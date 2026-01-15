Víctor de Aldama amenaza al hijo mayor de José Luis Ábalos, en directo: “Mañana estarás imputado”

Durante el programa de Telecinco 'El precio de...', Víctor Ábalos, exministro socialista, ha sido interpelado en directo por Víctor de Almada, quien ha participado con una llamada telefónica. / Captura del programa

El empresario Víctor de Aldama ha interpelado al hijo mayor de José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, durante su aparición en el programa de Telecinco El precio de... A través de una llamada telefónica en los últimos diez minutos del encuentro, Aldama ha amenazado al hijo del exministro al decirle que “mañana estarás imputado”. El espacio televisivo se ha llenado entonces de un bronco intercambio de acusaciones entre los dos hombres, con los seis colaboradores y el presentador como público.

El primogénito de José Luis Ábalos ha acudido al programa en exclusiva para dar su versión de los hechos como “un ciudadano anónimo”, tal y como se ha definido a sí mismo. Durante su aparición en antena, Víctor ha relatado cómo él percibió la relación entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su padre; cómo funcionan “las cloacas” en el Ministerio del Interior, “desde el Gobierno de Rajoy a Marlaska”; cómo “la UCO (Unidad Central Operativa) se equivoca” al acusarlo de cobrar millones en Colombia; o quién es, según él, “el presidente en la sombra”.

Por su parte, el presentador del programa, Santi Acosta, ha estado acompañado por seis periodistas que han actuado en calidad de entrevistadores: Elisea Beni, analista política y tertuliana en varios medios de comunicación españoles; Esteban Urreiztieta, subdirector de El Mundo; Jorge Cabreras, subdirector de El Español; Eduardo Inda, subdirector de Okdiario; Zaida Blasco, subdirector de Vozpópuli; y Ketty Garat, adjunta al director en The Objective.

“Cobro y cobraré lo que me dé la gana”, afirma Víctor Ábalos

El corto espacio de tiempo en el que Aldama ha copado la conversación ha sido suficiente para que derive en un tono tenso. El programa había empezado con cierta rectitud de los periodistas, así como del interpelado, pero ha culminado con un Víctor Ábalos furioso, moviéndose constantemente en su silla y gesticulando con vehemencia ante las cámaras. Al otro lado del teléfono se encontraba Aldama, quien ha instado al hijo del exministro a, “por lo menos, que cuente la verdad”.

A raíz de las mutuas acusaciones de mentir, el comisionista imputado de tres delitos (organización criminal, cohecho y aprovechamiento de información privilegiada) ha acusado a Ábalos de acudir al plató de televisión para cobrar. “Cobro y cobraré lo que me dé la gana”, le ha replicado el también empresario, antes de espetarle que “tú no cobras porque vives a todo tren”. A continuación, Ábalos le ha acusado de ser el culpable de la situación en la que se encuentra: “Eres tú el que me ha metido aquí”.

Cuando apenas quedaban un par de minutos para que finalizase el programa, la bronca mediática ha incidido en acusaciones presentes en el informe de la UCO, el cual señala a Víctor Ábalos como “custodio” y donante de varios miles de euros a su padre. Dinero que procedería de Colombia. En relación con estos hechos, la periodista Ketty Garat, presente en el plató, le ha preguntado a Aldama si podría decir a qué empresa pertenece el dinero recibido, presuntamente, en Colombia por parte de Víctor Ábalos. El interpelado ha afirmado rotundamente que a Acciona.

“Yo con Acciona no he trabajado en mi vida”, ha sentenciado Víctor Ábalos. “Estamos jodidos por ti”, ha continuado visiblemente exaltado. Ante ello, Ábalos ha retado a Aldama a que hablase de los hidrocarburos, ante lo que no ha habido más respuesta que “lo sabe todo el mundo”. Con diez segundos de réplica para Ábalos, este ha afirmado que Aldama “está loco”. Por ello, Santi Acosta, el presentador, ha invitado a ambos hombre a “resolver” sus conflictos en el mismo plató de Telecinco.