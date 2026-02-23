España

Receta de buñuelos de higo, el dulce tradicional para acompañar cualquier tipo de festividad

Un clásico de las cocinas rurales y un típico plato fallero como alternativa a los buñuelos de calabaza

Buñuelos de higo (Pixabay)
Un bocado tradicional que sabe a fiestas: los buñuelos de higo son pura tentación. Crujientes por fuera y con el dulzor natural de la fruta en su interior, son un clásico de las cocinas rurales y una alternativa a los famosos buñuelos de calabaza que se comen en las Fallas valencianas.

En el sur y el este de España, los higos secos se convierten en postres irresistibles cuando llega la temporada. Suelen servirse en fiestas populares o como merienda especial acompañados de un vino dulce o café.

Receta de buñuelos de higo

Los buñuelos de higo son pequeñas piezas de masa frita, rellenas de higos secos. La técnica principal consiste en preparar una masa tipo choux o de buñuelo, envolver los higos y freírlos hasta dorar. El resultado es un contraste delicioso entre lo crujiente y lo meloso.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 20 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 12 higos secos grandes
  • 250 g de harina de trigo
  • 2 huevos
  • 250 ml de leche entera
  • 1 cucharadita de levadura en polvo
  • 2 cucharadas de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • Aceite de oliva suave para freír
  • Azúcar y canela para espolvorear

Cómo hacer buñuelos de higo, paso a paso

  • Lava los higos secos y sécalos con papel de cocina.
  • Si los higos son muy duros, sumérgelos en agua tibia durante 10 minutos y escurre bien.
  • En un bol, bate los huevos con el azúcar y la pizca de sal.
  • Añade la leche sin dejar de batir.
  • Incorpora la harina tamizada junto con la levadura. Mezcla hasta obtener una masa homogénea, sin grumos.
  • Deja reposar la masa 10 minutos en la nevera.
  • Calienta abundante aceite de oliva suave en una sartén honda, a fuego medio-alto.
  • Pasa cada higo por la masa, cubriéndolo completamente.
  • Fríe los higos rebozados en tandas pequeñas, girando para que doren por todos los lados.
  • Retira y escurre sobre papel absorbente.
  • Mezcla azúcar y canela y espolvorea los buñuelos aún calientes. 

Consejo: No frías a fuego muy alto para evitar que se quemen por fuera y queden crudos por dentro.

Consejo: Si la masa está demasiado espesa, añade un poco más de leche.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

12 buñuelos (1 por persona aproximadamente)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Energía: 120 kcal aprox.
  • Hidratos de carbono: 22 g
  • Proteínas: 2 g
  • Grasas: 3 g
  • Fibra: 2 g 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda los buñuelos en un recipiente hermético. Se mantienen en buen estado 1 día a temperatura ambiente o 2 días en la nevera. Recaliéntalos ligeramente antes de servir para recuperar textura.

