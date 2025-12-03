Europa propone ayudar a Ucrania con activos rusos congelados pese a la oposición de Bélgica y el BCE

La CE estima una ayuda a Ucrania de se estima en 135.000 millones de euros para 2026-2027 (Montaje Infobae España)

La guerra de Ucrania sigue abierta tras la invasión rusa del 24 de febrero de 2022. Pese a los intentos de alcanzar un plan de paz que ponga fin al conflicto, esta posibilidad parece aún lejana, ya que la negociación unilateral entre Donald Trump y Vladímir Putin no contenta a los ucranianos ni a la Unión Europea. Así, de cara a 2026, Europa necesita conocer cómo financiará la ayuda a Ucrania y, desde la Comisión Europea, se baraja la opción de utilizar los activos rusos congelados, pese a que la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha señalado que esta medida violaría el Tratado de Funcionamiento de la UE.

“Dado que Rusia sigue sin mostrar señales de disposición a comprometerse con una paz justa y sostenible, la presión sobre los recursos de Ucrania continúa aumentando, lo que hace que el apoyo sostenido de la UE sea aún más vital”, señala la CE en su escrito, donde propone dos soluciones: la emisión de deuda por parte de la UE -que dependerá del “margen de maniobra” del presupuesto comunitario y un Préstamos de Reparaciones, que “ facultaría a la Comisión para tomar prestados saldos en efectivo de instituciones financieras de la UE que posean activos inmovilizados del Banco Central de Rusia”.

Además, la Comisión destaca que sus propuestas están acompañadas de una serie de “salvaguardas” para proteger a los Estados miembros y a las instituciones financieras de posibles medidas de represalias dentro de Rusia y de expropiaciones ilegales fuera de Rusia, especialmente en jurisdicciones afines a Putin. “Esto debería servir como un incentivo adicional para que Rusia se siente a la mesa de negociaciones”, señaló la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Sobre las dos opciones de financiación -que se estima en 135.000 millones de euros-, la presidenta de la CE ha explicado que, mientras que la emisión de deuda requeriría el acuerdo por unanimidad de los Veintiséis, el uso de los activos rusos puede activarse con una mayoría cualificada. Además, ha adelantado que ambas opciones estarán sobre la mesa de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE en la cumbre del 18 y 199 de diciembre, aunque su activación podría estar lista para el segundo trimestre de 2026.

Una propuesta “inaceptable” para Bélgica

Pese a que la comisión Europea considera que la propuesta de utilizar los activos rusos congelados está dentro de la ley, el primer ministro de Bélgica, Bart de Wever, ha rechazado la posibilidad de utilizar la liquidez de estos activos soberanos rusos porque están custodiados en su mayoría por Euroclear, una empresa de servicios financieros con sede en Bélgica que se especializa en la liquidación de transacciones de valores, así como en la custodia y administración de activos, y teme los riesgos legales, financieros y represalias rusas que este uso pueda acarrear.

Además, el belga señaló que esta opción podría poner en riesgo los intentos de negociar una paz en Ucrania, puesto que podría cambiar la postura negociadora de Rusia. Por su parte, su ministro de Exteriores, Maxime Prévot, tachó de “inaceptable” la propuesta y criticó que se colocara una “espada de Damocles” sobre el gobierno belga y se expusiera a Bélgica a una “bancarrota”.

El BCE cuestiona la legalidad de la propuesta

No solo el gobierno belga ha mostrado su rechazo a la utilización de activos rusos para la financiación de la guerra. Tras la presentación de las propuestas por parte de la CE, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha asegurado que dar cobertura a un préstamo para Ucrania respaldado por activos rusos congelados significaría quebrantar la legislación comunitaria.

“Esta asamblea no me nombró presidenta del BCE para violar el Tratado”, expresó este miércoles durante una comparecencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo y añadió que hará todo lo que está en su mano y de su equipo pero sin violar el Tratado de Funcionamiento de la UE. Además, sobre el uso de los activos de Euroclear, recordó que posee una cartera de 40 billones de euros y movilizar esos fondos para Kiev requeriría que el BCE ofrezca “garantías”, lo que tendría implicaciones negativas para la estabilidad financiera y la confianza en la eurozona y el euro.

La presidenta del Banco Central Europeo también ha recordado a la CE que existen herramientas compatibles con el Tratado, como la emisión de bonos destinados específicamente a apoyar a Ucrania. Sin embargo, ha hecho hincapié en que las decisiones políticas adoptadas deben ser compatibles con la estabilidad financiera y el derecho internacional.