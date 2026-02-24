Mundo

Ucrania conmemora cuatro años desde el inicio de la invasión rusa

La capital ucraniana será escenario de una serie de actos oficiales, visitas a zonas afectadas y reuniones diplomáticas, cuatro años después de la ofensiva del Kremlin que desencadenó la crisis más grave en Europa en décadas

Una iluminación simbólica titulada "Rayos
Una iluminación simbólica titulada "Rayos de la Memoria" se proyecta sobre las tumbas de los soldados ucranianos caídos en la guerra con Rusia en el Cementerio Militar de Lychakiv en Lviv, el 23 de febrero de 2026 (AFP/Yurik Dyachyshyn)

Ucrania conmemora este martes el cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia con el respaldo de sus aliados más cercanos y sin señales de una pronta resolución para el conflicto más sangriento de Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Desde el inicio de la ofensiva rusa el 24 de febrero de 2022, se registraron decenas de miles de víctimas, aunque el Kremlin apostaba desde un principio por una victoria rápida ante una resistencia ucraniana que no esperaban.

La guerra provocó consecuencias globales: varios países europeos incrementaron su gasto militar ante la posibilidad de una confrontación directa con Rusia. Las conversaciones diplomáticas, reanudadas el año pasado con la mediación de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump, no produjo avances sustanciales en el terreno -aparte del intercambio de rehenes- y la destrucción en Ucrania continúa.

Los desafíos para la reconstrucción son cada vez más difíciles, en medio de los diarios bombardeos por parte de Moscú con misiles y drones de última generación a la infraestructura crítica de Ucrania. Esta situación dejó a los residentes del país invadido con falta de calefacción y luz, entre otros problemas.

El aniversario prevé la presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, en Kiev. Ambos confirmaron su participación en una “ceremonia conmemorativa”, así como una visita a una instalación energética dañada por ataques rusos y una reunión con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky. Además, participarán en una videoconferencia con la llamada “Coalición de Voluntarios”, integrada por aliados como Reino Unido, Francia y Alemania.

El presidente de Ucrania, Volodimir
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, pidió a lo largo de los años mayor apoyo de Europa ante el inacabable avance de las tropas rusas (EFE/Octavio Guzmán/Archivo)

Los países occidentales impusieron severas sanciones a Moscú, lo que llevó a Rusia a redirigir sus exportaciones de petróleo hacia mercados en Asia.

Actualmente, Rusia ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y mantiene ataques diarios contra zonas e infraestructuras civiles, lo que derivó en la peor crisis energética desde el inicio del conflicto, agravada por las bajas temperaturas invernales.

A pesar de las fuertes pérdidas, las fuerzas rusas avanzaron lentamente durante los últimos meses, sobre todo en la región oriental del Donbás, escenario de intensos combates y zona estratégica que Moscú busca anexar. Las negociaciones mediadas por Estados Unidos continúan, mientras Zelensky exige garantías de seguridad de Washington antes de explorar cualquier posibilidad de “compromiso” con Rusia, incluso en torno al territorio.

Rusia rechazó las propuestas ucranianas para que tropas europeas se desplieguen en Ucrania tras un eventual alto el fuego. El presidente Vladimir Putin advirtió que empleará la fuerza si la diplomacia no prospera. El conflicto, que ya suma cuatro años, devastó Ucrania, uno de los países más pobres de Europa antes de la invasión. Según un informe conjunto del Banco Mundial, la Unión Europea y las Naciones Unidas, el costo de la reconstrucción se estima en USD 558.000 millones para la próxima década.

Una delegación estadounidense encabezada por
Una delegación estadounidense encabezada por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, espera el inicio de una reunión en el primer día de la tercera ronda de conversaciones trilaterales entre delegados de Ucrania, Rusia (REUTERS)

El Kremlin justificó la invasión como una medida para frenar las aspiraciones de Ucrania de ingresar a la OTAN, aduciendo amenazas a su propia seguridad. Durante una ceremonia oficial el lunes, Putin declaró que los soldados rusos defienden las “fronteras” del país en Ucrania para garantizar la “paridad estratégica” y el “futuro” de Rusia.

Desde la perspectiva ucraniana, la guerra representa un intento de restaurar el imperialismo ruso. En una entrevista con la BBC, Zelensky afirmó que Putin “ya había comenzado” la Tercera Guerra Mundial. “Rusia quiere imponer al mundo un modo de vida diferente y cambiar la vida que la gente ha elegido para sí misma”, sostuvo el mandatario ucraniano.

Las consecuencias de la invasión en números

Un informe del Center for Strategic and International Studies (CSIS) estima que la guerra en Ucrania dejó hasta 1,8 millones de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos desde el 24 de febrero de 2022.

Según el CSIS, Rusia registró unas 1,2 millones de bajas, incluidas hasta 325.000 muertes de tropas entre febrero de 2022 y diciembre de 2025, lo que representa la mayor cifra de muertes militares para una gran potencia desde la Segunda Guerra Mundial. Moscú no publica cifras actualizadas sobre bajas desde enero de 2023, cuando informó más de 80 muertes en un ataque ucraniano y un total de poco más de 6.000 bajas militares confirmadas.

