España

‘MasterChef 14′ vive una expulsión histórica con el adiós de Maggie: “Es la primera vez que se va alguien que estaba salvado”

El espacio de cocinas de RTVE tuvo una de sus galas más atípicas, dando lugar a una situación nunca antes vista en la historia del formato

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Maggie, la última expulsada del programa de 'MasterChef 14' (RTVE)
Maggie, la última expulsada del programa de 'MasterChef 14' (RTVE)

La entrega de la noche de este lunes, 4 de mayo, de MasterChef 14 ha puesto de manifiesto que, a estas alturas de concurso, cada prueba es decisiva. La exigencia por parte del jurado en las cocinas es tal que cualquier fallo puede costarles su permanencia en el espacio de RTVE. Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja evalúan minuciosamente cada prueba de los participantes. Tras una valoración sumamente ajustada, esta vez, Maggie tuvo que colgar el delantal tras la prueba final.

El último desafío de la noche llevó a los aspirantes a viajar a los años 80 para preparar uno de los postres más típicos de aquella época. Hablamos de la Comtessa, una tarta helada de nata con láminas crujientes de chocolate. Para ello, los concursantes tenían que mostrar sus dotes en los fogones ante el jurado y los invitados de la noche: el pastelero Lluc Crusellas, actual campeoón del World Chocolate Masters, y Mala Rodríguez, concursante de MasterChef Celebrity 10.

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Los concursantes de 'MasterChef 14' en la prueba de eliminación (RTVE)
Los concursantes de 'MasterChef 14' en la prueba de eliminación (RTVE)

Antes de que empezara el cocinado final, los aspirantes de los delantales negros tuvieron la oportunidad de salvar a uno de sus compañeros. Las votaciones salvaron a Camila, pero la cosa no terminó ahí. Y es que, a su vez, Camila tenía que elegir un delantal blanco para que bajase a cocinar y, con ello, el concursante elegido se jugaría su permanencia en el concurso de cocina. Camila eligió a Maggie. “No he apuñalado por la espalda a nadie”, afirmó, justificando su decisión.

Una expulsión nunca antes vista en la historia de ‘MasterChef’

La elección de Camila no hizo más que aumentar la tensión, pues esta decisión llevó a Maggie a convertirse en la expulsada definitiva de la noche, después de haber estado salvada.

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A Maggie se le cortó la crema durante el cocinado, lo que le llevó a presentar el postre con “una pinta rara, con más mantequilla que nata”. Por el contrario, sus rivales, Pepe, Carlota, Javier y Annie lograron acertar con su tarta. Con lo que Maggie y Javier se quedaron en la cuerda floja, hasta que Pepe sentenció: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Maggie”.

Maggie, nueva expulsada de 'MasterChef 14' (RTVE)
Maggie, nueva expulsada de 'MasterChef 14' (RTVE)

"¿Sabes que has hecho historia en MasteChef?“, le dijo Pepe Rodríguez. ”Porque es la primera vez que se va alguien que estaba salvada y baja a la expulsión y le toca irse. Se te recordará por aquello, Maggie", añadió el cocinero. “Se me recordará por ello... Bueno, nadie quiere bajar por una eliminación”, expresó Maggie, con lágrimas en los ojos. “No se lo tengo en cuenta. Para mí, ya es pasado y les deseo a todos lo mejor”, añadió, dejando entrever que no guarda rencor a Camila por su decisión en la prueba final.

"Tienen su buen corazón, con sus luces y sus sombras. Me llevo lo bueno, los buenos momentos que he disfrutado con ellos, los cocinados trabajando a gusto. Bueno, me llevo eso. Y no me quiero llevar lo malo", prosiguió Maggie, haciendo un repaso de su trayectoria por el formato. Las palabras de la expulsada sentaron como un jarro de agua fría a Camila, quien aseguró: “Me sabe mal y para nada me alegro. No pensaba que se iba a ir, la verdad. Pero no te he apuñalado por las espaldas, no te he traicionado. No te he hecho nada para quitarte de en medio. Y si me conoces lo sabes”. “No me llevo nada, te lo prometo. Cero”, replicó Maggie.

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