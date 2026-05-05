Miles de cangrejos patudos invaden las playas de las Islas Atlánticas, en Galicia: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”

Miles de cangrejos patudos llegan a las playas de las Islas Atlánticas, Galicia. (Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia)

En los últimos días, los vecinos y los visitantes del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, en Galicia, se han encontrado con un fenómeno muy impactante: la llegada de miles de cangrejos a las playas y rocas de las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada.

Estos crustáceos de pequeño tamaño son cangrejos patudos (Polybius henslowii), conocidos en Galicia según la ría como patexo, pateiro, patelo o patulate. Los individuos, tal y como ha señalado el Parque Nacional a través de sus redes sociales, han llegado a las playas arrastrados por la marea.

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La llegada de los cangrejos patudos a las Islas Atlánticas no es nueva. Sin embargo, el arrastre masivo en tal magnitud sí ha sido una sorpresa, aunque no un evento sin explicación: “Es un fenómeno natural que responde a varios factores”.

Cangrejo patudo. (Amélie FAVARD/iNaturalist CC BY-NC 4.0)

Factores climáticos y la fragilidad de la especie

En primer lugar, los expertos del Parque Nacional señalan que este “afloramiento masivo” se debe a factores climáticos: “El aumento de las temperaturas y la prevalencia de los vientos del norte durante la primavera y el verano”. El incremento del calor, como ocurre en muchos otros aspectos, está provocando consecuencias insospechadas, sumándose a la cada vez mayor fuerza de los temporales.

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Además, los cangrejos patudos tienen una naturaleza nadadora: “A diferencia de otros cangrejos, el patexo es un excelente nadador migratorio que vive en grupos enormes en mar abierto”. Esto explicaría en buena medida la llegada masiva de los pequeños crustáceos.

Por últimos, los expertos del Parque Nacional apuntan a la fragilidad de la especie: “Al ser animales ligeros y de poca consistencia, son fácilmente arrastrados hacia la costa por las corrientes marinas y el viento”.

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Miles de cangrejos patudos llegan a las costas de las Islas Atlánticas. (Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia)

Un valor ecológico “incalculable”

Debido al aspecto poco llamativo que presentan los cangrejos patudos al quedar varados en la playa, podría pensarse que la muerte masiva de estos animales en las playas supone simplemente la producción de residuos. Sin embargo, resulta un pilar fundamental del ecosistema: “Su valor ecológico es incalculable”, explican, ya que es “una pieza clave en la cadena trófica de Galicia”.

El primer lugar, el cangrejo patudo sirve como alimento marino, ya que es la base de la dieta de peces como sargos, robalizas (lubinas) y maragotas. En segundo lugar, también supone un importante sustento para las aves marinas, especialmente durante su periodo reproductivo. “De hecho, si se avistan grupos de gaviotas o cormoranes concentrados en mar abierto, es muy probable que estén dándose un festín de patexos”.

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Este enclave es uno de los destinos más visitados de Galicia gracias a todos sus encantos, los cuales se pueden descubrir a través de sus rutas de senderismo. Además, tan solo se puede llegar en barco

Además, en la actualidad continúa siendo un recurso muy valorado como cebo para la pesca deportiva y profesional, aunque en el pasado tuvo otros usos importantes, ya que la relación de las sociedades con este crustáceo ha evolucionado con el tiempo. “Antiguamente, al carecer de valor comercial en los mercados, se capturaba por toneladas para ser utilizado como estiércol o abono natural en los campos gallegos”.

Con todo ello, desde el Parque Nacional señalan que esta llegada masiva de cangrejos patudos a las costas de las islas Atlánticas no debe observarse como un desastre ecológico, sino como un fenómeno con explicación que, además, puede aportar un importante valor para el resto de las especies que habitan en las playas.

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