Militares rusos de una unidad
Militares rusos de una unidad de ingeniería independiente del Distrito Militar Sur se someten a un curso intensivo de entrenamiento de combate, el 19 de enero de 2026 (REUTERS/Sergey Pivovarov)

El CSIS calcula que Ucrania tuvo entre 500.000 y 600.000 bajas militares, con hasta 140.000 muertes. El presidente ucraniano indicó que 55.000 soldados nacionales murieron y que muchos permanecen desaparecidos. Ni Rusia ni Ucrania ofrecen datos actualizados sobre sus pérdidas y no existe verificación independiente.

La Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU reportó 14.999 muertes de civiles en Ucrania desde el inicio de la invasión y más de 40.600 civiles heridos. El organismo advirtió que las cifras reales probablemente sean superiores. El conflicto dejó al menos 763 niños muertos. El año 2025 resultó ser el más letal para la población civil desde 2022, con 2.514 civiles muertos y 12.142 heridos, lo que representa un aumento del 31% respecto a 2024.

El Instituto para el Estudio de la Guerra señala que Rusia ocupa actualmente el 19,4% del territorio ucraniano. En el último año, las fuerzas rusas incrementaron su control territorial apenas un 0,79%, a pesar de los altos costos en personal y material. Antes de la invasión a gran escala, Rusia controlaba cerca del 7% del país, incluyendo Crimea y partes de Donetsk y Lugansk.

Una bandera ucraniana rota colgada
Una bandera ucraniana rota colgada de un alambre frente a un edificio de apartamentos destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria de Mariúpol, en el sur de Ucrania, el 14 de abril de 2022 (Reuters/Alexander Ermochenko)

La ayuda militar extranjera a Kiev cayó un 13% en 2025 respecto al promedio anual entre 2022 y 2024, según el Instituto Kiel de Alemania. Esta reducción coincide con la suspensión del envío de armas estadounidenses pagadas por Estados Unidos tras la llegada al poder de Donald Trump hace poco más de un año. En contraste, los países europeos aumentaron su ayuda militar en un 67% respecto al periodo 2022-2024. La ayuda humanitaria y financiera también descendió un 5% en el último año frente al promedio de los tres años previos.

En el plano humanitario, 5,9 millones de civiles ucranianos abandonaron el país desde el inicio del conflicto, de los cuales 5,3 millones se refugiaron en Europa, según la ONU. Otros 3,7 millones de desplazados internos se trasladaron dentro de Ucrania. La población ucraniana previa a la guerra superaba los 40 millones de personas.

La Organización Mundial de la Salud contabilizó 2.851 ataques rusos que afectaron la atención médica en Ucrania entre febrero de 2022 y el 11 de febrero de 2026. Estos incidentes incluyeron 2.347 ataques contra instalaciones de salud y otros que dañaron vehículos y depósitos de suministros médicos.

(Con información de AFP y Associated Press)

Yurii Klymenko, embajador de Ucrania: “Rusia no logró quebrantar nuestro espíritu, solo fortaleció la determinación de defender la patria”

En el cuarto aniversario de la invasión, el diplomático analiza en diálogo con Infobae la “determinación de hierro” del pueblo ucraniano, denuncia el uso del frío como arma de guerra y evalúa el papel de Argentina en los esfuerzos por alcanzar una paz justa

Yurii Klymenko, embajador de Ucrania:

Fermín Torrano, corresponsal en Ucrania: “Rusia ya ha perdido la guerra, hay que ver si los ucranianos la pueden ganar”

El joven periodista español cubre hace años el conflicto desde el frente y también viaja en busca de historias a pueblos y ciudades. En esta charla cuenta cómo es lidiar con el peligro y habla de su experiencia, sus rutinas y sus miedos

Fermín Torrano, corresponsal en Ucrania:

Cuatro años de guerra en Ucrania en fotos: el conflicto que cambió Europa

Desde la evacuación de una maternidad bombardeada en Mariúpol hasta las carpas de emergencia en Kiev en pleno invierno, las imágenes de cuatro años de invasión rusa retratan el sufrimiento de un país que resiste mientras el mundo busca una salida que no llega

Cuatro años de guerra en

Cuatro años de guerra en Ucrania: lo que dicen los números de un conflicto que no termina

Casi 1,8 millones de bajas militares, cerca de 15.000 civiles muertos y 5,9 millones de desplazados: las cifras del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que entra este martes en su quinto año sin solución a la vista

Cuatro años de guerra en

Cuatro años de guerra en Ucrania: cómo los drones transformaron el campo de batalla

Los dispositivos voladores no tripulados pasaron de ser una novedad tecnológica a convertirse en los responsables de hasta el 80% de las bajas en el conflicto. En el aniversario de la invasión rusa, un recorrido por la transformación más radical de la guerra moderna

Cuatro años de guerra en
