El miedo a retrocesos si gobierna la ultraderecha impulsa la participación en las urnas del colectivo LGTBI+: el 70% teme perder derechos

Imagen de una manifestación a favor del colectivo LGBTIQ+. (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El 65% de las personas LGTBI+ cree que la llegada de un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos, una cifra que asciende al 68% en el caso de las mujeres del colectivo. Así lo recoge un nuevo informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), elaborado por la agencia 40dB y presentado este lunes, que destaca como principales miedos una menor protección frente al odio y un retroceso en los derechos de niños, niñas y adolescentes LGTBI+.

El informe Estado LGTBI+ 2026 señala que el 44% de las personas encuestadas teme que su vida personal se vea afectada por la merma en la protección frente a delitos de odio, mientras que el 43% considera en riesgo su derecho a contraer matrimonio. El 42% cree que peligraría su derecho a formalizarse como pareja de hecho y el 41% considera que le repercutiría a la hora de ver reconocida a su familia.

Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, subraya que la percepción de riesgo es especialmente alta en mujeres del colectivo, personas trans, no binarias, jóvenes y quienes residen en zonas rurales. “Según nuestros informes anteriores, son precisamente la parte del colectivo que más discriminación sufre, peor situación socioeconómica enfrenta y más limitado tiene el acceso a los recursos. Existe por tanto una relación entre mayor precariedad y exposición a violencias y mayor percepción del riesgo”m ha explciado en rueda de prensa.

Una manifestante sostiene una bandera del orgullo LGTBI. (Europa Press)

El miedo actúa como variable movilizadora

No obstante, María Rodríguez, responsable de investigación de la federación, señala la percepción de riesgo ante un gobierno ultraconservador influye directamente en la intención de voto: el 77% de quienes acuden a las urnas percibe esa amenaza, frente al 53% de quienes no votan.

El informa también ofrece datos sobre la intención de voto del colectivo LGTBI+ en caso de unas elecciones generales. El 53,8% optaría por fuerzas progresistas como PSOE, Sumar y Podemos, mientras que el resto se distribuiría entre partidos autonómicos, independentistas y de derechas.

Si solo votaran personas LGTBI+, las fuerzas progresistas obtendrían mayoría absoluta con 202 escaños, según la encuesta. El director de investigación de 40dB, Carlos Domínguez, sostiene que “este dato no solo refleja una preferencia electoral, sino también una movilización política vinculada a la preocupación por posibles retrocesos en materia de derechos y libertades. Estos resultados evidencian que la comunidad LGTBI+ percibe la política institucional como un espacio clave para garantizar la protección y el avance de sus derechos”.

Declaraciones de Carla Antonelli, senadora de Más Madrid, que ha denunciado que las agresiones por delitos de LGTBIfobia se han duplicado en España desde el año pasado. "Hay una relación causa y efecto de los discursos de odio", ha expresado sobre este aumento de casos (Fuente: Europa Press).

El informe precisa que, aunque la simpatía mayoritaria se concentra en el PSOE (25,5%) y en Sumar (12,6%), existe un porcentaje de personas LGTBI+ que vota al PP e incluso a Vox. Según María Rodríguez, “esto puede deberse a factores familiares, culturales o económicos, pero incluso entre el electorado LGTBI+ del PP un 33% considera que la llegada a un gobierno ultraconservador pondría en riesgo sus derechos”.

Iglesias, por su parte, destaca que la movilización social y el trabajo conjunto con el ámbito político han permitido avances significativos en materia de igualdad y diversidad en España. “Demostremos que no solo somos el muro de contención que va a frenar cualquier intento de retroceder en derechos, sino que somos la sociedad diversa, igualitaria e inclusiva que quiere seguir caminando hacia delante. La responsabilidad ahora es colectiva, tanto política como social, demostremos qué tipo de sociedad somos, saliendo a la calle en junio para defender nuestra diversidad y saliendo a votar para defender nuestras vidas y nuestros derechos”, concluye.