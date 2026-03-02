Así es la nueva educación de la princesa Leonor: clases particulares en el Ministerio de Exteriores y extraescolares de árabe y chino

La princesa Leonor, en imagen de archivo (Europa Press)

El inicio de 2026 marca una nueva etapa en la hoja de ruta de la monarquía española, con cambios que afectan tanto a la proyección institucional como a la preparación de su heredera, la princesa Leonor. La estrategia impulsada por Casa Real combina una renovación de su imagen pública con un refuerzo notable en la formación de la hija de Felipe VI, en un momento clave de su desarrollo.

Uno de los hitos más inmediatos será el final de su formación militar, previsto para julio de este año. Actualmente, la heredera continúa su instrucción en la Academia General del Aire, donde culmina un ciclo de tres años diseñado para dotarla de una preparación integral en los tres ejércitos. Este periodo, planificado por su padre y considerado fundamental en su formación institucional, dará paso a una nueva etapa académica aún por definir oficialmente.

El siguiente destino de la princesa en el ámbito universitario sigue siendo una incógnita, aunque todo apuntaría a pensar, por el pasado de su padre, que sus estudios estarán vinculados con el Derecho o las Relaciones Internacionales. En cualquier caso, este cambio vendrá acompañado de un incremento progresivo de su presencia en la vida pública, con una agenda que irá ganando peso dentro y fuera de España.

La Princesa Leonor ha realizado su "suelta" 4 meses después de su ingreso en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier. (Handout por Casa de S.M. El Rey)

En paralelo a su formación reglada, la princesa está reforzando otras competencias clave para su futuro papel. Según afirmó Fiesta, entre ellas destacan las clases especializadas en diplomacia y política internacional. “De manera puntual, está teniendo varias salidas al Ministerio de Exteriores porque le están dando clases, instruyendo en asuntos y dando clases relacionados con la diplomacia”, informó Alejandro Entrambasaguas.

Otro de los pilares en los que se está incidiendo es el de los idiomas. Aunque ya ha demostrado un alto nivel de inglés —especialmente durante su etapa en el UWC Atlantic College—, su formación lingüística se está ampliando. “También hemos podido averiguar que está reforzando varios idiomas al mismo tiempo y dos de los que está estudiando con más intensidad son el árabe y el chino. Está en aprendizaje continuo”, afirmó el periodista en Fiesta.

Este refuerzo responde a una intención clara: que la futura jefa del Estado pueda desenvolverse con soltura en distintos escenarios internacionales sin depender en exceso de intérpretes. A ello se suma su conocimiento de las lenguas cooficiales en España, que ya ha utilizado en distintos actos públicos, consolidando así su perfil institucional.

Una educación aplaudida por los españoles

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anuncia que la princesa Leonor recibirá la Medalla de Oro de Murcia

Antes de cerrar su etapa militar, la princesa tiene aún compromisos pendientes. Uno de ellos será en San Javier, donde recibirá la Medalla de Oro de la Villa y el título de Hija Adoptiva, un reconocimiento simbólico a su paso por la localidad murciana durante estos meses de formación.

Pero los cambios no afectan únicamente a la princesa. Su hermana, la infanta Sofía, también comienza a asumir un papel más visible dentro de la institución. Por primera vez, contará con una responsabilidad propia al convertirse en presidenta de honor de una iniciativa vinculada a la educación, lo que supondrá el inicio de una agenda individual: el programa Docentes Referencias de la Fundación Ibercaja en su 150 aniversario.