España

Cómo funciona el SAFE de la UE: el nuevo instrumento para invertir en defensa con el que España ya ha recibido 1.000 millones de euros en préstamos

España ha recibido 1.000 millones de euros y Canadá y Reino Unido han solicitado entrar en el grupo

Miguel Moreno Mena

Por Miguel Moreno Mena

Guardar
Soldado de Rumanía (REUTERS/Amel Emric)
Soldado de Rumanía (REUTERS/Amel Emric)

El SAFE y sus fondos repartidos para la inversión en defensa han ocupado titulares en las últimas semanas. El instrumento ‘Acción por la Seguridad de Europa’ destinó 1.000 millones de euros a España a través de un préstamo hace algo más de una semana, mientras que ha vuelto a ser noticia al conocerse la intención de incluir a Canadá y Reino Unido en este organismo.

El SAFE surgió el pasado mes de mayo como el nuevo instrumento financiero de la Unión Europea (UE). Su objetivo es permitir a los Estados miembros acceder a préstamos a largo plazo con el objetivo de impulsar la inversión en la producción de equipos de defensa y fomentar adquisiciones conjuntas.

El fondo, que ha movilizado 150.000 millones de euros, busca fortalecer la base tecnológica e industrial de la defensa europea (BITDE) en respuesta a la demanda creciente de capacidades estratégicas dentro del bloque. El bloque comunitario tiene como uno de sus objetivos prioritarios reducir la dependencia tecnológica y militar.

Los gobiernos de 26 de los 27 países miembro de la Unión Europea han suscrito sin Hungría un mensaje en el que respaldan la iniciativa de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero en el que avisan también de que son los ucranianos quienes tiene "el derecho a elegir su propio destino" y reivindican las sanciones contra Rusia. (Fuente: EBS/GOB UCRANIA/KREMLIN/EUROPAPRESS)

Cómo funciona el SAFE

Esta iniciativa se dirige principalmente a financiar proyectos urgentes y de gran envergadura relacionados con la modernización y expansión de la industria de defensa. Los Estados miembros interesados pueden solicitar estos fondos, presentando planes nacionales para legitimar sus inversiones. Si se aceptan sus ideas, reciben los préstamos a un precio competitivo con devolución a largo plazo.

Tiene una norma fundamental y limitante. Este organismo exige que los países que se beneficien adquieran los equipos de defensa en operaciones conjuntas, obligando a la implicación de al menos dos Estados miembros. Con esto, busca promover la cooperación y el crecimiento económico europeo.

No obstante, de manera excepcional y por el actual contexto internacional de rearme y urgencia, el mecanismo contempla la posibilidad de que una sola nación pueda formalizar compras directas de forma temporal. En principio, esta cláusula se limita a acciones muy concretas, para no olvidar su idea de fomentar la colaboración.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido este lunes que respalda, pero "sin ningún entusiasmo", el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Estados Unidos, que pasa por el establecimiento de gravámenes del 15% para productos europeos y compromete al bloque europeo a inversiones adicionales así como a realizar adquisiciones de energía y armamento. (Fuente: La Moncloa)

Posibles compras con estos préstamos

Las actividades financiadas a través del SAFE estarán centradas en áreas estratégicas establecidas por el Consejo Europeo. Se organizan en dos categorías principales de productos de defensa. En la primera categoría se incluyen munición y misiles, sistemas de artillería, capacidades de ataque de precisión, sistemas de combate terrestre, protección de infraestructuras críticas, operaciones de ciberdefensa y movilidad militar.

La segunda categoría abarca diferentes ámbitos. Está compuesta por los sistemas de defensa aérea y antimisiles, operaciones navales superficiales y submarinas, soluciones de drones y antidrones, transporte aéreo estratégico, sistemas ISTAR (control, comunicaciones, inteligencia o vigilancia), servicios espaciales, inteligencia artificial y guerra electrónica.

Además, para ambas categorías, se limitará el coste de los componentes que procedan de países que no pertenecen a la UE, Espacio Schengen o Ucrania a un máximo del 35% del total. Con esto, buscan estimular el mercado europeo en todas las fases de los procesos de producción. Ahora, todo indica que Canadá y Reino Unido entrarán en este grupo de países que pueden optar a los préstamos, así como ser sus empresas las que produzcan y se beneficien.

Temas Relacionados

UEUnión EuropeaEjércitoEjército EspañaMilitaresMilitares EspañaFuerzas ArmadasFuerzas Armadas EspañaComisión EuropeaEspaña-InternacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pronóstico del estado del tiempo: las temperaturas que se esperan en Sevilla este 19 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Pronóstico del estado del tiempo:

Pronóstico del estado del tiempo en Málaga para este 19 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Pronóstico del estado del tiempo

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 19 de septiembre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Clima en España: temperatura y

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

El canciller alemán Friedrich Merz reconoce el avance de España en materia de gasto militar, pero advierte de que el país deberá asumir compromisos aún más ambiciosos para alcanzar las exigencias de la OTAN

El canciller alemán elogia el

Clima en Barcelona: la predicción para este 19 de septiembre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Barcelona: la predicción
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El canciller alemán elogia el

El canciller alemán elogia el aumento del gasto en Defensa de España pero advierte de que “hará falta todavía más”: “Todos estamos muy lejos del 5%”

Alemania mantiene el veto al catalán como lengua oficial de la Unión Europea y propone el uso de la IA para abaratar el coste de traducción: “Ya no necesitaremos intérpretes”

Alemania “no se plantea” reconocer Palestina, pero expresa preocupación por la “situación humanitaria” y aboga por la “paz y estabilidad” en la región

La Guardia Civil concluye que los audios que grabó Koldo García y que implican a Santos Cerdán y Ábalos son verdaderos

Una asociación de policías y guardias civiles reclama a Interior la profesión de riesgo como tienen Mossos y Ertzaintza

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del 18 septiembre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

Natalio Valenzuela, abogado: “El derecho a usar la vivienda familiar tras un divorcio no dura para siempre”

Haz esto si te ponen una multa de velocidad: “No sabéis la cantidad de veces que lo hacen incorrectamente”

El sistema de pensiones y el modelo fiscal penalizan a los jóvenes: los jubilados ganan de media más que los trabajadores menores de 35

DEPORTES

El Real Madrid no olvida

El Real Madrid no olvida la victoria de Rodri sobre Vinicius en el Balón de Oro de 2024: se plantea no presentarse este año

Así es la nueva vida de Novak Djokovic en Grecia tras marcharse de Serbia por una disputa con el Gobierno

Ana Peleteiro critica el silencio del mundo del atletismo ante la situación en Gaza: “Siento una profunda decepción”

Así apartó el mundo del deporte a Sudáfrica por el ‘Apartheid’: el ejemplo que Uribes pide aplicar a Israel

Piastri se rinde ante Fernando Alonso, a pesar de su ausencia de éxitos: “Sus resultados no reflejan su talento”