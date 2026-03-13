El drama de los marineros atrapados en el Golfo Pérsico por el bloqueo del estrecho de Ormuz: “Todos los días escucho explosiones”

Marinero atrapado en el Ormuz: "Todos los días veo misiles"

“Todos los días en el barco veo lanzamientos de misiles y oigo explosiones, lo que me hace sentir en peligro”. La frase resume la angustia de Wang Shang, un marinero chino de 32 años varado en el Golfo Pérsico, cuyo barco no podía atravesar el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace casi dos semanas tras los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Wang, ciudadano chino originario de la provincia central de Henan, sin salida al mar, trabaja en un barco extranjero que transporta gas licuado de petróleo procedente de esta región rica en energía.

Desde que la navegación en el Golfo quedó prácticamente paralizada, Wang ha compartido sus experiencias publicando vídeos en Douyin, la versión china de TikTok.

“No podemos salir ahora mismo”, afirmó.

“Si quisiéramos partir ahora, sería imposible”.

En un vídeo del 28 de febrero, día en que Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra, se ve el receptor del barco cuando las autoridades iraníes declaran el cierre del estrecho.

Un buque de carga transita por el océano emitiendo una densa columna de humo negro de su chimenea

“Atención a todos los buques, les habla la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Para su información, el estrecho de Ormuz queda prohibido a partir de ahora”... Se oye una voz severa advirtiendo.

Ino revela el nombre del buque de Wang a petición suya.

‘Preocupado’

Sin embargo, los datos de seguimiento del buque coinciden con su descripción de la ubicación en aguas a unas 30 millas náuticas al norte de Dubái.

“Estoy preocupado porque ayer la sala de máquinas de un buque fue alcanzada por un dron iraní a solo dos millas náuticas de mi embarcación, aproximadamente a 3.600 metros, lo cual es muy cerca”, dijo Wang.

AFP no pudo verificar de forma independiente la causa del incidente.

Wang afirma que el buque fue alcanzado antes del amanecer del jueves.

Grabó un video del buque al amanecer, con humo negro aún saliendo de un costado.

Un hombre aparece en una videollamada mientras un buque de carga emite una columna de humo negro en el horizonte marítimo, sugiriendo una emergencia en curso

Wang declaró a la AFP que el buque siniestrado es el Source Blessing, un portacontenedores con bandera liberiana y casco negro.

La naviera alemana Hapag-Lloyd informó el jueves que el Source Blessing se incendió tras ser alcanzado por metralla durante la noche, y añadió que no hubo heridos.

Un portavoz de la compañía declaró a la AFP que “desconocemos la procedencia de los restos, si se trataba de un cohete, un dron u otro tipo de munición”.

Wang afirmó que no espera que la situación mejore pronto.

Comentó que ha oído que tripulantes de otros buques han recibido el doble de sueldo durante la crisis.

“Pero en nuestro barco, ni siquiera puedo confirmar si recibiremos la bonificación de guerra”, dijo.

“Incluso si la recibimos, he oído que son solo 700 dólares, una cantidad muy baja”.

“Siento que los riesgos que corro no se corresponden con los ingresos que recibo”.

(Con información de AFP)