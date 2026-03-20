España

El FMI recorta la previsión de crecimiento de España dos décimas por la guerra en Irán y exige medidas “contundentes” contra la crisis de vivienda

El informe advierte que si el conflicto en Oriente Medio se prolonga podrían mantenerse altos los precios de la energía, endurecerse las condiciones financieras y aumentar aún más la incertidumbre

Guardar
20/03/2026 El presidente del Gobierno,
20/03/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros este viernes. (Matias Chiofalo./ Europa Press)

La economía española sufrirá las consecuencias de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha reducido su previsión de crecimiento para este año hasta el 2,1%, atribuyendo este recorte principalmente al impacto del conflicto sobre los mercados energéticos y financieros mundiales. Esta revisión implica una disminución de dos décimas respecto a la estimación anterior y refleja el aumento de la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio, según el análisis publicado por el FMI.

El FMI, en su evaluación anual, ha identificado el encarecimiento de los precios del petróleo como el principal factor de riesgo para la economía española, que situó el crudo en unos 110 dólares por barril tras haberse incrementado en más de un 50% desde el inicio de las hostilidades. Además, el precio del gas natural ha experimentado un aumento del 98%, alcanzando los 60 dólares por megavatio hora después del ataque al campo iraní de South Pars y las sucesivas represalias en infraestructuras energéticas de Arabia Saudí, Kuwait y Qatar, especialmente la planta de Ras Laffan, donde se produce casi una quinta parte del gas mundial.

En el diagnóstico realizado por el organismo, se destaca que, a pesar de que España no es inmune a los efectos de la crisis energética global, presenta una mayor capacidad de resistencia en comparación con otros socios europeos. Los técnicos del FMI han subrayado que el impacto de la subida del gas se ve mitigado en parte por la elevada proporción de energías renovables en el sistema eléctrico español, fruto de una decidida apuesta durante la última década por aumentar la capacidad de generación solar y eólica.

El FMI pide que las ayudas sean temporales

El informe advierte que, si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, podrían mantenerse altos los precios de la energía, endurecerse las condiciones financieras y aumentar aún más la incertidumbre, con efectos negativos directos sobre la inversión, el consumo y el crecimiento. Además, el FMI ha alertado del riesgo de que los salarios y la inflación se vean afectados por efectos de segunda ronda, perpetuando una inflación general superior al 3% durante un periodo indefinido.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado recientemente un paquete de medidas valorado en 5.000 millones de euros, incluyendo rebajas fiscales sobre carburantes y gas, ayudas directas a sectores perjudicados y protección contra desahucios. No obstante, el FMI recomienda que este tipo de apoyos sean temporales y estén focalizados exclusivamente en casos de choques graves, siempre y cuando los costes de financiación de la deuda estatal permanezcan bajos.

El FMI expone dudas sobre la capacidad de actuación del Ejecutivo español ante la fragmentación política y la debilidad parlamentaria manifestada en la dificultad para aprobar leyes y presupuestos. En este contexto, pone el foco sobre la necesidad de avanzar en la consolidación fiscal y las reformas pendientes.

La crisis de vivienda y las recomendaciones para atajar el déficit

La cuestión de la vivienda destaca como uno de los principales desafíos estructurales según el FMI, que exige “una acción más contundente del Gobierno para aumentar la oferta de vivienda”. El organismo con sede en Washington respalda la mayoría de las medidas impulsadas por el ministerio competente, pero expresa reservas sobre el control de precios del alquiler adoptado en Cataluña, afirmando en el informe: “A menos que una evaluación rigurosa refute la evidencia preliminar de que los controles de alquiler han reducido de manera significativa la oferta de vivienda en alquiler, dichos controles deberían suspenderse tras su período inicial de tres años”.

Desde la implementación de la regulación autonómica en Cataluña, la subida de los alquileres se ha contenido, aunque esto ha ido acompañado de una reducción de la oferta y un desplazamiento de pisos hacia usos alternativos, como la venta o el alquiler de temporada, apunta el FMI. Por ello, aconseja desarrollar políticas que incrementen la construcción y aceleren los procesos urbanísticos y de concesión de licencias, incluyendo la reactivación de la reforma de la Ley del Suelo para reducir la inseguridad jurídica y liberar más suelo edificable.

El informe también destaca el incremento del precio de la vivienda a ritmos de doble dígito y el auge en los alquileres, arrastrados por factores como la proliferación de viviendas turísticas, el crecimiento demográfico, la inmigración, los bajos tipos de interés hipotecario y la insuficiencia de nuevas construcciones. “La oferta de vivienda tiene que aumentar a un ritmo mucho más rápido para hacer frente al gran déficit existente, sobre todo en las zonas de gran demanda”, remarca el Fondo.

