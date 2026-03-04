La alergia al polen se dispara en Madrid: 7 trucos sencillos para controlar los síntomas

Los estornudos repetitivos son propios de la alergia (Freepik)

Días difíciles para los alérgicos al polen que vivan en Madrid. Las intensas lluvias seguidas de las buenas temperaturas han preparado el caldo de cultivo perfecto para la explosión del polen, con sus consecuencias asociadas en las personas alérgicas.

Estornudos que se encadenan, picor de nariz y ojos, mocos, dificultad para respirar... Ante la aparición de estos síntomas son muchos quienes ya han recurrido a los antihistamínicos. Sin embargo, la medicación puede no ser suficiente para los más alérgicos, quienes en ocasiones han de recurrir a otros trucos caseros de apoyo.

Según la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC), el 33% de la población en España, 16 millones de habitantes, sufre de alguna afección alérgica. De ellos, la mitad la desarrollan por la exposición al polen. Son cifras que están experimentando un aumento en los últimos años y que se espera que sigan creciendo, pues se estima que para el año 2030 uno de cada cuatro españoles sea alérgico al polen.

Claves para sobrellevar la alergia al polen

Una de las principales recomendaciones para las personas con alergia al polen es utilizar mascarilla cada vez que salgan a la calle, especialmente durante los días en los que la concentración de polen es elevada. Este sencillo gesto puede marcar una gran diferencia, ya que reduce de forma considerable la cantidad de partículas que se inhalan. Las mascarillas de tipo FFP2 son especialmente eficaces, puesto que están diseñadas para filtrar partículas finas en suspensión, incluyendo el polen. Llevarla bien ajustada al rostro mejora su efectividad y ayuda a disminuir síntomas como estornudos, congestión nasal y picor de garganta.

Además de proteger las vías respiratorias, también es fundamental cuidar los ojos. El polen puede provocar irritación ocular, enrojecimiento, picor intenso y lagrimeo constante, e incluso desencadenar conjuntivitis alérgica en personas sensibles. Utilizar gafas de sol cuando se está al aire libre actúa como una barrera física que dificulta el contacto directo del polen con la superficie ocular.

Los 8 alimentos alérgenos más comunes

Antes de organizar planes al aire libre, resulta muy útil consultar los niveles de polen en tu zona. Informarse permite escoger mejor los horarios y reducir la exposición en los momentos de mayor concentración, que suelen darse por la mañana y al atardecer. Puedes revisar estos datos en páginas oficiales como la SEAIC u otros organismos especializados. De esta manera, podrás planificar paseos, ejercicio o actividades al aire libre con mayor seguridad y previsión.

En el interior de la vivienda y en el coche, instalar filtros antipolen en los sistemas de aire acondicionado es otra medida muy recomendable. Estos filtros ayudan a retener partículas y mejoran la calidad del aire que respiras en espacios cerrados. Sin embargo, para que sean realmente eficaces, es imprescindible cambiarlos con la frecuencia indicada por el fabricante. Un filtro sucio o saturado pierde capacidad de filtrado y puede incluso empeorar la situación.

Al regresar a casa después de haber estado en el exterior, conviene adoptar ciertas rutinas de higiene. Ducharse y lavarse el cabello ayuda a eliminar el polen que se haya podido acumular durante el día. También es aconsejable cambiarse de ropa nada más llegar y no reutilizarla sin lavarla previamente. El polen puede quedarse adherido a los tejidos, por lo que tender la ropa al aire libre durante la temporada alta de polinización no es recomendable, ya que puede cargarse de nuevas partículas.

Por último, es importante evitar actividades que remuevan el polen y aumenten la exposición, como cortar el césped, barrer patios o realizar tareas de jardinería sin protección. Si eres alérgico al polen de gramíneas, procura no tumbarte directamente sobre el césped ni permanecer mucho tiempo en parques recién cortados. Y en caso de necesitar medicación para controlar los síntomas, consulta siempre con un profesional sanitario o farmacéutico. Sigue las dosis recomendadas y evita mezclar antihistamínicos u otros medicamentos con alcohol, ya que puede potenciar efectos secundarios como la somnolencia.