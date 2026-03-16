Receta de buñuelos de yogur, una alternativa original para una merienda diferente y dulce

La celebración de las Fallas valencianas da lugar a un dulce típico que se cocina por todos los lados de Valencia: los buñuelos. Buñuelos de calabaza o de higo son los más típicos, pero existe una variación original que es una merienda diferente y esponjosa: los buñuelos de yogur.
Este dulce es tierno por dentro, dorado por fuera y con un toque fresco y ácido que solo el yogur puede otorgar. Acompañado de un café, un vaso de leche o sin bebida se puede convertir en un favorito de la repostería.
Receta de buñuelos de yogur
Los buñuelos de yogur se elaboran a partir de una masa rápida que incorpora yogur natural, huevos, harina y azúcar. Se fríen en aceite hasta que doren y se sirven espolvoreados con azúcar. El yogur aporta jugosidad y un punto ácido que equilibra el dulzor.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 30 minutos
- Preparación: 10 minutos
- Cocción: 20 minutos
Ingredientes
- 1 yogur natural (125g)
- 2 huevos
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 sobre (16g) de levadura química
- 150g de harina de trigo
- Ralladura de 1/2 limón
- 1 pizca de sal
- Aceite de girasol para freír
- Azúcar para espolvorear
Cómo hacer buñuelos de yogur, paso a paso
- Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla blanquee.
- Añade el yogur y la ralladura de limón. Mezcla bien.
- Incorpora la harina tamizada junto con la levadura y la pizca de sal. Mezcla hasta obtener una masa homogénea.
- Calienta abundante aceite a temperatura media-alta en una sartén honda.
- Con 2 cucharas, forma bolitas y échalas al aceite caliente. No sobrecargues la sartén.
- Fríe los buñuelos por tandas, girándolos para que se doren por igual.
- Escurre sobre papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
- Reboza aún calientes en azúcar.
Consejos clave:
- No uses aceite demasiado caliente para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.
- La masa debe quedar espesa, pero que caiga lentamente de la cuchara.
- Añade la ralladura de limón justo antes de freír para potenciar el aroma.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde entre 18 y 20 buñuelos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 70 kcal
- Proteínas: 2g
- Hidratos de carbono: 9g
- Grasas: 3g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Se mantienen en buen estado durante 1 día a temperatura ambiente en recipiente hermético. Mejor consumir en el día para disfrutar su textura óptima.