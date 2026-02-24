La fama de la princesa Leonor llega a la India: “Con tan solo 20 años, está a punto de hacer historia en la realeza”

La Princesa Leonor durante la recepción de los Premiados Princesa de Asturias 2025, en Oviedo (España). (Raúl Terrel - Europa Press).

España se prepara para un momento histórico: la llegada de una primera reina reinante tras 150 años de poder masculino. La realeza europea está a punto de experimentar la soberanía femenina con la princesa Leonor, la princesa Amalia de Holanda y Ingrid Alexandra de Noruega; una cita que levanta pasiones fuera de nuestro continente. Y es que el diario The Times of India ha dedicado un artículo a la princesa de Asturias y su esfuerzo en formarse para su ascenso al trono. “¡Conoce a la royal de la Generación Z de 20 años lista para convertirse en la primera reina de España en 150 años!“, lo titulan.

“Con tan solo 20 años, la Princesa Leonor está a punto de hacer historia en la realeza”, destaca The Times of India. El medio ha explicado sus orígenes, así como su recorrido por la formación militar, explican que “lo ha hecho todo”: Ejército, Armada y Ejército del Aire, incluyendo un vuelo en solitario en un Pilatus PC-21 en 2025 y 140 días de navegación en la Armada española. “Leonor podría aportar un nuevo sentido de igualdad de género y frescura a la monarquía”, inciden, y enfatizan en que la heredera “ha demostrado una disciplina y compromiso excepcionales, sin recibir trato preferencial”.

Para poner en contexto sobre nuestra historia a sus lectores, explican: “Las reinas en España eran en su mayoría consortes (esposas del rey). Sin embargo, la princesa Leonor cambia el guion, ya que sería la primera reina reinante desde el turbulento reinado de Isabel II en el siglo XIX”. Y se preguntan cuándo comenzará el reinado la princesa de Asturias: “Si bien la princesa Leonor es la heredera aparente al trono español, no hay una fecha fija para su ascenso al trono. Probablemente tendrá lugar si el rey Felipe abdica o tras su fallecimiento. Mientras tanto, la princesa Leonor, de 20 años, continúa preparándose, desde viajes diplomáticos hasta discursos formales, algo que lleva haciendo desde los 13 años”.

Finalmente, inciden: “En un panorama real europeo plagado de escándalos (pensemos en el drama Harry-Meghan en Gran Bretaña), la princesa Leonor se destaca por su sentido del deber y su tranquila confianza”. Todo un alago por parte de un medio de comunicación a más de 7.500 km de nuestro país.

Un fenómeno en los medios índios

Por otro lado, otro medio indio como NDTV World subraya que esto “es un gran logro para la monarquía española moderna”, y destacan que la princesa no solo se prepara para gobernar junto a un rey, sino como reina reinante por derecho propio, perfeccionando idiomas y realizando visitas oficiales, como la primera que efectuó en solitario a Portugal en 2024.

A pesar de su juventud, Leonor mantiene un perfil relativamente privado, cuidadosamente gestionado por sus padres, quienes combinan “la rica herencia de su padre y el talento periodístico de su madre” para formar a la futura monarca. The Times of India recalca que su esfuerzo ha trascendido fronteras, mientras medios internacionales observan de cerca su preparación, que incluye desde viajes diplomáticos hasta discursos formales.