Receta de buñuelos de higo, el dulce tradicional para acompañar cualquier tipo de festividad

Buñuelos de higo

Un bocado tradicional que sabe a fiestas: los buñuelos de higo son pura tentación. Crujientes por fuera y con el dulzor natural de la fruta en su interior, son un clásico de las cocinas rurales y una alternativa a los famosos buñuelos de calabaza que se comen en las Fallas valencianas.

En el sur y el este de España, los higos secos se convierten en postres irresistibles cuando llega la temporada. Suelen servirse en fiestas populares o como merienda especial acompañados de un vino dulce o café.

Receta de buñuelos de higo

Los buñuelos de higo son pequeñas piezas de masa frita, rellenas de higos secos. La técnica principal consiste en preparar una masa tipo choux o de buñuelo, envolver los higos y freírlos hasta dorar. El resultado es un contraste delicioso entre lo crujiente y lo meloso.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Ingredientes

12 higos secos grandes

250 g de harina de trigo

2 huevos

250 ml de leche entera

1 cucharadita de levadura en polvo

2 cucharadas de azúcar

1 pizca de sal

Aceite de oliva suave para freír

Azúcar y canela para espolvorear

Cómo hacer buñuelos de higo, paso a paso

Lava los higos secos y sécalos con papel de cocina.

Si los higos son muy duros, sumérgelos en agua tibia durante 10 minutos y escurre bien.

En un bol, bate los huevos con el azúcar y la pizca de sal.

Añade la leche sin dejar de batir.

Incorpora la harina tamizada junto con la levadura. Mezcla hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.

Deja reposar la masa 10 minutos en la nevera.

Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén honda, a fuego medio-alto.

Pasa cada higo por la masa, cubriéndolo completamente.

Fríe los higos rebozados en tandas pequeñas, girando para que doren por todos los lados.

Retira y escurre sobre papel absorbente .

Mezcla azúcar y canela y espolvorea los buñuelos aún calientes.

Consejo: No frías a fuego muy alto para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

Consejo: Si la masa está demasiado espesa, añade un poco más de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

12 buñuelos (1 por persona aproximadamente)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Energía: 120 kcal aprox.

Hidratos de carbono: 22 g

Proteínas: 2 g

Grasas: 3 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los buñuelos en un recipiente hermético. Se mantienen en buen estado 1 día a temperatura ambiente o 2 días en la nevera. Recaliéntalos ligeramente antes de servir para recuperar textura.