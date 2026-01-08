Víctor de Aldama pone en peligro la defensa de Ábalos y Koldo al admitir todos los delitos de los que se le acusa en el juicio por la compra de mascarillas

El empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor del ‘caso Koldo’, ha dado un vuelco a su estrategia y ha presentado un escrito en el que reconoce ser responsable de los delitos de organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada, de cara al juicio de la primera rama de esta causa, que se centra en la compra de mascarillas desde el Ministerio de Transportes durante la pandemia, según adelanta Europa Press. Solicita también que la Fiscalía cambie su petición de 7 años de cárcel y la reduzca, dada su “colaboración proactiva con la Justicia”.
