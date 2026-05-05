España

Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las Islas Atlánticas, en Galicia: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”

Los expertos del Parque Nacional han señalado que estos pequeños crustáceos tienen un valor ecológico “incalculable”

Guardar
Miles de cangrejos patudos llegan a las playas de las Islas Atlánticas, Galicia. (Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia)
Miles de cangrejos patudos llegan a las playas de las Islas Atlánticas, Galicia. (Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia)

En los últimos días, los vecinos y los visitantes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Galicia, se han encontrado con un fenómeno muy impactante: la llegada de miles de cangrejos a las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.

Estos crustáceos de pequeño tamaño son cangrejos patudos (Polybius henslowii), conocidos en Galicia según la ría como patexo, pateiro, patelo o patulate. Los individuos, tal y como ha señalado el Parque Nacional a través de sus redes sociales, han llegado a las playas arrastrados por la marea.

PUBLICIDAD

La llegada de los cangrejos patudos a las Islas Atlánticas no es nueva. Sin embargo, el arrastre masivo en tal magnitud sí ha sido una sorpresa, aunque no un evento sin explicación: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”.

Cangrejo patudo. (Amélie FAVARD/iNaturalist CC BY-NC 4.0)
Cangrejo patudo. (Amélie FAVARD/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Factores climáticos y la fragilidad de la especie

En primer lugar, los expertos del Parque Nacional señalan que este “afloramiento masivo” se debe a factores climáticos: “El aumento de las temperaturas y la prevalencia de los vientos del norte durante la primavera y el verano”. El incremento del calor, como ocurre en muchos otros aspectos, está provocando consecuencias insospechadas, sumándose a la cada vez mayor fuerza de los temporales.

PUBLICIDAD

Además, los cangrejos patudos tienen una naturaleza nadadora: “A diferencia de otros cangrejos, el patexo es un excelente nadador migratorio que vive en grupos enormes en mar abierto”. Esto explicaría en buena medida la llegada masiva de los pequeños crustáceos.

Por últimos, los expertos del Parque Nacional apuntan a la fragilidad de la especie: “Al ser animales ligeros y de poca consistencia, son fácilmente arrastrados hacia la costa por las corrientes marinas y el viento”.

Miles de cangrejos patudos llegan a las costas de las Islas Atlánticas. (Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia)
Miles de cangrejos patudos llegan a las costas de las Islas Atlánticas. (Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia)

Un valor ecológico “incalculable”

Debido al aspecto poco llamativo que presentan los cangrejos patudos al quedar varados en la playa, podría pensarse que la muerte masiva de estos animales en las playas supone simplemente la producción de residuos. Sin embargo, resulta un pilar fundamental del ecosistema: “Su valor ecológico es incalculable”, explican, ya que es “una pieza clave en la cadena trófica de Galicia”.

El primer lugar, el cangrejo patudo sirve como alimento marino, ya que es la base de la dieta de peces como sargos, robalizas (lubinas) y maragotas. En segundo lugar, también supone un importante sustento para las aves marinas, especialmente durante su periodo reproductivo. “De hecho, si se avistan grupos de gaviotas o cormoranes concentrados en mar abierto, es muy probable que estén dándose un festín de patexos”.

Este enclave es uno de los destinos más visitados de Galicia gracias a todos sus encantos, los cuales se pueden descubrir a través de sus rutas de senderismo. Además, tan solo se puede llegar en barco

Además, en la actualidad continúa siendo un recurso muy valorado como cebo para la pesca deportiva y profesional, aunque en el pasado tuvo otros usos importantes, ya que la relación de las sociedades con este crustáceo ha evolucionado con el tiempo. “Antiguamente, al carecer de valor comercial en los mercados, se capturaba por toneladas para ser utilizado como estiércol o abono natural en los campos gallegos”.

Con todo ello, desde el Parque Nacional señalan que esta llegada masiva de cangrejos patudos a las costas de las islas Atlánticas no debe observarse como un desastre ecológico, sino como un fenómeno con explicación que, además, puede aportar un importante valor para el resto de las especies que habitan en las playas.

Temas Relacionados

GaliciaAnimalesPlayasPlayas EspañaEspaña-SociedadEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juan José Ebenezer, mecánico: “Una de las peores formas de comprobar los discos de freno es la que llevas haciendo toda la vida”

El diagnóstico tradicional de los discos de freno, basado en la revisión de la rebaba lateral, puede inducir a error y dejar pasar un desgaste peligroso, según explica el mecánico y creador de contenido en redes sociales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Una de las peores formas de comprobar los discos de freno es la que llevas haciendo toda la vida”

La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

La pareja ha disfrutado de unos días en las aguas mediterráneas alejados de los focos españoles

La romántica escapada de Mbappé y Ester Expósito en Italia: besos en el mar, tarde de compras y hotel boutique

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Ha sido nombrado Coordinador de las Oficinas y Servicios del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas Reales

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

Estos son los dos suplementos más útiles en la menopausia, según una experta

La calidad del sueño, la ansiedad y la salud ósea mejoran exponencialmente gracias a estos tratamientos

Estos son los dos suplementos más útiles en la menopausia, según una experta

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

El número de parados también registra una cifra histórica al situarse por debajo de los 2,4 millones, un hito que no se había logrado replicar desde junio de 2008

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El príncipe de Marruecos, Moulay Hassan III, asume uno de los cargos militares más importantes a sus 23 años

El PP de Juanma Moreno está a las puertas de la mayoría absoluta, según el CIS andaluz

Procedente el despido de una camarera que realizó 11 cobros que no quedaron registrados en la caja ni se emitió el correspondiente ticket

Ábalos entra en escena y complica el puzle: desacredita la versión de Aldama, matiza la de Koldo y se desvincula de todo atisbo de corrupción

La Unión Europea se reserva la última palabra en el acuerdo arancelario con Trump, a la espera de si cumple su amenaza contra los coches alemanes

ECONOMÍA

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

El mercado laboral supera los 22,1 millones de afiliados por primera vez mientras el paro cae en 62.668 personas en abril

Natalia Lara, experta en finanzas: “Esto es lo que pasa con tu dinero cuando un banco entra en quiebra”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas 5 de mayo

La subida del salario mínimo ‘perjudica’ a empleadas del hogar y trabajadores del campo al frenar su contratación e incrementar su despido

Los españoles quieren ser funcionarios: el empleo público ha crecido el doble que el privado en los últimos seis años

DEPORTES

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

El corazón rojiblanco frente a la pizarra de Arteta: el Atlético de Madrid y el Arsenal luchan por el pase a la final de Champions

La situación que vivió el Atlético de Madrid la última vez que viajó a Londres: vestuarios sin agua caliente en el estadio del Arsenal

La imagen viral de Higuaín o cómo están físicamente sus antiguos compañeros del Real Madrid

El día que el Atlético de Madrid eliminó al Arsenal en una semifinal europea: logró el empate en la ida y tumbó a los ingleses en el Metropolitano

El camino de Rafa Jódar en el Masters 1000 de Roma: evita a Sinner, pero podría cruzarse con Zverev en cuartos y con Djokovic en semifinales