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El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Ha sido nombrado Coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales

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Moulay Hassan, príncipe heredero de Marruecos.
Moulay Hassan, príncipe heredero de Marruecos

El príncipe heredero de Marruecos, Moulay El Hassan, ha sido nombrado Coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales. La decisión, anunciada oficialmente por su padre, el rey Mohammed VI, introduce al joven heredero, de 23 años, en un puesto central del aparato militar. Se trata del mismo cargo que ocupó el propio monarca cuando estaba en su lugar, cuando fue designado por su padre, Hassan II, en 1985.

El comunicado subraya la continuidad de la tradición dinástica en la cúpula militar. A su vez, prepara a Hassan para convertirse en futuro líder del país norteafricano. Cuando llegue a la corona, bajo el nombre de Hassan III, afrontará lo que aspira a ser la etapa de mayor éxito de Marruecos, con un importante crecimiento económico y una posición internacional firme, con sus alianzas con EEUU e Israel enriquecidas.

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Funciones clave y valores institucionales

La coordinación de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General representa una de las máximas responsabilidades dentro de la jerarquía marroquí. Moulay El Hassan queda encargado de la supervisión y gestión de los órganos operativos y administrativos que conforman el núcleo de las Fuerzas Armadas Reales. Esta función implica la planificación y control de las misiones nacionales y humanitarias, bajo la autoridad del rey, quien es Jefe Supremo y Jefe de Estado Mayor General.

El comunicado oficial enfatiza que “las Fuerzas Armadas Reales se basan, en el cumplimiento de su deber nacional y de sus misiones humanitarias y sociales, bajo la dirección sabia de Su Majestad el Rey, en un conjunto de nobles valores, especialmente los de competencia y disciplina, de rectitud y compromiso, de patriotismo sincero, y de sentido elevado de responsabilidad”.

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La recepción del cargo por parte del príncipe heredero representa una apuesta por la transmisión de estos valores a las nuevas generaciones militares. Además, el texto resalta que la institución militar marroquí “permanece constantemente apegada y fiel a su divisa: Dios, la Patria, el Rey”, un lema que sintetiza la doctrina y el compromiso de lealtad que caracteriza a todos los componentes de las Fuerzas Armadas Reales.

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Futuro como rey

El nombramiento de Moulay El Hassan refuerza el vínculo entre la monarquía y la institución militar, así como la apuesta por la estabilidad en la cúpula de mando. La entrada del príncipe heredero en un cargo estratégico marca el inicio de una etapa en la que asumirá un papel más visible en los asuntos de Estado y defensa. La tradición de liderazgo familiar en el mando de las Fuerzas Armadas Reales constituye un pilar en la estructura de poder de Marruecos, garantizando la estabilidad y la adaptación de la institución a los nuevos retos de seguridad y cooperación internacional.

La decisión de Mohammed VI de confiar este cargo a su hijo a una edad temprana subraya la importancia que la Casa Real otorga a la formación y responsabilidad progresiva de los futuros monarcas en todas las áreas del poder, incluida la defensa y seguridad nacional. En el contexto actual, Marruecos refuerza así la cohesión entre la jefatura del Estado y su estructura militar.

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