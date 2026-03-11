España

El Gobierno pone en marcha HODIO, la plataforma para rastrear el odio en las redes: “Vamos a exponer públicamente quién lo frena, quién mira para otro lado y quién hace negocio”

El Ejecutivo trabaja en la prohibición de las redes para menores de 16 años, actualmente en fase de tramitación parlamentaria, y en la creación de un nuevo delito penal por amplificación algorítmica

El presidente del Gobierno Pedro
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa, en Madrid. (Europa Press)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la implementación de HODIO, una nueva herramienta diseñada para “rastrear” la huella digital de los discursos de odio en las redes sociales y “poner fin a la impunidad de los directivos de estas plataformas”. Los resultados que arroje la investigación, ha adelantado el líder del Ejecutivo, serán expuestos públicamente “para que todo el mundo sepa quién frena el odio, quién mira para otro lado y quién hace negocio con él”.

El líder socialista anunció hace unas semanas la puesta en marcha de una batería de medidas para “recuperar el control de las redes”. Porque es en estos entornos, añadió, “donde las leyes se ignoran y los delitos se toleran”.

En su discurso de inauguración en el Foro contra el Odio que se celebra este miércoles en Madrid, Sánchez ha reclamado la necesidad de transparencia y datos “que nos permitan evaluar cuál es la dinámica, la evolución y el impacto de estos discursos” para así planificar cómo deben actuar las administraciones.

Esta nueva herramienta será “transparente y rigurosa” y estará basada en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad. Sánchez ha destacado la importancia de comenzar a hablar de la “huella del odio”, al igual que se discute sobre la “huella de carbono”, para impedir el impacto social y democrático que estos mensajes están generando en la convivencia.

El jefe del Ejecutivo ha recordado que “ya se está trabajando” para materializar la prohibición de las redes a los menores de 16 años, una medida que ya ha sido aprobada en otros países europeos como Francia y que en España se encuentra en fase de tramitación parlamentaria. También ha insistido en la creación de un delito de amplificación algorítmica que atribuya responsabilidad penal a los directivos de las plataformas. “Creo que hay algunos aspectos de la regulación que debemos incorporar a la regulación online. Nadie está al margen de la ley”, ha aseverado Sánchez.

A principios de febrero, el Gobierno solicitó formalmente a la Fiscalía investigar si las plataformas digitales X, Meta y TikTok han podido incurrir en delitos por la creación y difusión de material sensible, concretamente pornografía infantil, con el uso de herramientas de inteligencia artificial. La petición fue aceptada la semana pasada y el Ministerio Público acordó abrir una investigación penal.

Noticia en ampliación

