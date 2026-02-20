España

Laura Matamoros habla en ‘¡De Viernes!’ sobre la amenaza de Carlo Costanzia: “Me hizo sentir muy mal”

La influencer detalla el encuentro con su primo que supuso el final de su relación familiar tras semanas de tensión

Laura Matamoros en ¡De Viernes!
Laura Matamoros en ¡De Viernes! (¡De Viernes!)

La disputa entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia ha adquirido una nueva dimensión tras la intervención televisiva de Matamoros , quien ha expuesto públicamente los motivos detrás del distanciamiento con su primo. En su aparición en el programa ¡De Viernes!, la hija de Kiko Matamoros describió el episodio que fracturó la relación familiar y las acusaciones cruzadas que han marcado la ruptura.

El detonante se remonta a septiembre, cuando el contacto entre ambos cesó abruptamente. Según el testimonio de Laura Matamoros, la tensión escaló después de que realizara declaraciones en televisión, lo que provocó la reacción de Costanzia. El primo le manifestó su desacuerdo y le pidió que evitara referencias públicas a su persona y asuntos familiares, acusándola de buscar un beneficio económico mediante la exposición mediática.

Durante el relato, Laura Matamoros se distanció de las palabras de su hermano Diego Matamoros, quien había calificado a Costanzia de “matón” y había sugerido posibles acciones legales. “Mucha gente me ha cuestionado por esto y yo no me puedo hacer responsable de las palabras de mi hermano. Eso que quede muy claro”, afirmó ante cámaras, marcando una diferencia respecto a la postura de Diego.

El encuentro que lo cambió todo

La situación alcanzó su punto crítico el pasado 8 de enero. De acuerdo con la reconstrucción de Laura Matamoros, ese día, tras una intervención suya en televisión, se dirigió a un centro de belleza. Notó que un coche, con los cristales tintados, daba varias vueltas antes de estacionar detrás del suyo. Reconoció a Carlo Costanzia en el conductor solo después de que se detuviera.

“Yo hago unas declaraciones el 7 de enero y el día 8 de enero, yo estoy yendo a un centro de belleza, que está cerca de un centro comercial pero no está en el centro comercial. Yo estoy aparcada en mi coche, en frente de la puerta, y veo a un coche que no para de dar vueltas, y cuando da una tercera vuelta, aparca detrás. Yo no veo quién es porque sus cristales están tintados”, relató Matamoros.

Laura Matamoros en ¡De Viernes!
Laura Matamoros en ¡De Viernes! (¡De Viernes!)

El intercambio comenzó con cortesía, pero pronto el tono subió. Carlo Costanzia pidió explicaciones por las opiniones vertidas y exigió a su prima que tomara partido en el conflicto entre los padres de ambos. “Él se calienta más de la cuenta porque se cuestionan ciertas cosas y me siento coaccionada”, aseguró Laura Matamoros, quien añadió que la presión aumentó cuando Costanzia insinuó que podría hacer públicos asuntos delicados relacionados con la familia.

Uno de los puntos más sensibles de la conversación fue la amenaza de revelar información privada, incluida una situación de violencia de género en el entorno familiar. Laura Matamoros señaló que desconocía ese episodio hasta ese momento y que, tras contrastar los hechos con otros familiares, el impacto emocional fue considerable. “Me hizo sentir muy mal, pero me quedé bloqueada. Sinceramente lloré luego, no en el momento, porque no me lo esperaba”, compartió Matamoros, describiendo la reacción que experimentó tras el encuentro.

Ruptura definitiva y consecuencias legales

En todo momento, la hija de Kiko Matamoros remarcó que siempre ha intentado manejar sus declaraciones con prudencia y que sus comentarios sobre la familia han sido medidos. Destacó que nunca había presenciado a Carlo Costanzia tan alterado, lo que acentuó la gravedad del desencuentro.

Por su parte, Carlo Costanzia ha comunicado su decisión de recurrir a asistencia legal, tras considerar que sus primos han emitido acusaciones falsas de asalto. Costanzia advirtió que no piensa dejar pasar las imputaciones y que buscará que “no van a quedar impunes”.

Carlo Costanzia Jr. comentará los episodios más controvertidos de las memorias de su madre, Mar Flores, en '¡De viernes!' el 3 de septiembre. (Mediaset España)

El cierre de la conversación entre ambos primos estuvo marcado por la determinación de Costanzia de poner fin a la relación. “Termina porque ya no había mucho más que decir y él me dice ‘has entendido que por esto tú y yo ya no tenemos relación y por eso somos primos de sangre, pero no porque nos llevemos’”, recordó Laura Matamoros.

El conflicto ha provocado la ruptura total del vínculo entre ambos y ha sacado a la luz una disputa familiar que, por la exposición pública y las acusaciones cruzadas, parece difícil de revertir en el corto plazo. Las declaraciones y el relato de los hechos han dejado en evidencia el nivel de tensión existente y la imposibilidad, por ahora, de cualquier intento de reconciliación.

