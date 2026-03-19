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La Academia Militar del Aire de San Javier abrirá sus puertas: la fecha en la que podrás ser un militar más como la princesa Leonor

La hija de Felipe VI se encuentra terminando su formación castrense para convertirse en la próxima jefa suprema de las Fuerzas Armadas

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La princesa Leonor en la Academia General del Aire de San Javier. (EFE/Marcial Guillén).

La formación militar de la princesa Leonor entra en su recta final. La heredera al trono continúa su preparación en la Academia General del Aire de San Javier, donde cursa el tercer y último año de su instrucción castrense. Un periodo exigente que culminará el próximo mes de julio, cuando está previsto que finalice esta etapa como alférez, completando así un recorrido que la ha llevado por los tres ejércitos.

Desde su llegada al centro murciano en septiembre de 2025, la hija de Felipe VI ha afrontado uno de los desafíos más significativos de su preparación: la formación aérea. Entre los hitos más destacados figura su primer vuelo a los mandos de un avión militar, realizado en diciembre a bordo de un Pilatus PC-21. A ello se suma la conocida como “suelta”, el momento en el que el alumno pilota en solitario por primera vez, una prueba clave dentro del aprendizaje aeronáutico.

La etapa en San Javier no solo supone un avance técnico, sino también simbólico. La princesa sigue así los pasos de su padre y de su abuelo, Juan Carlos I, quienes también pasaron por estas mismas instalaciones décadas atrás. De hecho, el vínculo de la familia real con esta academia forma parte de una tradición que refuerza el papel institucional de la heredera como futura jefa suprema de las Fuerzas Armadas.

Mientras continúa con su exigente rutina de instrucción —que incluye ejercicios físicos, planificación de misiones y formación teórica—, el centro donde estudia abrirá próximamente sus puertas a la ciudadanía. El próximo 8 de mayo acogerá una jura de bandera para personal civil, un acto solemne que permitirá a ciudadanos expresar públicamente su compromiso con España.

La ceremonia, organizada por el Ministerio de Defensa, tendrá lugar al mediodía y contará con un aforo limitado a 80 participantes. Para formar parte de este evento será necesario cumplir ciertos requisitos, como poseer la nacionalidad española, ser mayor de edad y no haber participado en una jura de bandera en los últimos 25 años. El proceso de inscripción podrá realizarse de forma telemática mediante certificados electrónicos oficiales o de manera presencial a través de las delegaciones de Defensa.

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La princesa Leonor en el Pilatus PC-21. (Edu Botella / Europa Press)

El paso de la princesa por San Javier

Este tipo de actos, habituales en el ámbito militar, adquieren una dimensión especial cuando se abren a la sociedad civil, acercando las Fuerzas Armadas a la ciudadanía. En el caso de San Javier, además, coinciden con un momento especialmente relevante para la princesa, que se encuentra en la fase final de su formación.

Uno de los aspectos más simbólicos de su paso por la academia será el legado que dejará en sus instalaciones. Como es tradición, Leonor de Borbón contará con un espacio propio en el museo del centro, donde se conservarán distintos recuerdos de su estancia. Entre ellos, documentos oficiales, una imagen firmada de su puño y letra y una reproducción del Boletín Oficial del Estado en el que se recoge su nombramiento como alférez.

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La Princesa Leonor completa un vuelo en solitario como parte de su formación militar en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, Murcia. (Casa de Su Majestad el Rey)

Este rincón se sumará a los ya existentes dedicados a su padre y a su abuelo, reforzando la continuidad histórica de la institución. En el caso de Felipe VI, se conservan elementos como una placa conmemorativa de su primer vuelo, realizado en 1987, así como materiales vinculados a su formación aeronáutica. También hay referencias al paso de Juan Carlos I por la academia a finales de los años cincuenta.

Más allá de lo simbólico, el paso de la princesa por San Javier pone de relieve la intensidad de un programa diseñado para ofrecerle una visión global de las Fuerzas Armadas. Antes de llegar a la academia aérea, la heredera completó su formación en la Academia General Militar de Zaragoza y en la Escuela Naval de Marín, incluyendo el tradicional crucero de instrucción a bordo del buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

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