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HODIO: así funcionará la herramienta del Gobierno para medir el discurso de odio y la polarización en redes sociales

El objetivo es analizar tendencias para entender mejor el fenómeno y aportar datos útiles para el debate y la elaboración de políticas públicas. El análisis se limitará al contenido público disponible

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Una persona sostiene un móvil.
Una persona sostiene un móvil. (Europa Press)

Los discursos de odio no dejan de aumentar a nivel global, favorecidos por la polarización política, el racismo, la xenofobia y la difusión de información falsa en entornos digitales, donde el anonimato, la falta de regulación y el efecto amplificador de las redes sociales facilitan su expansión y alcance. Para abordar este fenómeno, el Gobierno presentó la semana pasada HODIO, una herramienta diseñada para analizar la presencia y el comportamiento de estos mensajes en redes sociales, permitiendo identificar cómo circula el odio en el entorno digital y qué factores influyen en su difusión, según ha informado el Ejecutivo.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles sobre HODIO, el Gobierno ha explicado que la herramienta analizará el contenido público en las principales plataformas digitales del país, entre ellas Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y X, y los resultados se plasmarán en un informe semestral que incorporará un ranking sobre la respuesta de cada compañía ante los discursos de odio.

El objetivo del Ejecutivo es “impulsar una mayor responsabilidad y transparencia por parte de estas plataformas”, al mismo tiempo que ofrece a los usuarios información relevante para comprender y decidir cómo interactuar en estos entornos. Además, el Gobierno confía en que la publicación de estos datos incentive a las redes sociales a actuar para reducir los mensajes nocivos y mejorar la protección de quienes las utilizan.

La herramienta Hodio analizará el
La herramienta Hodio analizará el contenido público que se difunde en las principales plataformas. (Europa Press)

El análisis realizado por HODIO se limitará al contenido público disponible, sin intervenir en la privacidad de los usuarios ni rastrear comportamientos particulares. El objetivo, destaca el Ejecutivo, es medir y analizar tendencias generales en redes sociales para comprender mejor el fenómeno del odio y aportar información útil al debate y al diseño de políticas públicas.

HODIO evaluará mensajes que expresan desprecio, hostilidad, abuso o discriminación por motivos de color de piel, origen étnico, creencias religiosas, identidad, orientación sexual o género, entre otros factores. El análisis se realizará mediante un modelo que combina técnicas cuantitativas, inteligencia artificial y la supervisión de especialistas, para ofrecer una visión precisa y rigurosa del fenómeno.

El presidente del Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de la herramienta 'Hodio' para "medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales".

Los datos en España evidencian la magnitud del problema

Solo en lo que va de año, el sistema FARO del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) ha detectado más de 892.000 mensajes de odio en plataformas digitales, una cifra que refleja la magnitud del problema, mientras que el 66% de los españoles reconoce haberse topado con discursos discriminatorios en redes, según datos del Centro de Investigaciens Sociológicas (CIS).

El desarrollo de HODIO responde a una creciente preocupación europea sobre el impacto de la polarización y el discurso de odio en el entorno digital. La herramienta se suma a iniciativas similares en otros países de la Unión Europea y se enmarca dentro de los compromisos internacionales de España para garantizar la protección de los derechos fundamentales en internet. El Gobierno confía en que la herramienta sirva de base para elaborar propuestas legislativas, acciones educativas y campañas de sensibilización, contribuyendo a construir un ecosistema digital más seguro y saludable.

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