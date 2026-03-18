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Las lesiones que sufrió la bebé arrojada a un contenedor en Mallorca se produjeron estando viva

Peritos del Instituto de Toxicología confirmaron en el juicio que el recién nacido presentaba signos de sufrimiento y estaba con vida al ser abandonado, según revelan los análisis forenses expuestos ante el jurado en Mallorca

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Los análisis realizados por especialistas del Instituto de Toxicología sobre el caso de la bebé hallada en un contenedor en Porto Cristo en 2023 permitieron detectar una serie de lesiones en cráneo, ojos y pulmones, las cuales evidencian que la recién nacida estaba viva al momento de sufrirlas. Según publicó el medio fuente, las conclusiones presentadas durante la sesión del juicio ante un jurado en la Audiencia Provincial de Mallorca expusieron que los estudios forenses constataron no solo que la bebé mostraba signos de sufrimiento fetal, sino también que habría habido un parto prematuro debido a la infección de la placenta.

De acuerdo con el mismo medio, estas declaraciones se produjeron en las jornadas finales de un proceso judicial en el que se juzga a la madre, al tío de la niña y a la cuñada de la primera. La Fiscalía solicita para los dos primeros la pena de prisión permanente revisable por su presunta autoría en delitos de asesinato, mientras que a la cuñada se le imputa un presunto delito de omisión del deber de socorro, por el que podría ser multada con 5.400 euros. En el banquillo repiten los tres acusados, después de que un primer juicio quedara anulado el año pasado debido a dudas en la titulación de uno de los peritos, según detalló la fuente informativa.

La investigación forense expuesta ante el tribunal permitió reconstruir los hechos ocurridos el 3 de noviembre de 2023. El medio informó que, ese día, la mujer, embarazada entonces de entre 26 y 27 semanas, inició el trabajo de parto cuando se encontraba dentro de un vehículo, acompañada por los otros dos acusados. La fiscalía sostiene en su escrito que, aun encontrándose cerca de un centro hospitalario, la madre entregó el cuerpo de la bebé recién nacida al hermano, quien la depositó en un contenedor de basura cercano, antes de abandonar apresuradamente el lugar junto a la cuñada.

Según expuso el diario a partir de las exposiciones de los facultativos forenses, la patología encontrada en cráneo, ojos y pulmones confirma que la bebé habría sobrevivido al menos algunos instantes tras el parto. La infección de la placenta que sufrió la madre pudo precipitar un nacimiento antes de término, y los especialistas subrayaron ante el jurado que esa condición contribuyó a la gravedad del desenlace. Los peritos aportaron sus conclusiones en uno de los últimos turnos de prueba pericial y documental, etapa previa a la fase final del juicio, reportó el medio.

El proceso judicial, en esta ocasión, avanzó con la declaración de los acusados tras la exposición de los informes de los expertos. Según reportó la publicación, el jurado recibiría el jueves el objeto del veredicto y se retiraría para deliberar sobre las responsabilidades penales de los tres procesados según las pruebas presentadas.

Entre los aspectos centrales que definieron el nuevo juicio figura la anulación del primer proceso, motivada por discrepancias legales en el papel de un perito. Según consignó la prensa, el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial acordó celebrar nuevamente la vista oral para garantizar la plena validez de las pruebas y los dictámenes periciales.

El Ministerio Público, según recogió el medio, planteó que la actuación de los acusados constituyó un delito de asesinato para la madre y el tío, considerando que habrían actuado pese a conocer la situación de vulnerabilidad extrema de la recién nacida, omitiendo acudir a servicios médicos. Por su parte, la cuñada respondería por no intervenir en auxilio de la bebé tras el parto y el posterior abandono en el contenedor, actuación que la Fiscalía considera encuadrada en el delito de omisión del deber de socorro.

En las sesiones del juicio, que se desarrollaron ante el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Mallorca, tanto los informes forenses del Instituto de Toxicología como los argumentos de las partes resultaron determinantes para ayudar a precisar los hechos. El medio destacó que especialmente las conclusiones de los facultativos sobre el sufrimiento fetal y la viabilidad al nacer, junto con los detalles derivados de la infección de la placenta y el contexto del parto prematuro, influyeron en la valoración de las conductas imputadas a cada uno de los acusados.

El desenlace del juicio dependía de la deliberación del jurado tras recibir la información detallada sobre las pruebas forenses, el relato de los hechos y la calificación jurídica que solicita la Fiscalía en el marco de uno de los casos penales de mayor impacto tratados en los últimos meses en Palma de Mallorca.

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