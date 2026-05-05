El PP de Juanma Moreno está a las puertas de la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Moreno defiende su gestión y apela a la confianza de los andaluces en el acto de apertura de campaña (X)

El último CIS andaluz publicado este martes vaticina una victoria contundente para el PP de Juanma Moreno en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, pero deja en duda si revalidará la mayoría absoluta situada en 55 escaños, al encontrarse en una horquilla entre 53 y 56 diputados (42,4% de los votos).

El PSOE de María Jesús Montero se situaría en segundo lugar, a más de 22 puntos de distancia, con una estimación de entre 25 y 27 diputados (20,1% de los votos), En cualquier caso, los socialistas se situarían por debajo de los 30 escaños alcanzados en las elecciones de junio de 2022. Por detrás quedaría Vox, que alcanzaría su mejor resultado histórico como tercera fuerza, con entre 17 y 19 diputados y el 4,4% de los sufragios.

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La pugna por la cuarta plaza se prevé ajustada. El sondeo otorga una horquilla de entre 4 y 7 diputados para la coalición Por Andalucía liderada por Antonio Maíllo, mientras que Adelante Andalucía se situaría en los cinco asientos. Por su parte, el partido de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, se quedaría fuera del Parlamento Andaluz.

El sondeo ha sido publicado un día después del debate electoral en RTVE, en el que la izquierda denunció el estado de la sanidad, vivienda y empleo y el dirigente andaluz reivindicó una inversión histórica. Los datos de este estudio fueron recopilados los pasados días 27 de marzo y 16 de abril, tras la convocatoria electoral acordada por el presidente de la Junta el pasado 23 de marzo.

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Moreno y José Ignacio García aprueban y suspenso rotundo para Montero y Gavira

José Ignacio García se alza como el líder con mejor valoración, con un 6,07 sobre 10, aunque su nivel de conocimiento se reduce al 18,2%. El líder del PP andaluz también recibe una buena valoración con una nota de 5,49 puntos. Y en este caso, el 97,2 % de los andaluces aseguran conocerle.

El presidente de la Junta decide celebrarlas un mes antes de lo previsto para "llegar al verano con un horizonte político despejado"

Por detrás se sitúa Maíllo, que se queda al borde del aprobado con un 4,97; y suspenden Gavira —que obtiene un 3,78— y Montero —que consigue un 3,77—. De todos estos líderes, el candidato preferido por los andaluces como presidente de la Junta de Andalucía es Juanma Moreno, con el 49,6 % de los apoyos.

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Según el Centra, los andaluces decidirán su voto para el 17 de mayo basándose en tres factores: el programa electoral (22,7%), la gestión (20%) y el candidato (17,4%), y toman su decisión antes del inicio de la campaña en el 59,4% de los casos, de modo que hay algo más de un 40% del electorado que aún no ha determinado qué papeleta meterá en la urna dentro de 12 días.