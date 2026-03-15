Un adolescente de 15 años roba un autobús en Alemania y recorre 130 kilómetros para llevar a su novia al trabajo

Policía en Alemania. (Europa Press/dpa)

Un adolescente de 15 años ha sido detenido por la policía alemana tras conducir un autobús robado durante 130 kilómetros con el objetivo de llevar a su novia a la escuela.

La portavoz de la policía explicó que “aún no sabemos cómo obtuvo la llave y cómo logró conducir tan bien el autobús”. El joven, según el parte policial, abrió el vehículo sin forzar el cierre y utilizó una “llave universal” para ponerlo en marcha.

El caso comenzó en Wiesbaden, cuando el adolescente sustrajo el autobús de una empresa de transporte durante la madrugada y puso rumbo a Karlsruhe. La ausencia del autobús fue detectada a las 06:00, pero, como señalaron los representantes de la empresa, “al principio se pensó que un conductor de autobús había salido en ruta con el vehículo equivocado”.

El incidente fue reportado a la policía recién cerca del mediodía, momento en que se iniciaron las investigaciones. La portavoz de la policía aclaró que solo entonces se pudo seguir el rastro del vehículo. Al llegar a Karlsruhe, una patrulla localizó el autobús poco después de que el joven recogiera a su novia de la escuela. La policía destacó que el autobús “permaneció intacto, sin daños”.

Actualmente, el adolescente enfrenta una investigación penal por robo y conducción sin carnet. El menor fue entregado a sus tutores legales tras el hallazgo del vehículo. La policía sigue intentando esclarecer los motivos detrás de la insólita decisión del joven.

No es el único caso de menores al volante

Pero este no es el único caso reciente y rocambolesco de menores al volante en Alemania. En febrero, un niño de 12 años condujo borracho el coche de su padre, provocando choques en cadena contra tres vehículos estacionados. El menor, acompañado por dos amigos de 14 y 15 años, se puso al volante de un Ford alrededor de la 1:33 y, tras atravesar varias calles sin percances, colisionó primero con una furgoneta y luego, al retroceder, contra un Renault y otro vehículo estacionado, de acuerdo con datos recogidos por el medio alemán Bild.

Aunque el incidente fue calificado como grave, las autoridades no presentarán cargos penales porque la legislación alemana establece que los menores de 14 años no son considerados imputables, una medida confirmada por la policía de la localidad. Tras el accidente, testigos presenciaron la huida de los tres niños y alertaron a las fuerzas de seguridad, que localizaron poco después al conductor en su domicilio, donde admitió haber manejado bajo los efectos del alcohol; la prueba de alcoholemia fue positiva,.

En España, conducir un coche antes de alcanzar la mayoría de edad implica graves consecuencias legales. Para ponerse al volante, es imprescindible haber cumplido los 18 años y haber superado los exámenes correspondientes del carné de conducir, sin excepción posible. La DGT recuerda que la única entidad autorizada para la enseñanza de conducción es la autoescuela, por lo que —legalmente, aunque la práctica sigue ocurriendo— los padres no pueden enseñar a sus hijos. La infracción de conducir un vehículo siendo menor de edad está considerada como un delito recogido en el artículo 384 del Código Penal.