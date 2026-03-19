Air Europa adquirió mascarillas de la empresa ligada a Aldama por 2,36 millones de euros: aún no ha recuperado 205 millones retenidos en Venezuela

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo (Eduardo Parra - Europa Press)

Air Europa adquirió en plena primera ola de la pandemia un lote de mascarillas por valor de 2,36 millones de euros a la empresa Soluciones de Gestión, considerada eje de la presunta trama del denominado ‘caso Koldo’ y vinculada al empresario Víctor de Aldama. La operación se formalizó en mayo de 2020, en un momento de urgencia sanitaria y con la necesidad de dotar de protección obligatoria a tripulaciones y pasajeros, según consta en la documentación remitida por Globalia, la matriz de la aerolínea, al Tribunal Supremo y a la que ha tenido acceso Europa Press.

La información se incorpora al procedimiento judicial que sentará en el banquillo a partir del próximo 7 de abril a Aldama, al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García por presuntas irregularidades en la contratación de material sanitario durante la crisis del coronavirus. El informe remitido por la compañía detalla tanto las relaciones comerciales mantenidas con Soluciones de Gestión como los contratos suscritos con el propio Aldama en otros ámbitos.

Según la documentación aportada, Air Europa justificó la adquisición de mascarillas como una medida necesaria para cumplir con las exigencias sanitarias impuestas en el transporte aéreo. En concreto, compró 1.280.000 unidades del modelo KN95 por un importe total de 2.368.000 euros. La aerolínea subraya que esta no fue la única operación de aprovisionamiento, ya que también adquirió material a otras compañías en el mismo periodo.

El informe también recoge una intensa actividad logística vinculada a Soluciones de Gestión durante los meses más críticos de 2020. En total, Air Europa operó 11 vuelos destinados al transporte de mascarillas, con un coste global de 2.549.500 euros sufragado por la empresa vinculada a Aldama. La mayoría de estos trayectos partieron del Aeropuerto Internacional de Shenzhen-Bao’an, en China, con destino Madrid-Barajas.

El primer vuelo se realizó el 27 de marzo de 2020, en los inicios de la emergencia sanitaria, con un coste de 224.000 euros. Posteriormente, entre el 25 y el 26 de abril, se efectuaron tres vuelos adicionales con un precio de 295.000 euros cada uno, lo que evidencia un incremento significativo de los costes logísticos en apenas unas semanas.

Además de las rutas internacionales, la aerolínea también se encargó de la distribución nacional del material. En concreto, operó vuelos desde Madrid hacia Tenerife y Palma de Mallorca, en el marco de contratos vinculados a compras realizadas por los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares. El transporte a Tenerife supuso un coste de 70.000 euros, mientras que el de Palma ascendió a 37.500 euros.

El empresario Víctor de Aldama, a su salida del Tribunal Supremo (Eduardo Parra - Europa Press)

Air Europa señala en su informe que antes de la pandemia no operaba rutas regulares con China, por lo que los primeros vuelos tuvieron que ser gestionados con la intermediación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Posteriormente, la propia compañía asumió la operativa con el apoyo de la empresa Click Aviation Network DMCC.

En paralelo, otra filial del grupo, Globalia Broker Services, actuó como intermediaria en abril de 2020 para coordinar el transporte aéreo de mascarillas mediante un avión carguero operado por la compañía Batar.

La deuda en Venezuela y el papel de Aldama

Más allá de las operaciones vinculadas a la pandemia, el informe remitido al Supremo revela la existencia de una deuda de aproximadamente 205 millones de dólares que Air Europa mantiene pendiente de cobro en Venezuela desde 2013. Esta cantidad corresponde a ingresos obtenidos por la venta de billetes en bolívares que no pudieron ser repatriados debido a las restricciones cambiarias impuestas por las autoridades del país.

Con el objetivo de recuperar esos fondos, la aerolínea contrató el 17 de septiembre de 2019 a Víctor de Aldama como mediador y gestor. El contrato establecía que su retribución estaría condicionada al éxito de la operación, es decir, a la efectiva repatriación del dinero.

Sin embargo, Globalia asegura que dicha cantidad “no ha podido ser cobrada” hasta la fecha, por lo que Air Europa mantiene derechos de crédito frente al Estado venezolano. En consecuencia, la compañía afirma que no abonó ninguna cantidad a Aldama al no cumplirse el objeto del contrato.

El documento también menciona un segundo acuerdo suscrito posteriormente con la empresa MTM 180 Capital, vinculada al propio Aldama, para labores de consultoría y asesoramiento. Entre las funciones desempeñadas se incluye la mediación en contratos de vuelos chárter con Soluciones de Gestión, lo que refuerza la conexión entre las distintas líneas de negocio analizadas en la causa.

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y del empresario Víctor de Aldama, asisten al Tribunal Supremo este jueves para la Audiencia preliminar del 'caso mascarillas'. (Europa Press)

Asimismo, el informe recoge que Aldama participó en septiembre de 2020 en un acto de la Organización Mundial del Turismo celebrado en Georgia, al que también asistió Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno.