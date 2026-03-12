España

La Guardia Civil confirma que los restos óseos encontrados en la vivienda investigada de Badajoz pertenecen a Francisca Cadenas

La mujer desapareció hace nueve años pero esta semana se están llevando a cabo diferentes pesquisas en las que ya han sido detenidos dos hermanos como presuntos autores

En el marco de las actuaciones que se están llevando a cabo tendentes al esclarecimiento de la desaparición de Francisca Cadenas, la Guardia Civil ha corroborado primero que los restos óseos encontrados este miércoles 11 de marzo son humanos. Además, tal y como se esperaba según las hipótesis manejadas por el equipo de investigación, se ha confirmado mediante análisis biológicos que los restos humanos hallados pertenecen a Francisca Cadenas Márquez.

La investigación desarrollada por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y de la Comandancia de Badajoz, apoyados en el día de hoy por el Equipo Central de Inspecciones Oculares (ECIO) del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, está intentando saber lo que pasó en 2017 con la mujer desaparecida.

Francisca Cadenas, de 59 años y madre de tres hijos, desapareció la noche del 9 de mayo de 2017 en la localidad pacense de Hornachos. Aquella noche había estado cuidando a la hija de unos amigos y, tras devolver a la menor a sus padres en un punto cercano a su domicilio, acompañó a la pareja hasta el coche, estacionado a escasos metros. Después emprendió el camino de regreso a su vivienda, un trayecto de apenas unos 50 metros que realizaba habitualmente. Sin embargo, nunca llegó a casa.

Algunos testigos afirmaron haberla visto entrar en un estrecho pasadizo que conectaba con su calle, pero nadie la vio salir de él. Su familia la esperaba para cenar y, al comprobar que no regresaba, comenzaron a preocuparse y a alertar de su desaparición. Desde ese momento, la Guardia Civil puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda, pero durante años no se encontraron indicios concluyentes que permitieran esclarecer lo sucedido.

La reactivación del caso

El caso quedó provisionalmente archivado en 2019 ante la falta de pruebas, aunque fue reactivado en 2024 con nuevas diligencias impulsadas por la Unidad Central Operativa. En las últimas semanas, los investigadores regresaron a Hornachos para reconstruir con mayor precisión las últimas horas en las que la mujer fue vista con vida, incluso precintando los últimos metros del recorrido que realizó aquella noche.

Las pesquisas terminaron centrando la atención en dos hermanos vecinos de la víctima, cuyas viviendas se encuentran en la misma calle. Ambos habían sido citados a declarar como investigados en los días previos, y durante el registro de su domicilio los agentes localizaron restos óseos enterrados en el patio interior de la casa, un hallazgo que motivó su detención.

El incidente fue reportado a las 7:35 horas de la mañana al teléfono de emergencias 112 de Cataluña

Desde entonces, un amplio dispositivo de la Guardia Civil, en el que han participado cerca de medio centenar de agentes de distintas unidades, ha continuado trabajando en la inspección del inmueble y otras posibles localizaciones vinculadas al caso. La investigación permanece bajo secreto judicial mientras los especialistas tratan de determinar las circunstancias de la muerte y reconstruir qué ocurrió en aquel corto trayecto en el que, hace casi nueve años, se perdió el rastro de Francisca Cadenas.

Mientras tanto, Hornachos ha decidido dedicarle una calle a Francisca como forma de mantener viva su memoria y evitar que su desaparición caiga en el olvido, según recoge un artículo de RTVE. La UCO mantiene abiertas todas las líneas de investigación y no descarta nuevas intervenciones para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades.

