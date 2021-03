El duro momento de Rosana, tras la muerte de su hermano: “Una parte mía la hiciste tú”

(IG: @rosanaoficial)

La cantante española Rosana se encuentra atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de uno de sus hermanos, que desde hacía meses luchaba contra un cáncer de pulmón. Ella misma contó la triste noticia a través de sus redes sociales, junto con una foto de ellos cuando eran pequeños.

“La foto no es buena...pero mi hermano la hace buena y bonita como él.. Tengo la sensación de estar hecha de retales, como esas mantas hechas de pedacitos de tela. Hay una parte mía que hiciste tú, ayer te fuiste y hoy me siento descosida. Tengo un roto por el que entra frío y rabia, y un montón de cosas que sólo deseo dejar de sentir pronto, porque no son buenos remiendos”, escribió la cantante española que durante el 2020 estuvo confinada en Colombia por la pandemia.

Rosana y su hermano

Luego continuó: “Nos dejas un montón de recuerdos tan bonitos como tu alma, cosidos con hilo rojo y con eso me quedo para siempre. Te quiero, te admiro, te respeto y no me costará trabajo no olvidarte, porque siempre serás en quien soy, uno de mis retales favoritos. Hermanito, me tienes a un silbido”.

Hace unos meses, tras enterarse de la enfermedad de su hermano, como muestra de apoyo a pesar de la distancia, ella decidió raparse para acompañarlo. “Por ti y contigo hermano... #lavidaesbonita #lavidaespacompartir #lomejorestaporllegar #llegaremosatiempo”, había escrito en su cuenta de Instagram.

Pero además, le dedicó una de sus últimas canciones, “La vida es bonita”, que estrenó en octubre. Al momento de presentarla, explicó: “Lo irónico es que me encargáis este himno y justo hoy que la canción está terminada, me dicen que uno de mis hermanos tiene cáncer de pulmón. Hoy necesito que esta canción sea para mi hermano”.

“Saldremos de esta. Estoy contigo aunque no esté ahí. Si la vida te clava una lanza de punta herrumbrienta, te das cuenta lo mucho que vale y lo poco que cuesta”, dijo y recordó que no fue la primera vez que la familia, compuesta por ocho hermanos, pasaba por una situación de ese estilo: “Cuando saqué ‘Lunas rotas’, mi primer álbum, tenía una hermana con cáncer que estaba muy malita, en ese momento hago la canción ‘Sin miedo’ y se la dedico en el disco. Gracias a los milagros, ella se recuperó y está estupendamente”.

Rosana

“¡Ay hermano¡ ¡Ay hermano!, charlemos de la verdad. Conversemos a hora que los niños no están. Y en cualquier momento pueden regresar. ¡Ay hermano! ¡Ay hermano! Decime ¿por qué razón cuando un niño pregunta cómo es el amor, hay un puño que aprieta mi corazón”, reza la canción que estrenó hace cinco meses.

Rosana Arbelo, como es su verdadero nombre, e intérprete de “El talismán” es la menor de ocho hermanos. Nació en Islas Canariasy a los 20 se mudó a Madrid para probar suerte con la música, donde dio sus primeros pasos con el dúo Azúcar Moreno. A pesar de vivir en diferentes ciudades, siempre fue muy pegada a sus hermanos.

Con nueve álbumes en su haber, el último lo lanzó en el 2016, En la memoria de la piel. Radicada en Colombia, formó parte de La Voz Kids, Operación Triunfo y desde el 2019 es coach del reality de talentos La Voz Senior, que se emitió por Antena 3.

SEGUIR LEYENDO:

Dave Grohl, de Foo Fighters: “Soy el general de una banda de rock, pero el otro lado de mi vida es de pijamas y panqueques”