El sistema antidrones que enviará España a Lituania contra las incursiones rusas: un “escudo inteligente” con radares, cámaras y sensores

Sistema antidrón Crow de Indra (Indra)

Las incursiones rusas en el espacio aéreo de países de la OTAN han provocado un refuerzo del flanco oriental de Europa. Los países que separan Rusia de Occidente se encuentran en una posición especialmente peligrosa. Por ello, España enviará un sistema antidrones ‘Crow’ a Lituania para ayudar a detectar e identificar vehículos aéreos no tripulados no autorizados.

La decisión ha sido anunciada tras un contacto telefónico entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo lituano, Robertas Kaunas. El sistema utiliza una combinación de radares, cámaras y sensores para conformar un “escudo inteligente” destinado a la protección de infraestructuras críticas, aeropuertos y operaciones militares.

La misión española en esta zona supone el mayor despliegue internacional de sus Fuerzas Armadas. Desde hace años, Eslovaquia, Rumanía y Letonia eran puntos fundamentales para el Ejército español. Los últimos acontecimientos han provocado un aumento de los recursos destinados, incluyendo aeronaves para frenar las amenazas en el aire.

Reunión Bilateral Y Rueda De Prensa De La Ministra De Defensa Con Su Homóloga En Lituania

Así es el sistema ‘Crow’

El ‘Crow’ es un sistema antidrones producido por Indra y destinado a detectar, rastrear, identificar y neutralizar amenazas generadas por vehículos aéreos no tripulados. Desde pequeños microdrones hasta grandes sistemas UAS, el Crow utiliza tecnologías como detección radar, análisis de radiofrecuencia y sistemas electro-ópticos, todos integrados en una unidad de comando y control denominada C4ARMS.

El sistema destaca por su flexibilidad, permitiendo adaptar sus funciones y componentes según las necesidades del usuario. Puede operar de forma autónoma o en conjunto con otras unidades para cubrir superficies extensas. Mediante un proceso de identificación, Crow localiza el dron intruso y, si constituye una amenaza, activa interferencias que bloquean el guiado del aparato.

En el entorno aeroportuario, ‘Crow’ se integra con los sistemas ATM y UTM, fusionando la información de tráfico aéreo convencional y colaborativo. Esta convergencia permite reducir los falsos positivos, distinguir amenazas reales y facilitar la toma de decisiones por parte de las autoridades, lo que mejora la seguridad y la continuidad operativa en los aeropuertos.

Despliegue español en Lituania

Durante la conversación ente ministros, según asegura el Gobierno, Lituania transmitió su agradecimiento por la colaboración española, que consideró una respuesta eficaz ante las necesidades de seguridad del país. Margarita Robles reafirmó el compromiso español con la paz y la vía diplomática, y recordó que Rusia debe asumir que las amenazas no debilitarán la actuación de la OTAN.

La presencia militar española en Lituania se materializa mediante el Destacamento Vilkas, que consta de cerca de 200 efectivos, 11 aeronaves F-18 y un avión A400 para reabastecimiento en vuelo. La aportación antidrones se suma a este despliegue, en un contexto donde la preocupación por los vehículos no tripulados se encuentra al alza entre los socios europeos.

Más allá de Lituania, España participa en la operación ‘Centinela Oriental’ con medios aéreos como cazas Eurofighter, un avión A400M y un radar. Además, mantiene 1.600 militares desplegados en Eslovaquia, Letonia y Rumanía, liderando brigadas multinacionales y contribuyendo a la vigilancia y defensa colectiva de Europa del Este. El compromiso español es clave para la seguridad de la Alianza y la defensa ante Rusia.