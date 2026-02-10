Juanjo, veterinario: “Estos tres síntomas indican que la salud urinaria de tu gato está en peligro”

Un gato deambula por el hogar en el que suele habitar. / Freepick

Las mascotas son todo un descubrimiento, día tras día, para quien cuida de ellas. Por ello, en redes sociales, se especula con frecuencia sobre las señales que pueden interpretarse de las miradas y sonidos que emiten. Por ejemplo, la aparición de ciertos comportamientos en los felinos puede advertir a los tutores sobre problemas en la salud urinaria que requieren consulta veterinaria inmediata. Según ha explicado el veterinario de mascotas Juanjo en un video difundido en redes sociales, existen tres síntomas frecuentes que no deben ser ignorados: orinar fuera del arenero, lamerse en exceso la zona genital tras usar la bandeja sanitaria y maullar de forma intensa durante la micción.

En declaraciones en sus redes sociales, Juanjo ha apuntado que “si tu gato se orina fuera del arenero, tienes que consultar con el veterinario”. Esta conducta, que muchas veces se interpreta como un problema de comportamiento, suele estar asociada a dolencias físicas, especialmente del tracto urinario. Además, el especialista remarca la importancia de observar si el animal se lame con insistencia sus partes después de ir al arenero o si muestra signos de dolor con maullidos reiterados al orinar, ya que “son señales de alerta que tu gato te está mandando para que sepas que algo no va bien con su sistema urinario”.

Los gatos conservan líquidos con facilidad, lo cual perjudica su salud

Los problemas urinarios en los gatos son una de las principales causas de consulta veterinaria y afectan especialmente a machos jóvenes y castrados, cuyos antecedentes genéticos y hábitos derivados de sus orígenes desérticos los predisponen a una baja ingestión de agua. Esta adaptación ancestral, según la veterinaria Natalia Mackes, se traduce en un metabolismo que conserva líquidos y favorece la aparición de afecciones como la cistitis idiopática felina y el síndrome de Pandora.

A su vez, la falta de actividad física y el estrés son factores que agravan el riesgo de enfermedades urinarias. La castración tiende a disminuir el movimiento y la curiosidad natural, lo que incrementa el sobrepeso y reduce el estímulo para beber agua. El bajo consumo de líquidos provoca que la orina sea más concentrada, generando un ambiente propicio para la formación de cálculos y obstrucciones, especialmente en los machos debido a su anatomía.

Con tal de paliar dichas características, hay distintas estrategias que favorecen la hidratación, entre ellas el uso de bebederos tipo fuente, la disposición de varios recipientes en diferentes puntos del hogar y la combinación de alimento seco con húmedo. También enfatizaron la importancia de mantener el arenero limpio y ubicado en un lugar tranquilo, ya que los cambios de ambiente o de rutina pueden aumentar el nivel de estrés y detonar episodios de cistitis.

Remedios diarios para evitar enfermedades en los felinos

A las cualidades fisiológicas anteriores, cabe añadir que “los gatos, animales reservados por naturaleza, tienen la particularidad de ocultar signos de enfermedad”, por lo que resulta fundamental que los tutores estén atentos a cualquier cambio en sus hábitos, especialmente en el uso de la bandeja sanitaria, indica el veterinario Pedro Horta. El médico en sus redes sociales advirtió que “enfermedades del tracto urinario, como infecciones o cálculos, suelen estar detrás de este comportamiento”, y que alteraciones en el color, la frecuencia o el volumen de la orina deben ser motivo de evaluación inmediata.

La médica veterinaria Carla Santos, por su parte, indicó en redes sociales que “beber más agua de lo habitual puede ser un síntoma temprano de condiciones como insuficiencia renal crónica o diabetes”, y resaltó que los gatos suelen necesitar estímulos para mantenerse hidratados, como ofrecerles alimentos húmedos o agua saborizada.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Entre las recomendaciones para prevenir enfermedades urinarias, los especialistas coincidieron en la importancia de la detección temprana de síntomas, la consulta veterinaria regular, la promoción de la hidratación y la reducción del estrés en el entorno del animal. La observación cuidadosa y la pronta intervención pueden evitar complicaciones graves y preservar el bienestar de los felinos domésticos.