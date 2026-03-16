España no participará en la misión naval de la UE en el Estrecho de Ormuz: “No hay que hacer nada que añada todavía más tensión”

Un buque cisterna de gas licuado de petróleo anclado en el estrecho de Ormuz, a 11 de marzo de 2026. (REUTERS/Benoit Tessier)

El Estrecho de Ormuz, la principal ruta marítima del petróleo global, se ha convertido en una zona de guerra. Como respuesta a los ataques israelíes y estadounidenses a Irán, el régimen de Teherán lleva 15 días imponiendo un bloqueo que amenaza con disparar los precios de la energía y el petróleo. De momento, el barril de petróleo ya ha superado la barrera de los 100 dólares.

Los europeos buscan fórmulas para garantizar su navegabilidad, pero han dejado claro que una futura misión no estará ligada a la OTAN, como así pretende Trump. Uno de los asuntos que abordarán este martes los ministros de los Veintisiete es la posibilidad de modificar el mandato de ‘Aspides’, una operación naval “no ejecutiva” diseñada para proteger a barcos mercantes en el mar Rojo y el Golfo.

“Si queremos tener seguridad en esta región, lo más fácil sería ya usar la operación que tenemos en la región y tal vez cambiarla un poco. También se habla de una coalición de los voluntarios en este sentido, pero también necesitamos ver qué podría ser lo más rápido para proporcionar esta apertura del Estrecho de Ormuz”, ha afirmado este lunes la Alta Representante de la UE, Kaja Kallas.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se desmarca de la misión de la UE para reabrir el Estrecho de Ormuz.

España ya se ha desmarcado de reconducir esta misión y ha dejado claro que no enviará efectivos militares a la zona. A su llegada al Consejo, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha replicado esta posición: “El mandato de Aspides creemos que es el mandato correcto y que está cumpliendo perfectamente sus funciones en este momento. “España, en lo que está, es en la desescalada. No hay que hacer nada que añada todavía más tensión. Lo que hay que hacer es que cesen los bombardeos, que cesen los lanzamientos de misiles sobre todos los países de Oriente Medio y que volvamos a la mesa de negociación. La solución puramente militar nunca es realmente una solución”, ha afirmado.

Tampoco participará en el contingente “sin precedentes” que impulsa Macron

El presidente francés, Emmanuel Macron, también se ha desmarcado de la misión que propone la jefa de la diplomacia europea, ya que aboga por formar un contingente de países voluntarios para reabrir la ruta que cruza el Golfo Pérsico. Francia envió la semana pasada el portaaviones Charles de Gaulle y 10 buques hacia el Mediterráneo en una misión para proteger Chipre, tras los recientes ataques de drones a la base británica ubicada en la isla. El contingente francés estuvo escoltado por la fragata española Cristóbal Colón, pero el Ministerio de Defensa español rechazó formar parte de la misión francesa.

Kallas también ha planteado replicar la iniciativa del grano en el Mar Negro, que involucró a la ONU para negociar con Rusia, Ucrania y Turquía un pasaje legítimo para cereales y determinados productos agrarios. La propuesta de una solución negociada sí ha sido saludada por el jefe de la diplomacia española, que ha mantenido que la “ONU tiene que estar involucrada en todas las partes del mundo, también en Líbano”.