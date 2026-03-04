España

La alergia al polen se dispara en Madrid: 7 trucos sencillos para controlar los síntomas

Algunos hábitos simples pueden ayudar a los antihistamínicos a controlar los síntomas de la alergia

Guardar
Los estornudos repetitivos son propios
Los estornudos repetitivos son propios de la alergia (Freepik)

Días difíciles para los alérgicos al polen que vivan en Madrid. Las intensas lluvias seguidas de las buenas temperaturas han preparado el caldo de cultivo perfecto para la explosión del polen, con sus consecuencias asociadas en las personas alérgicas.

Estornudos que se encadenan, picor de nariz y ojos, mocos, dificultad para respirar... Ante la aparición de estos síntomas son muchos quienes ya han recurrido a los antihistamínicos. Sin embargo, la medicación puede no ser suficiente para los más alérgicos, quienes en ocasiones han de recurrir a otros trucos caseros de apoyo.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), el 33% de la población en España, 16 millones de habitantes, sufre de alguna afección alérgica. De ellos, la mitad la desarrollan por la exposición al polen. Son cifras que están experimentando un aumento en los últimos años y que se espera que sigan creciendo, pues se estima que para el año 2030 uno de cada cuatro españoles sea alérgico al polen.

Claves para sobrellevar la alergia al polen

Una de las principales recomendaciones para las personas con alergia al polen es utilizar mascarilla cada vez que salgan a la calle, especialmente durante los días en los que la concentración de polen es elevada. Este sencillo gesto puede marcar una gran diferencia, ya que reduce de forma considerable la cantidad de partículas que se inhalan. Las mascarillas de tipo FFP2 son especialmente eficaces, puesto que están diseñadas para filtrar partículas finas en suspensión, incluyendo el polen. Llevarla bien ajustada al rostro mejora su efectividad y ayuda a disminuir síntomas como estornudos, congestión nasal y picor de garganta.

Además de proteger las vías respiratorias, también es fundamental cuidar los ojos. El polen puede provocar irritación ocular, enrojecimiento, picor intenso y lagrimeo constante, e incluso desencadenar conjuntivitis alérgica en personas sensibles. Utilizar gafas de sol cuando se está al aire libre actúa como una barrera física que dificulta el contacto directo del polen con la superficie ocular.

Los 8 alimentos alérgenos más comunes

Antes de organizar planes al aire libre, resulta muy útil consultar los niveles de polen en tu zona. Informarse permite escoger mejor los horarios y reducir la exposición en los momentos de mayor concentración, que suelen darse por la mañana y al atardecer. Puedes revisar estos datos en páginas oficiales como la SEAIC u otros organismos especializados. De esta manera, podrás planificar paseos, ejercicio o actividades al aire libre con mayor seguridad y previsión.

En el interior de la vivienda y en el coche, instalar filtros antipolen en los sistemas de aire acondicionado es otra medida muy recomendable. Estos filtros ayudan a retener partículas y mejoran la calidad del aire que respiras en espacios cerrados. Sin embargo, para que sean realmente eficaces, es imprescindible cambiarlos con la frecuencia indicada por el fabricante. Un filtro sucio o saturado pierde capacidad de filtrado y puede incluso empeorar la situación.

Al regresar a casa después de haber estado en el exterior, conviene adoptar ciertas rutinas de higiene. Ducharse y lavarse el cabello ayuda a eliminar el polen que se haya podido acumular durante el día. También es aconsejable cambiarse de ropa nada más llegar y no reutilizarla sin lavarla previamente. El polen puede quedarse adherido a los tejidos, por lo que tender la ropa al aire libre durante la temporada alta de polinización no es recomendable, ya que puede cargarse de nuevas partículas.

Por último, es importante evitar actividades que remuevan el polen y aumenten la exposición, como cortar el césped, barrer patios o realizar tareas de jardinería sin protección. Si eres alérgico al polen de gramíneas, procura no tumbarte directamente sobre el césped ni permanecer mucho tiempo en parques recién cortados. Y en caso de necesitar medicación para controlar los síntomas, consulta siempre con un profesional sanitario o farmacéutico. Sigue las dosis recomendadas y evita mezclar antihistamínicos u otros medicamentos con alcohol, ya que puede potenciar efectos secundarios como la somnolencia.

Temas Relacionados

AlergiaPolenEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Nace el primer restaurante especializado en tortilla de patatas de bolsa: 3,90 € el pincho y con el sello de un chef Michelin

Los restaurantes de Madrid sirven algunas de las mejores tortillas tradicionales de España, pero también algunas de las versionas más curiosas

Nace el primer restaurante especializado

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes TDAH, deja de hacer estas cosas”

Las personas con TDAH pueden sentir culpa por las dificultades para concentrarse

Javier Quintero, psiquiatra: “Si tienes

Ágatha Ruiz de la Prada se compra una mansión urbana en Madrid: 372 metros, cinco salones y vistas privilegiadas

La diseñadora se ha instalado en el barrio de Salamanca tras un año de reformas

Ágatha Ruiz de la Prada

Un estudio revela que la cafeína podría facilitar terapias de precisión contra el cáncer

Aunque los resultados aún no tienen aplicación directa en humanos, el hallazgo señala una nueva vía experimental para controlar tratamientos genéticos de forma más precisa

Un estudio revela que la

Prisión para un hombre con síndrome de cuidador quemado que dejó morir a su esposa tras pasar días tirada en el suelo sin ayuda

Según la sentencia, la intervención médica tras la caída habría podido evitar la muerte de la mujer, que padecía esclerosis múltiple y otras enfermedades graves

Prisión para un hombre con
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las 10 frases de Pedro

Las 10 frases de Pedro Sánchez en su respuesta a Trump: “Un seguidismo ciego y servil no es liderar. Nos sentimos más orgullosos que nunca de ser españoles”

Pedro Sánchez responde a las amenazas de Trump y resume la posición de España en cuatro palabras: “No a la guerra”

Cerca de 3.000 militares de EUUU están destinados en Rota: viven con sus familias en la base y tienen un régimen jurídico especial

Procedente el despido de una auxiliar a domicilio que no suministró las pastillas a una de las personas a las que cuidaba en dos ocasiones

Pedro Sánchez abre una crisis con Trump por el uso de las bases de Morón y Rota y empuja a Francia a posicionarse: “Los ataques se dieron al margen del derecho internacional”

ECONOMÍA

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido

Sebastián Ramírez, abogado: “El despido silencioso es la estrategia que están usando las empresas para despedir trabajadores a coste cero”

Sebastián Ramírez, abogado: “El documento de la nómina es más importante de lo que crees”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 4 de marzo

En qué malgastan el dinero los españoles: de los 310 euros al año en botellas de agua a 67 euros por dejar el cargador en el enchufe

La guerra en Oriente Medio pone en jaque las bajadas de tipos de interés: el BCE podría volver a subir el precio del dinero

DEPORTES

El motivo por el que

El motivo por el que Marcos Llorente no verá en directo la otra semifinal de la Copa del Rey entre Real Sociedad y Athletic

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey

El Atlético de Madrid registra su plaza para la final de Copa del Rey a pesar del desastre en el Camp Nou ante el FC Barcelona

Duro golpe para el FC Barcelona: Koundé y Balde se retiran lesionados del partido de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid

La carta de Rodrygo tras confirmarse su lesión: “La vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente”