Receta de buñuelos de higo, el dulce tradicional para acompañar cualquier tipo de festividad

Un bocado tradicional que sabe a fiestas: los buñuelos de higo son pura tentación. Crujientes por fuera y con el dulzor natural de la fruta en su interior, son un clásico de las cocinas rurales y una alternativa a los famosos buñuelos de calabaza que se comen en las Fallas valencianas.
En el sur y el este de España, los higos secos se convierten en postres irresistibles cuando llega la temporada. Suelen servirse en fiestas populares o como merienda especial acompañados de un vino dulce o café.
Receta de buñuelos de higo
Los buñuelos de higo son pequeñas piezas de masa frita, rellenas de higos secos. La técnica principal consiste en preparar una masa tipo choux o de buñuelo, envolver los higos y freírlos hasta dorar. El resultado es un contraste delicioso entre lo crujiente y lo meloso.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 45 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 12 higos secos grandes
- 250 g de harina de trigo
- 2 huevos
- 250 ml de leche entera
- 1 cucharadita de levadura en polvo
- 2 cucharadas de azúcar
- 1 pizca de sal
- Aceite de oliva suave para freír
- Azúcar y canela para espolvorear
Cómo hacer buñuelos de higo, paso a paso
- Lava los higos secos y sécalos con papel de cocina.
- Si los higos son muy duros, sumérgelos en agua tibia durante 10 minutos y escurre bien.
- En un bol, bate los huevos con el azúcar y la pizca de sal.
- Añade la leche sin dejar de batir.
- Incorpora la harina tamizada junto con la levadura. Mezcla hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
- Deja reposar la masa 10 minutos en la nevera.
- Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén honda, a fuego medio-alto.
- Pasa cada higo por la masa, cubriéndolo completamente.
- Fríe los higos rebozados en tandas pequeñas, girando para que doren por todos los lados.
- Retira y escurre sobre papel absorbente.
- Mezcla azúcar y canela y espolvorea los buñuelos aún calientes.
Consejo: No frías a fuego muy alto para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.
Consejo: Si la masa está demasiado espesa, añade un poco más de leche.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
12 buñuelos (1 por persona aproximadamente)
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Energía: 120 kcal aprox.
- Hidratos de carbono: 22 g
- Proteínas: 2 g
- Grasas: 3 g
- Fibra: 2 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Guarda los buñuelos en un recipiente hermético. Se mantienen en buen estado 1 día a temperatura ambiente o 2 días en la nevera. Recaliéntalos ligeramente antes de servir para recuperar textura.