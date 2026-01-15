España

Los gatos tienen una persona favorita, y así es como puedes descubrirlo

Estos son los gestos que delatan a tu mascota

Guardar
Gato. (Pexels)
Gato. (Pexels)

Si alguna vez te has preguntado si tu gato tiene una persona favorita, la respuesta es sí. Aunque son considerados como animales con un carácter solitario, lo cierto es que tienen a un elegido en casa.

Los gatos no deciden a su persona favorita al azar. Su preferencia se basa en la confianza y la seguridad que reciben de las personas que les rodean. Para ser el afortunado, es importante respetar sus límites, no forzar el contacto y mantener un comportamiento tranquilo.

Además, el estado emocional de los gatos influye directamente en su comportamiento y preferencias. Suelen sentirse más seguros, relajados y confiados con aquellas personas que mantienen una actitud calmada, constante y que evitan cambios bruscos de humor.

Cómo eligen los gatos a su persona favorita

La elección de un humano favorito no es casual ni depende de quién les dé más comida. Los gatos forman vínculos basándose en la experiencia y la familiaridad. Durante sus primeras semanas de vida, el cuidado recibido, la atención y la interacción con ciertas personas generan un apego especial que puede perdurar toda la vida.

La personalidad del felino también juega un papel clave. Los gatos activos y curiosos suelen sentirse atraídos por personas con energía similar, mientras que los gatos tranquilos prefieren a quienes transmiten serenidad y estabilidad.

Además, los gatos observan cómo sus humanos reaccionan ante su entorno y ante ellos mismos. Una persona que muestra paciencia, calma y empatía, que no fuerza el contacto y que entiende su necesidad de espacio, tiene más probabilidades de convertirse en la favorita. Incluso detalles como dormir cerca de esa persona o seguirla por la casa reflejan confianza y vinculación profunda.

¿Qué piensa tu gato cuando le hablas?

Señales de que eres la persona favorita de tu gato

Reconocer si eres la persona favorita de un gato requiere prestar atención a pequeños detalles. Los gatos utilizan múltiples gestos para expresar afecto y confianza, muchos de los cuales pueden pasar desapercibidos para quienes no conocen su lenguaje.

Uno de los signos más evidentes es el contacto físico voluntario. Si tu gato se acurruca junto a ti, se tumba sobre tu regazo o incluso se pone boca arriba mostrando la barriga, significa que confía plenamente en ti y se siente seguro en tu presencia.

Otro indicio claro es que te siga constantemente. Algunos gatos prefieren acompañar a su persona favorita por la casa, asegurándose de saber siempre dónde está y manteniendo la cercanía.

El ronroneo frecuente cuando está a tu lado, frotarse contra ti para marcar territorio y buscar atención de manera voluntaria son otros comportamientos que delatan favoritismo. Incluso su comportamiento alimenticio puede reflejarlo: algunos gatos comen o juegan más cuando su persona favorita está cerca, asociando su presencia con seguridad y bienestar.

En resumen, ser la persona favorita de un gato no depende de los cuidados básicos, sino de la conexión emocional, la constancia y la capacidad de generar un entorno tranquilo, seguro y respetuoso con sus tiempos y necesidades.

Temas Relacionados

GatosMascotasPerros y gatosAnimalesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Sánchez anuncia un fondo soberano de 120.000 millones para mantener la inversión en España cuando finalicen las ayudas europeas

Esta herramienta coinvertirá junto al sector privado mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando sectores como el de vivienda, energía o digitalización

Sánchez anuncia un fondo soberano

La profecía de Julio Iglesias en uno de sus conciertos más recordados: “Cuando sea culpable antes de juzgarme...”

El artista llenó el Camp Nou en 1988. En plena comunión con el público, le hizo una petición antes de la última canción

La profecía de Julio Iglesias

Bruselas descarta activar la cláusula de defensa colectiva de la UE en el caso de anexión de Groenlandia: “En la actualidad la cuestión no se plantea”

La Comisión confirma que, aunque Groenlandia estaría cubierta por el mecanismo de ayuda mutua al formar parte de Dinamarca, no tiene intención de activarlo y deja la seguridad de la isla en manos de la OTAN

Bruselas descarta activar la cláusula

Savina Paül, piloto de avión, revela cuál es el mejor asiento en un avión: “Depende de la dinámica del choque”

España es el segundo país europeo con más vuelos diarios

Savina Paül, piloto de avión,

La despedida de la princesa Irene de Grecia se llevará a cabo entre Madrid y Atenas: las fechas de los actos fúnebres en su honor

La reina Sofía podrá darle el último adiós a su hermana a través de diferentes ceremonias

La despedida de la princesa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España enfría una respuesta militar

España enfría una respuesta militar de la UE ante la posible anexión de Groenlandia: “Tenemos que respetar el orden jurídico internacional”

Cómo la baliza V16 pasó de ser una promesa de seguridad vial a generar desconfianza entre los conductores: geolocalización, mapas públicos y retirada de homologación

Una venezolana residente en Estados Unidos logra la nacionalidad española por su origen judío tras años de negativas: realizó aportaciones económicas a la cultura sefardí

Estafar 200 millones de euros a inversores de criptomonedas: la Audiencia Nacional investiga a diez personas por blanqueo de capitales en la plataforma Arbistar

La Fiscalía Antidroga rechaza investigar a Zapatero por narcotráfico al considerar que la querella se basa en “conjeturas, suposiciones y deducciones infundadas”

ECONOMÍA

El Supremo abre la puerta

El Supremo abre la puerta a reclamaciones masivas contra bancos y fondos por las cláusulas abusivas en las hipotecas titulizadas

Zara cerrará en A Coruña la primera tienda abierta por Amancio Ortega en 1975

Récord de empleo en la OCDE: España destaca entre los países que más crece desde 2019

Las marcas blancas superan el 80% de ventas en Mercadona, Carrefour o Lidl y se posicionan como un “símbolo de consumo inteligente”

Resultados ganadores del Super Once del 15 enero

DEPORTES

Marcos Llorente habla sobre su

Marcos Llorente habla sobre su estilo de vida y responde a los que le critican: “Que a otros les incomode, no es mi problema”

Giuliano Simeone renueva con el Atlético de Madrid hasta 2030 con 500 millones de cláusula

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Racing de Santander y el FC Barcelona

Este será el camino de Carlos Alcaraz en el Open de Australia: rivales y retos rumbo a un título que aún no ha conseguido

Las noches más amargas del Real Madrid en Copa del Rey: un repaso a sus eliminaciones más recordadas