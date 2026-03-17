El curioso regalo que le hizo la princesa Leonor a la Escuela Naval de Marín tras finalizar su formación: una fotografía con un mensaje muy especial

La princesa Leonor recibe la Medalla de Oro de Galicia 2025. (CASA DE S.M. EL REY).

La princesa Leonor se está consagrando como la segunda al mando en la Casa Real Española. Llamada a convertirse en futura jefa del Estado, la hija mayor de Felipe VI y doña Letizia ha ido asumiendo progresivamente mayores responsabilidades públicas, construyendo una imagen basada en la disciplina, la constancia y el compromiso con su futuro papel.

Lejos de limitarse a una agenda institucional, su formación está marcada por una exigente preparación académica y militar que sigue la tradición de la Corona. Tras completar etapas clave en Zaragoza y Marín, actualmente continúa sus estudios en la Academia General del Aire y del Espacio, en San Javier (Murcia), donde afronta la recta final de su proceso formativo. Este recorrido le está permitiendo adquirir una visión integral del funcionamiento de las Fuerzas Armadas, un conocimiento considerado esencial para el ejercicio de sus futuras funciones.

Dentro de este itinerario, uno de los capítulos más relevantes ha sido su estancia en el Juan Sebastián de Elcano. La travesía, que se prolongó durante varios meses, supuso una inmersión total en la vida naval. Como una guardiamarina más, Leonor participó en las rutinas diarias del buque, asumió turnos de vigilancia y se formó en distintas disciplinas relacionadas con la navegación, en un entorno que exigía esfuerzo constante y adaptación.

La princesa de Asturias, Leonor de Borbón y Ortiz, a su llegada al ayuntamiento de Cádiz este viernes. (NACHO FRADE / EUROPA PRESS).

El viaje incluyó escalas en distintos países de América, lo que añadió una dimensión internacional a la experiencia. En cada puerto, la heredera no solo continuó su aprendizaje, sino que también ejerció un papel representativo, actuando como embajadora de España. Esta combinación de formación práctica y presencia institucional ha sido uno de los rasgos más destacados de su paso por el navío.

Meses después de concluir esa etapa, el lugar luce en sus vitrinas un detalle que refleja la huella que dejó en la princesa. Antes de incorporarse a su siguiente destino formativo, quiso dejar un recuerdo en el propio buque: una fotografía suya con uniforme de la Armada acompañada de unas palabras de agradecimiento dirigidas a la tripulación. ​“Al buque escuela Juan Sebastián El Cano con motivo de mi embarque en el XCVII crucero de instrucción, del que siempre guardaré un emotivo recuerdo con afecto”, reza en el mensaje.

Más allá del gesto simbólico, su paso por el Elcano ha sido interpretado como una fase determinante en su evolución. La convivencia con sus compañeros, la exigencia del día a día en alta mar y la responsabilidad asumida en cada tarea han contribuido a reforzar habilidades como el liderazgo, la capacidad de trabajo en equipo y la resiliencia.

Su escapada a Alicante

Actualmente, su vida transcurre en Murcia, donde estudia la formación militar aérea. Y, a pesar de la intensidad de su rutina, Leonor también encuentra momentos para desconectar y disfrutar de planes propios de su edad. Según publicó el diario La Opinión de Murcia, en una de sus recientes jornadas libres, realizó una escapada con amigos a Pilar de la Horadada, un municipio cercano a su base en San Javier. Allí, la princesa compartió un almuerzo informal en el restaurante Asador La Terrazita de Cristóbal, conocido por su ambiente relajado.

El encuentro se desarrolló con total normalidad. Como es habitual, su equipo de seguridad avisó previamente al establecimiento para garantizar la discreción. Durante la comida, Leonor optó por un menú sencillo, compuesto por una hamburguesa y un refresco, acorde con el carácter distendido del plan.

Además, para la ocasión, dejó a un lado el uniforme militar y eligió un estilismo cómodo y discreto: vaqueros y un jersey de rayas azules. Este tipo de vestimenta refleja su intención de pasar desapercibida y moverse con naturalidad fuera del ámbito institucional.

La Princesa Leonor junto a sus compañeros de la Escuela Naval de Marín, Pontevedra. Imagen de Archivo (Casa de S.M. el Rey)