España

Embargan un avión de Ryanair por no indemnizar a una pasajera tras un retraso en su vuelo a Mallorca: la compañía le debe 890 euros

Ryanair niega que se haya producido oficialmente el embargo, confirmado por el aeropuerto, si bien ha evitado aclarar si el conflicto se ha resuelto

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FOTO DE ARCHIVO. Un avión
FOTO DE ARCHIVO. Un avión de Ryanair aterriza en el Aeropuerto Internacional Ferenc Liszt de Budapest, Hungría. 9 de julio de 2024. REUTERS/Marton Monus

Un tribunal de la localidad austríaca de Traun ha decretado el embargo de un avión de la compañía Ryanair después de que esta rechazase pagar la indemnización a una pasajera que sufrió un retraso de más de 10 horas en su vuelo a Mallorca. La aeronave se encontraba en el aeropuerto de Linz, a unos 180 kilómetros de Viena, y estaba a punto de despegar hacia Londres cuando las autoridades intervinieron.

Fue la viajera quien presentó una reclamación ante los tribunales porque la aerolínea no había cumplido con la obligación de indemnizarla. La mujer había adquirido un billete para volar a Palma, capital de la isla de Mallorca, en julio de 2024, pero su vuelo sufrió un retraso de más de 10 horas, por lo que se vio obligada a buscar una alternativa y pagar otro pasaje de su bolsillo.

Según ha informado EFE, Ryanair le reembolsó el dinero del billete, pero omitió el pago de los 250 euros correspondientes a la indemnización reglamentaria, junto con otros 105 euros por el coste adicional de un vuelo alternativo. En total, la mujer debía haber recibido una indemnización de 890 euros.

Ryanair niega el embargo

Ante los retrasos en el pago, la pasajera decidió llevar el caso a los tribunales. Debido a la falta de respuesta de la compañía, la justicia austriaca decretó el pasado 9 de marzo el embargo de un avión Boeing 737-8AS. La aeronave, con matrícula EI-EXE, ya ha sido incautada por las autoridades.

El portavoz de Ryanair ha negado a EFE que sus aviones hayan sido embargados y calificó cualquier información en sentido contrario como “objetivamente incorrecta”, si bien el portavoz del aeropuerto de Linz, Ingo Hagedorn, ha confirmado la noticia. De acuerdo con el tribunal, la aerolínea puede evitar que el vehículo sea subastado si abona la deuda de 890 euros más los intereses y gastos procesales, según el medio austriaco AirJournal.

Durante la ejecución del embargo en Linz, el agente judicial intentó cobrar la cantidad adeudada directamente al piloto, pero la tripulación no contaba con efectivo ya que los cobros a bordo solo se realizan con tarjeta. Tras formalizar el embargo colocando una pegatina judicial, el avión pudo despegar rumbo a Londres sin mayores incidentes.

Indemnizaciones por retraso de vuelos en Europa

La Unión Europea reconoce una serie de derechos para todos los ciudadanos que viajen dentro de su territorio, incluyendo los territorios de Guadalupe, Guayana Francesa, las Islas Azores, las Islas Canarias, Madeira, Martinica, Mayotte, Reunión, San Bartolomé y San Martín (las Antillas francesas), pero no las Islas Feroe. Las normas de la UE también se aplican a los vuelos con origen o destino en Islandia, Noruega y Suiza.

Los aeropuertos españoles operarán 97.420 vuelos en esta Navidad, un 17,7% más que hace un año.

La normativa comunitaria establece que, ante el retraso de un vuelo, los viajeros tienen derecho a asistencia, reembolso y un vuelo de vuelta, dependiendo de la duración del retraso y la distancia del vuelo. En concreto, si el retraso es de tres horas o más, la compañía debe indemnizar a los viajeros afectados, a no ser que la demora se deba a circunstancias extraordinarias como huelgas externas a la compañía aérea, decisiones sobre la gestión del tráfico aéreo, inestabilidad política, condiciones meteorológicas adversas o riesgos para la salud, entre otros. Si el vuelo era de menos de 1.500 kilómetros de distancia, el retraso implica una indemnización de 250 euros. Si superaba los 1.500, la indemnización debe ser de 400 euros y, si superaba los 3.500 kilómetros, sería de 600 euros.

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