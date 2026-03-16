España se desmarca de la misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz que plantea Kallas

Al analizar los recientes debates en torno a la seguridad marítima internacional, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reiteró que España mantiene pleno compromiso con el despliegue de la fragata ‘Cristóbal Colón’ en la misión defensiva situada en Chipre, desarrollada tras el impacto de un dron iraní en una base militar británica. Según consignó el medio, este despliegue, realizado en colaboración con Francia y otros países aliados, representa el principal aporte del gobierno español en el actual contexto de tensión internacional, sin previsión de ampliar su presencia militar a otras operaciones en zonas de conflicto, como el estrecho de Ormuz.

De acuerdo con la información reportada, Robles descartó que España contemple implicarse en una eventual misión liderada por la Unión Europea para mantener abierto el estrecho de Ormuz, una operación que ha impulsado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas. En sus declaraciones desde la base de El Goloso, en Madrid, Robles remarcó que la posición oficial del ejecutivo español prioriza el cese de la guerra. La ministra afirmó: “Nos planteamos la exigencia de que la guerra termine porque no tiene ningún sentido, es ilegal y está produciendo muchos muertos, el objetivo tiene que ser que la guerra termine”.

El estrecho de Ormuz, paso clave para el tránsito global de petróleo, fertilizantes y gas, quedó bloqueado por Irán como respuesta a los ataques ejecutados por Estados Unidos e Israel, según detalló la fuente. Ante este escenario, Kaja Kallas propuso, antes de la reunión del Consejo de Exteriores de la Unión Europea, la creación de una misión europea o incluso una misión organizada por la ONU destinada a mantener abierto este corredor marítimo estratégico.

El medio detalló que Kallas también planteó revisar el mandato de la operación Aspides, la misión naval de la Unión Europea desplegada como respuesta a los ataques perpetrados por los hutíes en el mar Rojo. Su sugerencia pretende dotar a Aspides de competencias específicas para operar también en el estrecho de Ormuz, dadas las implicaciones de seguridad y abastecimiento energético para los socios europeos.

Margarita Robles, al profundizar en la postura española, recordó que España tampoco prevé sumarse a la operación promovida previamente por el presidente francés, Emmanuel Macron, que busca garantizar la libre circulación en el citado enclave marítimo. Robles enfatizó el compromiso de España con la misión Atalanta —la operación europea que combate la piratería en aguas del cuerno de África, especialmente ante la costa de Somalia—, como argumento para no diversificar los recursos militares nacionales en nuevas misiones.

En palabras de Robles, recogidas por el medio, la participación de España en misiones militares internacionales responde a criterios de coordinación con aliados, legalidad y objetivos políticos claros. Bajo estas premisas, la negativa a un despliegue español en Ormuz se asienta tanto en la experiencia adquirida en misiones anteriores como en la importancia atribuida al fin del conflicto en curso, insistiendo en la necesidad de reducir la escalada y atender a la protección de vidas humanas.

La operación Aspides, que actualmente supervisa la seguridad de rutas marítimas afectadas por la amenaza de los hutíes en el mar Rojo, podría ver modificado su mandato a raíz de las discusiones planteadas por Kallas. Según la fuente, la insistencia de las autoridades europeas en proteger los corredores internacionales refleja la preocupación de la UE ante la persistencia de riesgos para el abastecimiento energético y para la estabilidad geopolítica de la región.

En el contexto actual, las autoridades españolas fijaron su prioridad en el refuerzo de las misiones defensivas ya establecidas y en el apoyo a los esfuerzos diplomáticos dirigidos al fin de la guerra, descartando la apertura de nuevas intervenciones. De acuerdo con las declaraciones de la ministra, citadas por el medio, España continuará canalizando sus recursos hacia aquellas operaciones internacionales que considera legítimas y alineadas con sus compromisos actuales, excluyendo de momento una implicación directa en la misión europea propuesta para Ormuz.