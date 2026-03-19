Alberto Ramírez, psicólogo: “Si tu autoestima depende de que te amen, siempre amarás desde el miedo”

El psicólogo Alberto Ramírez advierte de las consecuencias de que la autoestima dependa del amor de la pareja. (Freepik)

Muchas personas construyen su autoestima mirando hacia fuera: lo que otros opinan, cómo reaccionan, cuánto afecto muestran o retiran se convierte, casi sin darse cuenta, en una especie de termómetro emocional propio. En ese escenario, el reconocimiento externo deja de ser un complemento y pasa a ocupar el centro.

Esta dinámica se vuelve especialmente visible en el terreno de las relaciones afectivas. La pareja, por su cercanía y carga emocional, puede convertirse en el principal espejo en el que uno se mide. No se trata solo de querer o ser querido, sino de algo más profundo: de sentir que el propio valor depende de ese vínculo.

“Hay personas que no sufren por amor. Sufren porque su valor depende de que su pareja les quiera. Y no es lo mismo”, señala el psicólogo Alberto Ramírez (@albertopsic.mentalmadrid en TikTok). Esta distinción, aparentemente sencilla, marca una diferencia fundamental en la manera en que se viven las relaciones.

Cuando la autoestima depende de la validación externa

Según Ramírez, cuando la autoestima está condicionada por la respuesta de la pareja, cualquier gesto adquiere un significado desproporcionado. “Si tu pareja está cariñosa, entonces te sientes suficiente. Si tarda en responder, ya dudas de ti. Si discute contigo, ya sientes que has fallado como persona. Si te deja, ya piensas que no vales para nada”. No es el conflicto o la distancia lo que más duele, sino lo que estos episodios parecen confirmar sobre uno mismo.

Cuando existe el miedo a perder a alguien, muchas personas comienzan a dar más afecto para evitar que se vaya. (Freepik)

En ese sentido, el problema no es la relación en sí, sino el lugar que ocupa en la construcción de la identidad. “Esto no es amor, es tener el valor puesto en manos de otro”, señala el psicólogo. Cuando esto ocurre, la estabilidad emocional queda supeditada a factores externos que no siempre se pueden controlar.

Las consecuencias de esta dependencia son claras. “Cuando tu valor es externo, vives en vigilancia constante. ‘¿Seguirá sintiendo lo mismo? ¿Le gustaré igual? ¿Y si conoce a alguien mejor?’”. La relación deja de ser un espacio de disfrute para convertirse en un territorio de incertidumbre permanente. La duda no gira tanto en torno a la otra persona, sino a uno mismo.

Ramírez apunta a una idea clave que suele pasar desapercibida: “En el fondo no temes perder a la persona, temes que su pérdida confirme que tú no seas suficiente”. Es decir, la ruptura no solo implica la ausencia del otro, sino la validación de una inseguridad previa.

Frente a este modelo, el psicólogo propone una alternativa basada en la construcción interna de la autoestima. “Cuando el valor es interno, la relación cambia”. Esto no implica eliminar el dolor o las emociones negativas, sino resignificarlas.

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“¿Te duele una ruptura? Claro. ¿Te afecta una discusión? Por supuesto. Pero no rompe tu identidad”, explica. La diferencia está en que el malestar no se traduce automáticamente en una desvalorización personal. La relación deja de ser un pilar que sostiene el yo para convertirse en un espacio compartido.

Desde esta perspectiva, el vínculo afectivo se redefine: “No necesitas que te elijan para sentir que vales. Eligen compartir contigo, no definirte”. La elección del otro no es una validación imprescindible, sino una decisión mutua que se suma a una identidad ya construida.

Ramírez subraya la importancia de este cambio de enfoque: “Una relación sana no debería ser el lugar donde construyes tu valor, sino debería ser el lugar donde lo compartes”. La pareja deja de ser una fuente de seguridad para convertirse en un espacio de encuentro. “Si tu autoestima depende de que te amen, siempre amarás desde el miedo. Cuando tu valor es interno, amas desde la elección, no desde la necesidad”.