Pide una reforma de la ley de vivienda estatal

Entre las recomendaciones del FMI figura la reforma de la ley de Vivienda estatal, centrada en la declaración de zonas tensionadas de alquiler, acompañado de la imposición de compromisos concretos y medibles para estimular que las comunidades autónomas liberen suelo y fomenten la oferta residencial.

Aunque valora el ajuste fiscal realizado, situando el déficit en el 2,5% del PIB en 2025, el Fondo Monetario Internacional advierte que será más difícil seguir recortando deuda en los próximos años. Además, prevé un aumento “considerable” a partir de 2030 motivado por el envejecimiento de la población y la presión sobre el gasto público en pensiones, sanidad y dependencia.

Para lograr los objetivos de consolidación fiscal, el FMI propone la armonización de tipos de IVA, eliminando las tasas reducidas sobre numerosos productos y compensando con transferencias a los hogares de rentas bajas, lo que permitiría avanzar en el ajuste previsto. También sugiere profundizar en la reforma de las pensiones, planteando extender el periodo de cálculo de las prestaciones como alternativa a nuevas subidas de cotizaciones.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteIránEstados UnidosIsraelViviendaVivienda EspañaGobierno de EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

Últimas Noticias

Receta de brunyols de l’Empordà, los buñuelos fritos y azucarados que son típicos de la Semana Santa en Cataluña

La Semana Santa trae un recetario lleno de exquisitos dulces locales, como es el caso de estos buñuelos con aroma a limón y matalahúva

Receta de brunyols de l’Empordà,

La ciudad del Imperio romano que fue capital durante 70 años sin estar en Italia

Durante el siglo IV, una metrópoli situada entre Europa y Asia reunió el poder político, económico y religioso del Imperio tras la decisión de Constantino

La ciudad del Imperio romano

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Como cada viernes, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados del Sorteo 4 Super

Cómo usar el simulador de la Renta 2026: todo lo que debes saber antes de usar la aplicación

Entre los datos requeridos, figuran las posibles deducciones a aplicar en función de la situación personal y los ingresos obtenidos durante 2025

Cómo usar el simulador de

Ranking de los países más felices del mundo 2026: qué lugar ocupa España

Nuestro país desciende tres posiciones respecto al año pasado en el ‘Informe Mundial sobre la Felicidad 2026′, elaborado por la Universidad de Oxford

Ranking de los países más
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ranking de los países más

Ranking de los países más felices del mundo 2026: qué lugar ocupa España

El estadounidense Jimmy Gracey murió accidentalmente: las cámaras de seguridad lo grabaron cayendo al mar en Barcelona

Andalucía supera a París o Roma y se suma a la élite europea de autopistas mientras la España vaciada se mide con zonas de Hungría o Bulgaria

Sánchez anuncia 80 medidas para aliviar el impacto de la guerra en Oriente Medio tras la tensión con Sumar: “Nos va a afectar, pero nosotros vamos a resistir mejor”

Pedro Sánchez y Yolanda Díaz solucionan la crisis de Gobierno con dos decretos separados: uno para vivienda y otro con las medidas anticrisis

ECONOMÍA

Cómo usar el simulador de

Cómo usar el simulador de la Renta 2026: todo lo que debes saber antes de usar la aplicación

Cuatro derechos laborales que todo trabajador debería conocer, según una jurista

La casa prefabricada que bate récords en relación calidad-precio: 132 metros cuadrados y cuatro habitaciones por 35.995 euros

La gasolina bajará 16 céntimos el litro y el gasóleo 17 tras las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno

Un trabajador de Sevilla consigue el perdón frente a 40.000 euros de una deuda que no era suya: había avalado a otra persona y llegaron a retenerle toda la nómina

DEPORTES

Las sorpresas y los olvidados

Las sorpresas y los olvidados de la lista de De la Fuente: desde cuatro caras nuevas al adiós de dos leyendas

A qué hora y dónde ver el partido del Masters 1000 de Miami entre Carlos Alcaraz y João Fonseca

Rafael Jódar y su histórica gesta al escalar 75 puestos en dos meses: cerrará el Masters 1000 de Miami en el top 100 del ranking

El cambio de normativa que prepara la Fórmula 1: podría beneficiar a Fernando Alonso y Aston Martin

La preparación de Ilia Topuria para el combate en la Casa Blanca: “Trabajo duro y dedicación”