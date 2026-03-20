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Donald Trump criticó a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del Estrecho de Ormuz: “¡Cobardes!”

El presidente norteamericano acusó a la alianza de “no unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares”

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Donald Trump, presidente de Estados
Donald Trump, presidente de Estados Unidos (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este viernes a los países de la OTAN por no colaborar con Estados Unidos en la liberación del Estrecho de Ormuz y los llamó “cobardes”.

“¡Sin EEUU, la OTAN es un tigre de papel! No quisieron unirse a la lucha para detener a un Irán con armas nucleares. Ahora que esa batalla está ganada militarmente, con muy poco peligro para ellos, se quejan de los altos precios del petróleo que se ven obligados a pagar, pero no quieren ayudar a abrir el Estrecho de Ormuz, una simple maniobra militar que es la única razón de los altos precios del petróleo", manifestó el mandatario norteamericano en su red Truth Social.

Y completó: “Tan fácil para ellos hacerlo, con tan poco riesgo. ¡Cobardes, y lo recordaremos!“.

El mensaje de Trump llega luego de que las fuerzas de Estados Unidos intensificaron su ofensiva militar en el Estrecho de Ormuz para eliminar la amenaza de lanchas rápidas, drones y misiles de Irán que bloquean esta ruta esencial para el comercio internacional durante el actual conflicto contra Teherán.

El mensaje de Donald Trump
El mensaje de Donald Trump

Este paso marítimo estratégico canaliza el 20% del petróleo mundial y es el foco de una crisis con consecuencias económicas y políticas globales.

Para restablecer la navegación internacional, Estados Unidos ha desplegado aviones de ataque A-10 y helicópteros Apache junto a unidades de marines. Estas fuerzas buscan destruir embarcaciones iraníes, neutralizar minas navales y misiles de crucero, y apoyar la escolta de barcos comerciales a través del estrecho y el Golfo Pérsico. El objetivo es reducir las capacidades ofensivas de Irán y asegurar el libre tránsito de mercancías en una de las zonas de mayor circulación y disputas del planeta.

La campaña militar estadounidense abarca operaciones aéreas con aviones de ataque A-10 sobre la costa sur de Irán y el propio estrecho, centradas en localizar y destruir lanchas rápidas usadas por la Armada iraní y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Además, helicópteros Apache y aliados han intervenido para interceptar drones explosivos que Irán utiliza contra buques civiles y la infraestructura energética de los países vecinos.

Los ataques han destruido o dañado más de 120 embarcaciones iraníes en los últimos días. También se ha movilizado una unidad de respuesta rápida de marines para reforzar los esfuerzos y facilitar el control de islas cercanas a la costa sur de Irán.

Un petrolero navega en el
Un petrolero navega en el Golfo, cerca del Estrecho de Ormuz, visto desde el norte de Ras al-Jaima, cerca de la frontera con el gobierno Musandam de Omán, en medio del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán, en Emiratos Árabes Unidos, 11 de marzo de 2026 (REUTERS/Stringer)

Persistencia de la amenaza iraní y desafíos operativos en el Estrecho de Ormuz

A pesar de los ataques, Irán conserva un arsenal considerable. Los expertos en defensa advierten que permanecen “cientos de lanchas” ocultas en hangares subterráneos, así como muchas minas navales y misiles de crucero montados en camiones, capaces de atacar embarcaciones en movimiento en el estrecho, que solo tiene 39 kilómetros en su punto más angosto.

La infraestructura defensiva de Irán incluye túneles y posiciones fortificadas en la costa y en islas próximas, lo que dificulta la eliminación completa de la amenaza. Según analistas, una operación marítima completamente segura podría demorar semanas, y aun así, es improbable alcanzar una protección total en un entorno tan complejo.

El precedente de los ataques de milicias alineadas con Irán, como los hutíes en Yemen, refuerza esta percepción. Misiles, drones y embarcaciones no tripuladas han dificultado erradicar la capacidad ofensiva de estos grupos, incluso después de campañas militares prolongadas.

Imagen de ilustración de un
Imagen de ilustración de un mapa del Estrecho de Ormuz (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración)

Impacto económico y riesgos geopolíticos derivados del cierre del estrecho

El cierre del estrecho ha provocado un alza en el precio del petróleo Brent, que superó los USD 100 el barril y alcanzó picos de hasta USD 119, antes de situarse en USD 108,65 el jueves, con un incremento del 1,2%. Esta volatilidad afecta directamente a la economía mundial e incrementa la presión sobre los países que dependen de la energía del Golfo Pérsico.

El Parlamento de Irán analiza la posibilidad de imponer peajes a las embarcaciones que crucen el estrecho. Si se aprueba esta medida, los países necesitados de petróleo, gas u otras materias primas de la región podrían verse forzados a negociar con Irán, lo que aumentaría su influencia política y económica.

Expertos advierten que estas estrategias pueden generar una “interdependencia forzada”, en la que la seguridad y el suministro energético dependen de las condiciones que imponga Teherán. La combinación de hostilidades y negociaciones podría transformar la dinámica regional y modificar los equilibrios del comercio internacional.

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