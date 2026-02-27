Carlo Costanzia responde a Laura Matamoros en ‘De Viernes’: rechaza las acusaciones de coacción y solo demandará a Diego

Carlo Costanzia visita 'De Viernes' (De Viernes)

La disputa familiar entre Carlo Costanzia y Laura Matamoros ha sumado un nuevo capítulo tras la aparición de ambos en el programa ¡De viernes!, donde cada uno expuso su versión de los hechos. El origen del conflicto está en una discusión privada dentro del coche de Laura Matamoros.

Tras ese episodio, Laura manifestó sentirse coaccionada y amenazada por su primo, declaraciones que motivaron la intervención pública de Carlo Costanzia en la edición más reciente del mismo programa. Costanzia negó categóricamente haber ejercido cualquier tipo de coacción o actitud violenta y atribuyó la versión de Laura a una estrategia con fines mediáticos y comerciales.

Durante su intervención, Carlo Costanzia afirmó que su prima “exageró todo para comercializar con esto”, refiriéndose a un supuesto interés en obtener rédito público y económico a partir del conflicto. Costanzia negó haber seguido a Laura hasta su domicilio y descartó cualquier tipo de presión. “No la seguí en ningún momento. Nos hemos cruzado muchas veces porque donde nos encontramos es donde voy al gimnasio”, explicó en ¡De viernes!.

Acusaciones cruzadas y reproches

La tensión entre ambos se ha visto alimentada por la posición de Costanzia en el conflicto entre sus padres, Mar Flores y Carlo Costanzia di Costigliole, a raíz de los presuntos malos tratos denunciados por Mar Flores. Laura Matamoros, hija de Kiko Matamoros y hermana de Diego Matamoros, mostró su malestar porque su primo evitó tomar partido abiertamente a favor de su madre, lo que desencadenó la conversación tensa.

En el programa, Carlo Costanzia presentó documentos y anotaciones que, según él, evidencian contradicciones en el relato de su prima. Sostuvo que Laura “dice que no habla de mi vida privada, pero en los últimos meses es lo único que hace”. Costanzia señaló que su prima muestra incoherencia al hablar públicamente de temas que, supuestamente, quiere mantener en el ámbito privado. Esta exposición en los medios, según Costanzia, ha perjudicado gravemente su imagen.

En relación con la discusión, Costanzia detalló que se trató de un desencuentro de opiniones. Insistió: “En ningún momento ha habido ni faltas de respeto, ni insultos, ni violencia, ni coacción, ni amenazas”. Describió la conversación como casual y explicó que su intención era pedir a Laura que no avivara el conflicto familiar en los medios. Según sus palabras, le pidió evitar comentarios públicos sobre él y que tampoco se mencionara a sus hermanos, ya que la situación con sus padres era muy delicada.

Sobre las acusaciones de amenazas o de haber manipulado la situación familiar para revelar supuestos secretos, Costanzia fue tajante. Aseguró que nunca ha revelado detalles de la vida de los demás y afirmó que, de haber querido hacerlo, lo habría hecho hace tiempo. Explicó que en la conversación con Laura hizo referencia a situaciones familiares complejas vividas por ambos, pero que en ningún momento lo planteó como amenaza.

Costanzia también recordó que siempre ha mantenido una relación cercana con su prima y que le sorprende la acusación de comportamientos violentos. “Con mi prima he tenido una relación fantástica desde que éramos críos. Me ha visto en mis peores etapas y yo la he defendido muchas veces. Me sorprende que diga esto por una discusión”, declaró en ¡De viernes!.

Solo Diego Matamoros afrontará acciones judiciales

En cuanto a posibles acciones legales, Costanzia aclaró que no presentará demanda contra Laura Matamoros, aunque sí lo hará contra su hermano Diego. Explicó que ha recibido presión familiar para no iniciar acciones legales contra Laura, mientras que los abogados le confirmaron que tenía esa opción.

Finalmente, la decisión de no demandar a Laura responde a la posibilidad de un entendimiento futuro con ella. En cambio, respecto a Diego, sostuvo: “No tengo ninguna relación con Diego. Por nuestro lado familiar no tenemos relación con él por hechos familiares que llevaron al distanciamiento. Ya le he puesto una querella, veremos qué ocurre en los juzgados”.

Costanzia explicó que la presión familiar influyó para no llevar a Laura ante los tribunales, pero continuará adelante con la demanda contra Diego, a quien acusa de haber realizado las acusaciones más graves y de haber cruzado “líneas rojas”. Lamentó que el conflicto se exponga en medios y recordó que su madre siempre recomendó resolver los problemas familiares en privado, algo que, según su visión, ni Laura ni Diego han respetado.

El hijo de Mar Flores reiteró en ¡De viernes! que considera falsas las acusaciones de amenazas o coacciones y que nunca ha protagonizado episodios violentos. El conflicto, expuesto públicamente en programas de televisión, de momento queda fuera de los tribunales respecto a Laura, quedando únicamente Diego Matamoros como destinatario de la demanda presentada por Costanzia.