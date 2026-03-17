El deseo que Rosana cumplirá para David Broncano, en ‘La Revuelta’: “Si no lo he cumplido, hago lo que tú quieras”

La cantautora canaria acude al programa de RTVE para promocionar su nuevo proyecto. / Captura de pantalla

El programa de RTVE La Revuelta ha contado esta noche con una estrella de la adolescencia de David Broncano: la cantante canaria Rosana Arbelo (Lanzarote, 62 años) ha acudido al Teatro Príncipe Gran Vía para promocionar su nuevo proyecto, conocido como OMOW. En una entrevista A fuego lento, además de dar a conocer algunos detalles de su nueva aventura laboral, la cantautora ha reivindicado el nudismo a la par que ha ido entregando progresivamente.

La cantante canaria ha regresado a la televisión tras casi diez años desde que quiso “dejarlo todo”. El trabajo, acrónimo de Otro Mundo, incluye una iniciativa social y la docuserie Mejor vivir sin miedo, que próximamente llegará a Prime Video. Durante la entrevista, Rosana y el presentador David Broncano han pactado cumplir uno de los deseos personales del presentado

Tras bromear sobre varios anhelos, Broncano ha confesado tres: “Conocer a la persona que doblaba a Goku en Bola de Dragón, ver a mi madre bailando muiñeiras y que Roger Federer vuelva al programa”. Ante ello, la artista se ha comprometido en directo. “Si de aquí hasta este diciembre no, el otro, no lo he cumplido, hago lo que tú quieras”, ha relatado Rosana en conversación con Broncano, estableciendo así una promesa pública.

A la hora de responder las tradicionales preguntas de Broncano, la artista ha sorprendido al afirmar: “No sé cuánto dinero tengo, cuando contraté a mi representante le dije que nunca me dijera lo que tengo, salvo que un día vaya a entrar en una tienda a comprar un instrumento y no pueda”. Un estilo directo de la cantante que ha mantenido durante todo el programa.

Rosana reivindicar el nudismo “en cualquier sitio” en la entrevista con un tímido David Broncano

La cantautora ha comentado durante la entrevista una actividad que ha llamado la atención del público por la frecuencia con que la practica, así como la ligereza de los lugares donde la frecuenta. El nudismo, según relató Rosana, es bastante habitual en la isla a la que pertenece, Lanzarote. Mientras la cantante sí que practica el nudismo con cierta frecuencia, Broncano ha declinado la oferta y ha admitido que por pudor, no suele quitarse la ropa en público. Lo cual no le ha desincentivado a saber dónde practica el nudismo Rosana: “En cualquier sitio donde se pueda”.

Durante la conversación con David Broncano, la artista ha explicado que el nudismo es frecuente en playas de Lanzarote y ha admitido que “no siempre ni todos los días” frecuenta playas nudistas, pero es una actividad más. “Hay mucha gente que reivindica el nudismo”, ha añadido el presentador. Mientras que la cantante ha zanjado el tema admitiendo que “normal es lo que se normaliza”.

La cantautora toca en directo en el programa de RTVE tras casi diez años desaparecida de las pantallas. / Captura de pantalla

El próximo proyecto de la cantautora: musical, documental y de encuentro

La intérprete también ha indicado en el programa de RTVE que decidió retirarse temporalmente de la música para poder centrarse en su nuevo proyecto, OMOW, decisión motivada por el deseo de gestar esta iniciativa que ahora culmina. Ante el misterio generado, Broncano ha inquirido a Rosana que le cuente más sobre este proyecto. “Voy a intentar devolverle a la gente lo mucho que me ha regalado”, ha empezado admitiendo.

Dentro de OMOW, la artista ha detallado la existencia del subproyecto ‘Más que barrios’, enfocado en el disfrute y la vida en la calle. Con música, pero sin ser un proyecto musical, con encuentros, etc., la cantautora ha indicado que este jueves 19 de marzo se estrena el documental que narra ese viaje de siete años desde que dejó la música.

El tenso momento entre Rosana y Broncano heredado de ‘La resistencia’

La cantautora canaria Rosana ha protagonizado un momento tenso y humorístico en su primera aparición en La revuelta, donde ha regañado a David Broncano y a su equipo por bromear con su muerte cuando el programa todavía se llamaba La resistencia y pertenecía a Movistar Plus+. En una sección de Jorge Ponce, llamada ‘¿Quién prefiere que se muera?’, optaron por Rosana como persona que se moriría en determinadas circunstancias.

El colaborador Jorge Ponce precisó que se trataba de una “muerte metafórica” y recordó que Rosana compitió, como parte del juego, frente al mago Jorge Blas, resultando ella la elegida. Grison, otro miembro del equipo, ha puntualizado que tales bromas ocurrieron exclusivamente en el espacio anterior, no en la emisión actual.

El programa de David Broncano se ha hecho viral al dar voz a una espectadora que tenía muchas ganas de dar un abrazo a la cómica madrileña

La artista ha admitido en el plató de TVE no haber visto ese episodio de La resistencia, pero sí haberlo escuchado de terceros: “Yo no lo vi porque, si no, me hubiera presentado donde estabais”. Más adelante, Rosana ha evidenciado su buen humor con una réplica dirigida a Ponce: “¿Y por qué no te moriste tú? Hubiera estado guay“, frase que ha levantado risas en el set y a la que el humorista ha respondido que él “no mataba a la gente”.