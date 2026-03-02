España

Así es la nueva educación de la princesa Leonor: clases particulares en el Ministerio de Exteriores y extraescolares de árabe y chino

La heredera al trono estaría reforzando las materias de diplomacia y política internacional, según afirmaron en el programa ‘Fiesta’ el pasado fin de semana

Guardar
La princesa Leonor, en imagen
La princesa Leonor, en imagen de archivo (Europa Press)

El inicio de 2026 marca una nueva etapa en la hoja de ruta de la monarquía española, con cambios que afectan tanto a la proyección institucional como a la preparación de su heredera, la princesa Leonor. La estrategia impulsada por Casa Real combina una renovación de su imagen pública con un refuerzo notable en la formación de la hija de Felipe VI, en un momento clave de su desarrollo.

Uno de los hitos más inmediatos será el final de su formación militar, previsto para julio de este año. Actualmente, la heredera continúa su instrucción en la Academia General del Aire, donde culmina un ciclo de tres años diseñado para dotarla de una preparación integral en los tres ejércitos. Este periodo, planificado por su padre y considerado fundamental en su formación institucional, dará paso a una nueva etapa académica aún por definir oficialmente.

El siguiente destino de la princesa en el ámbito universitario sigue siendo una incógnita, aunque todo apuntaría a pensar, por el pasado de su padre, que sus estudios estarán vinculados con el Derecho o las Relaciones Internacionales. En cualquier caso, este cambio vendrá acompañado de un incremento progresivo de su presencia en la vida pública, con una agenda que irá ganando peso dentro y fuera de España.

La Princesa Leonor ha realizado
La Princesa Leonor ha realizado su "suelta" 4 meses después de su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. (Handout por Casa de S.M. El Rey)

En paralelo a su formación reglada, la princesa está reforzando otras competencias clave para su futuro papel. Según afirmó Fiesta, entre ellas destacan las clases especializadas en diplomacia y política internacional. “De manera puntual, está teniendo varias salidas al Ministerio de Exteriores porque le están dando clases, instruyendo en asuntos y dando clases relacionados con la diplomacia”, informó Alejandro Entrambasaguas.

Otro de los pilares en los que se está incidiendo es el de los idiomas. Aunque ya ha demostrado un alto nivel de inglés —especialmente durante su etapa en el UWC Atlantic College—, su formación lingüística se está ampliando. “También hemos podido averiguar que está reforzando varios idiomas al mismo tiempo y dos de los que está estudiando con más intensidad son el árabe y el chino. Está en aprendizaje continuo”, afirmó el periodista en Fiesta.

Este refuerzo responde a una intención clara: que la futura jefa del Estado pueda desenvolverse con soltura en distintos escenarios internacionales sin depender en exceso de intérpretes. A ello se suma su conocimiento de las lenguas cooficiales en España, que ya ha utilizado en distintos actos públicos, consolidando así su perfil institucional.

Una educación aplaudida por los españoles

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anuncia que la princesa Leonor recibirá la Medalla de Oro de Murcia

Antes de cerrar su etapa militar, la princesa tiene aún compromisos pendientes. Uno de ellos será en San Javier, donde recibirá la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva, un reconocimiento simbólico a su paso por la localidad murciana durante estos meses de formación.

Pero los cambios no afectan únicamente a la princesa. Su hermana, la infanta Sofía, también comienza a asumir un papel más visible dentro de la institución. Por primera vez, contará con una responsabilidad propia al convertirse en presidenta de honor de una iniciativa vinculada a la educación, lo que supondrá el inicio de una agenda individual: el programa Docentes Referencias de la Fundación Ibercaja en su 150 aniversario.

Temas Relacionados

Princesa LeonorCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Empadronaba a migrantes en una finca de Almería sin que los propietarios lo supieran: la Policía Nacional destapa una red de padrones falsos en Andalucía

Los agentes realizaron tres detenciones en el mes de febrero, pero sospechan que hay más implicados

Empadronaba a migrantes en una

Nieve en Canarias, calima en la península y fuertes lluvias en todo el país: así afectará la borrasca Regina a España

El paso del sistema de bajas presiones acentuará las precipitaciones, el viento y el oleaje en buena parte del territorio, además de provocar un desplome térmico de cara al fin de semana

Nieve en Canarias, calima en

Es el vehículo más grande y pesado del mundo: mide como un edificio de 30 plantas y hace el trabajo de 40.000 hombres cada día

Montado durante meses en Hambach, en Alemania, debe ser manejado por cinco personas. Su valor se estima en 100 millones de euros

Es el vehículo más grande

Zapatero niega ser el facilitador del rescate a Plus Ultra: “No, en absoluto”

El expresidente del Gobierno comparece en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, a petición del PP

Zapatero niega ser el facilitador

Cuánto cuesta un gramo de oro en España, hoy lunes 2 de marzo

El metal precioso ha registrado ganancias en los últimos meses ante la alta incertidumbre que hay en los mercados

Cuánto cuesta un gramo de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Zapatero niega ser el facilitador

Zapatero niega ser el facilitador del rescate a Plus Ultra: “No, en absoluto”

Así van las encuestas: Vox ya duplica los escaños de 2023, el PP suma siete meses a la baja y el PSOE frena su caída, según ‘El Mundo’

Un sindicato de la Ertzaintza denuncia el “impago sistemático” de las horas extra a los agentes que tienen que cubrir la “falta estructural” de efectivos

La Justicia rechaza la nacionalidad española a una menor de origen sefardí porque sus padres no se presentaron ante el notario

El Supremo confirma la sanción a un guardia civil por “conducta indigna”: tras beber alcohol durante su servicio, enseñó el culo a dos policías nacionales

ECONOMÍA

El precio más bajo de

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 2 de marzo

El teletrabajo eleva la productividad y aumenta la brecha salarial: quienes trabajan desde casa ganan un 35% más de media

Cómo afectará el cierre del Estrecho de Ormuz en España: amenaza con disparar el precio de la energía y encarecer los combustibles

Miguel Benito Barrionuevo, abogado: “Si un día festivo coincide con uno de tus días de descanso, la empresa podría tener que compensarlo”

Un padre pide una pensión de 3.000 € al mes a su hijo, un futbolista profesional, y el tribunal se la niega por abandonarlo cuando era niño

DEPORTES

Cómo ha sido la salida

Cómo ha sido la salida de Munir El Haddadi, futbolista en Irán, de Teherán: más de 2.000 kilómetros por carretera

Así queda el calendario de LaLiga tras la reestructuración por las competiciones europeas: el Real Madrid afronta una situación inédita

Muere a las 89 años Santiago Aguado, miembro de la Junta Directiva del Real Madrid

Los equipos españoles ya tienen rival en octavos de Champions: Newcastle-Barcelona, Real Madrid-City y Atlético de Madrid-Tottenham

Futbolistas en activo con acciones en clubes: el ejemplo de Cristiano Ronaldo y una tendencia en expansión