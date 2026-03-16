Kallas plantea una misión de la UE para mantener abierto el estrecho de Ormuz

Kaja Kallas, Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, señaló la urgencia de implementar acciones coordinadas ante el cierre del estrecho de Ormuz, medida que atribuyó a una respuesta de Irán tras los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel. Según consignó el medio, Kallas advirtió que la interrupción en esa ruta estratégica genera riesgos para el suministro mundial de petróleo, gas y fertilizantes, y subrayó que un cierre prolongado podría tener implicancias directas en la seguridad energética y alimentaria a nivel global.

De acuerdo con lo reportado, la funcionaria detalló sus propuestas antes de la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) de la UE, que reúne en Bruselas a los titulares de Exteriores de los 27 Estados miembros. Kallas propuso la creación de una misión europea, e incluso la posibilidad de impulsar una operación bajo el auspicio de Naciones Unidas, con el objetivo de mantener abierto el tránsito por el estrecho de Ormuz. Esta vía es considerada crítica por ser la principal ruta marítima de transporte de crudo y gas en el mundo. Según indicó, ella conversó durante el fin de semana con António Guterres, secretario general de la ONU, a quien planteó un marco de cooperación similar al implementado en la Iniciativa de cereales del Mar Negro, que en contexto de la guerra en Ucrania permitió la exportación de trigo y fertilizantes.

Kallas afirmó que el cierre de Ormuz podría facilitar el financiamiento de la guerra por parte de Rusia, razón por la cual consideró imprescindible reforzar la respuesta europea e internacional. "El cierre del estrecho de Ormuz beneficia a Rusia para financiar esta guerra. Así que definitivamente tenemos que hacer más al respecto. Y ahí el principal tema será cómo mantener abierto el estrecho de Ormuz", afirmó según publicó la fuente. La responsable europea destacó que un 85% del petróleo y gas que transita por Ormuz se dirige a países asiáticos, pero subrayó el impacto igualmente relevante para el resto del comercio internacional y en especial para el acceso a insumos agrícolas como fertilizantes.

El medio detalló que, en la conversación con António Guterres, se analizó la viabilidad de organizar una operación que favoreciera la libre circulación por el estrecho en un contexto bélico complejo, emulando mecanismos multilaterales previos. En este sentido, la responsable europea recordó que ya existe la operación naval ‘Aspides’, desplegada por la Unión Europea para proteger el tráfico marítimo en el mar Rojo ante ataques de milicias hutíes vinculadas a la crisis en Yemen. Kallas propuso estudiar la posibilidad de modificar el mandato de ‘Aspides’, de modo que pueda adaptarse y contribuir a mantener abierta la circulación en el estrecho de Ormuz.

La Alta Representante precisó que dicha modificación requerirá el consenso de los Estados miembros y el ajuste de los objetivos de la misión para su aplicación en el nuevo escenario. "Discutiremos con los Estados miembro si es posible cambiar el mandato de esta misión y si están dispuestos a utilizar realmente esta misión. Si queremos tener seguridad en esta región, lo más fácil sería utilizar la operación que ya tenemos en la zona y quizá modificarla un poco", indicó según detalló el medio. En sus declaraciones, Kallas reconoció que alcanzar un acuerdo rápido y efectivo en el seno de la UE presenta dificultades, pero apeló a encontrar mecanismos ágiles que aseguren la reapertura del corredor estratégico.

El medio añadió que el cierre del estrecho de Ormuz tiene consecuencias que alcanzan tanto a la economía global como a la estabilidad política en distintas regiones, afectando la seguridad de los suministros energéticos hacia Asia y otras partes del mundo. Por este motivo, la funcionaria reiteró la disposición de la Unión Europea a apoyar esfuerzos multilaterales, ya sea bajo una bandera europea, de Naciones Unidas o en combinación, como respuesta a los desafíos derivados de la interrupción en la principal ruta marítima de exportaciones de hidrocarburos y fertilizantes.