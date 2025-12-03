Un kilómetro entre la cima de Wimbledon y las rejas del extenista alemán Boris Becker, en ‘La Revuelta’

Boris Becker, el extenista alemán más joven en ganar Wimbledon, en 'La Revuelta'. / Captura de pantalla de Instagram

El tenis, además de ser uno de los deportes que más cala en la población española, también es uno de los favoritos de David Broncano, presentador de La Revuelta. Un ejemplo aleatorio de ello, además de su mención en el programa de hoy, es que el único ‘siguiendo’ del perfil de X de La Revuelta sea Roger Federer, aunque no haya sido este el invitado de ayer. Con menos Grand Slams que el suizo, pero, eso sí, con el título de jugador más joven en ganar Wimbledon (17 años y medio), Boris Becker ha encandilado a los asistentes en un ambiente distendido.

El motivo que ha conducido al extenista alemán hasta el Teatro Príncipe Gran Vía, donde se graba el programa, es la presentación de su nuevo libro, INSIDE: Ganar. Perder. Empezar de nuevo (Libros Cúpula, 2025). Becker relata en él sus “altibajos” en los últimos 10-15 años, tanto dentro como fuera del mundo deportivo: desde su ascenso a la cima del tenis y caída a los infiernos en una cárcel londinense.

Boris Becker es un extenista alemán ganador de seis Grand Slams, el mismo número de torneos que ha conseguido Carlos Alcaraz hasta la fecha. Con casi cuarenta años de diferente, el jugador alemán empezó su camino hacia la cima del tenis en 1985, cuando se convirtió en el primer alemán y el más joven en ganar Wimbledon.

Tras superar en audiencia a Pablo Motos con El Hormiguero y al reality de Telecinco La isla de las tentaciones la noche del lunes, RTVE ha apostado por una leyenda del tenis para acudir a su plató. Aunque no ha sido el único invitado de la noche. En el capítulo de hoy, el elenco sorpresa lo han completado Eduardo Casanova y María León, quienes han acudido al programa para presentar la nueva serie de Moviestar Plus+ Silencio. Casanva como director y guionista y León en calidad de actriz protagonista, el dúo ha copado cuota de pantalla para hablar sobre la miniserie que aglutina vampiresas queer, la peste negra y la pandemia del VIH en un mismo proyecto de tres episodios.

Los amigos en común de Broncano y Boris Becker: Federer, Nadal y Badosa

La historia de amistad entre Broncano y Federer, a raíz de una entrevista que le hizo el presentador cuando el programa pertenecía a Movistar, se extiende a Becker. Una de las primeras anécdotas que ha relatado durante la emisión ha sido en relación al suizo. Becker ha explicado que al colindar Basiela, de donde es Roger Federer, con Alemania, querían que representara al país germano y no a Suiza, sin éxito. Aunque Becker lo intentó y no lo conisguió, sigue pensando que es un “cool guy”.

En un repaso por los tenistas conocidos por ambos, ha llegado el turno de Rafa Nadal. Becker ha explicado que son vecinos en Manacor, Mallorca, donde suele veranear, fue allí donde le conoció, a los 14 o 15 años. Más concretamente, en la escuela donde entrenaba el ahora extenista español. “Toni, no es una buena idea que juegue con dos manos”, le dijo Becker al tío y entrenador de Nadal al inicio de su carrera. Entre bromas, Broncano ha insinuado que podría ser el alemán “responsable de los éxitos de Rafa Nadal”, cosa que ha negado Becker.

El tercer personaje del mundo del tenis que ambos conocen y que han mencionado durante la entrevista es Paula Badosa. Broncano no ha querido dejar escapar la ocasión para mostrar una foto de ambos en una pista de tierra batida. Ante la imagen, Becker le ha preguntado que si, además de entrenador, también es amigo de la jugadora. Con risas del público de fondo, Broncano a afirmado que “muy muy buenos amigos y, además, entrenador”.

Becker, entrenador de Djokovic durante 6 Grand Slams

Durante la entrevista, Boris Becker ha explicado además que, además de jugador, fue entrenador de Novak Djokovic, en el peak de su carrera, entre 2013 y 2016. Años en los que Nole ganó 6 Grand Slams. “Cuando el tenista gana, es siempre el tenista; si pierde, es siempre el entrenador”, ha reconocido Becker.

En el terreno personal, Becker también ha reconocido la buena relación entre ambos . Como símbolo de ello, ha recordado una llamada en octubre de 2012, cuando Djokovic perdió la primera posición en el ranking ATP frente a Rafa Nadal. Pese a tan solo bajar una posición en el listado de mejores jugadores de tenis a nivel mundial, el representante de Djokovic le pidió si podía entrenar al jugador serbio.

Del número uno del tenis a prisión

“Es una locura” ha sido la primera impresión que ha admitido Boris Becker durante la entrevista en La Revuelta sobre su ingreso en prisión tras haber llegado a ser el número uno del tenis mundial. Además, lo hizo en “una de las peores cárceles de Inglaterra”, según ha relatado el extenista. La prisión en la que estuvo encarcelado Becker se encuentra a menos de un kilómetro de la pista que le había llevado a la cima, Wimbledon.

El extenista alemán fue condenado a 30 meses de prisión por retrasos en el pago dada su insolvencia económica. La situación del momento fue la banca rota, aunque no llegó a los años de condena, sino que estuvo 231 días en prisión, es decir, unos ocho meses. Para ello, tuvo que demostrar durante tres años que eran errores involuntarios, aunque no por ello, no condenables. La vista se produjo ante un jurado popular, formado por diez personas que le acusaban de 29 delitos, aunque solo fue condenado por cuatro de ellos. La consecuencia directa de ello fue la pérdida del 95% de sus amigos, según cuenta Becker.