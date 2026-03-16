Receta de buñuelos de yogur, una alternativa original para una merienda diferente y dulce

Buñuelos de yogur (Pixabay)

La celebración de las Fallas valencianas da lugar a un dulce típico que se cocina por todos los lados de Valencia: los buñuelos. Buñuelos de calabaza o de higo son los más típicos, pero existe una variación original que es una merienda diferente y esponjosa: los buñuelos de yogur.

Este dulce es tierno por dentro, dorado por fuera y con un toque fresco y ácido que solo el yogur puede otorgar. Acompañado de un café, un vaso de leche o sin bebida se puede convertir en un favorito de la repostería.

Receta de buñuelos de yogur

Los buñuelos de yogur se elaboran a partir de una masa rápida que incorpora yogur natural, huevos, harina y azúcar. Se fríen en aceite hasta que doren y se sirven espolvoreados con azúcar. El yogur aporta jugosidad y un punto ácido que equilibra el dulzor.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 30 minutos

Preparación: 10 minutos

Cocción: 20 minutos

Ingredientes

1 yogur natural (125g) 2 huevos 2 cucharadas de azúcar 1 sobre (16g) de levadura química 150g de harina de trigo Ralladura de 1/2 limón 1 pizca de sal Aceite de girasol para freír Azúcar para espolvorear

Cómo hacer buñuelos de yogur, paso a paso

Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee. Añade el yogur y la ralladura de limón. Mezcla bien. Incorpora la harina tamizada junto con la levadura y la pizca de sal. Mezcla hasta obtener una masa homogénea. Calienta abundante aceite a temperatura media-alta en una sartén honda. Con 2 cucharas, forma bolitas y échalas al aceite caliente. No sobrecargues la sartén. Fríe los buñuelos por tandas, girándolos para que se doren por igual. Escurre sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite. Reboza aún calientes en azúcar.

Consejos clave:

No uses aceite demasiado caliente para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

La masa debe quedar espesa , pero que caiga lentamente de la cuchara.

Añade la ralladura de limón justo antes de freír para potenciar el aroma.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde entre 18 y 20 buñuelos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 70 kcal

Proteínas: 2g

Hidratos de carbono: 9g

Grasas: 3g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Se mantienen en buen estado durante 1 día a temperatura ambiente en recipiente hermético. Mejor consumir en el día para disfrutar su textura óptima.