuaron con conocimiento de que la bebé moriría si era abandonada en esas condiciones, por lo que solicita para ambos la pena de prisión permanente revisable por dos delitos de asesinato. Para la cuñada, presente durante los hechos, se reclama una multa de 5.400 euros por un delito de omisión del deber de socorro.

Durante el juicio han tenido especial relevancia los informes forenses del Instituto de Toxicología, que concluyeron que la bebé presentaba lesiones en cráneo, ojos y pulmones compatibles con haber estado viva tras el nacimiento. Los especialistas señalaron además que existía sufrimiento fetal y que el parto se produjo de forma prematura debido a una infección de la placenta.

Estas conclusiones fueron clave para reforzar la tesis de la acusación, que rechaza que se tratara de un caso de imprudencia. “Sabían que si dejaban a la bebé en el contenedor iba a morir”, defendió la fiscal durante su intervención final, subrayando la intencionalidad de los hechos.

Conversaciones telefónicas incorporadas al juicio

Otro de los elementos relevantes del proceso han sido varias conversaciones telefónicas intervenidas a la acusada en los días posteriores a los hechos. En una de ellas, reproducida durante la vista oral, la mujer afirmaba que “lo tenía que haber echado al campo” nada más nacer, en referencia a la bebé.

La Guardia Civil investiga la aparición del cadáver de una mujer, con signos de violencia, oculto tras un contenedor, cerca de las instalaciones de la ITV en el polígono de As Gándaras, en O Porriño (Pontevedra). Según han informado fuentes de la Guardia Civil y del 112, el hallazgo se produjo sobre las 17.00 horas de este jueves, y el cuerpo estaba oculto entre unos colectores y el muro de una finca. Otras fuentes consultadas por Europa Press han precisado que el cuerpo tenía apariencia de haber sido "depositado" allí. (Fuente: Vídeo EP)

En esos mismos audios, la acusada repetía que “lo hicimos mal”, mientras su interlocutora le aconsejaba no acudir a la comisaría hasta conocer los resultados de la autopsia. También se hacía referencia al aviso de una vecina al servicio de emergencias al observar movimientos sospechosos cerca de los contenedores.

La defensa de la madre ha sostenido durante el juicio que, en caso de condena, los hechos deberían calificarse como un delito de homicidio por imprudencia grave, tesis que ha sido rechazada de plano por la Fiscalía.

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