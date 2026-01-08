Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

El empresario Víctor de Aldama , presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, ha dado un vuelco a su estrategia y ha presentado un escrito en el que reconoce ser responsable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada , de cara al juicio de la primera rama de esta causa, que se centra en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, según adelanta Europa Press . Solicita también que la Fiscalía cambie su petición de 7 años de cárcel y la reduzca, dada su “colaboración proactiva con la Justicia”.

Últimas Noticias

La ITV que pasará la DGT a la baliza V-16: esto es todo lo que tienes que saber Las nuevas inspecciones técnicas a los dispositivos de emergencia obligan a los fabricantes a mantener sus estándares durante toda la vida útil

No habrá multas por no llevar la baliza V-16 durante un periodo “razonable” de tiempo: “Lo que nos mueve es la obligación de salvar vidas” Así lo ha asegurado el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras presentar la cifra de fallecidos en accidentes de carretera en 2025

Defensa publica la oferta de plazas de tropa y marinería para 2026: aumentan los efectivos respecto a las anteriores convocatorias Se abre así el proceso selectivo para acceder a los centros docentes militares de formación relativos a estos cuerpos

Una niña cae de la camilla de la ambulancia en marcha en medio de la autopista: “Salió del vehículo en movimiento” La menor sufrió heridas leves tras salir del vehículo en movimiento. El incidente obligó a cerrar la vía durante un breve periodo