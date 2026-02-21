España

Un niño alemán de 12 años sale a conducir borracho y provoca varios accidentes: no será condenado por ser menor de edad

Al salir a la carretera de madrugada junto a varios amigos, chocó contra tres coches

Guardar
Policía en Alemania. (Thilo Schmuelgen/Reuters)
Policía en Alemania. (Thilo Schmuelgen/Reuters)

Un niño alemán de 12 años se emborrachó la noche del pasado viernes junto a dos amigos de 14 y 15 años. La situación tal vez hubiera pasado desapercibida —al menos para los medios de comunicación, especialmente los de otros dos países— si no fuera porque, ya en estado de ebriedad, se les ocurrió coger el coche del padre del más pequeño y salir de paseo en la madrugada.

Según ha contado el medio alemán Bild, al volante se puso precisamente el niño de 12 años, que arrancó el Ford de su padre hacia la 1:33 horas. Afortunadamente, no alcanzó demasiada velocidad, y al principio pasó sin incidencias junto a varios vehículos estacionados en el lado derecho de la calle. Pero luego ocurrió el percance: primero chocó contra una furgoneta que estaba aparcada y, al dar marcha atrás, golpeó a un Renault y a otra furgoneta. A continuación hicieron lo que cualquier niño hubiera hecho en ese momento: echar a correr. “Testigos observaron cómo tres niños huían del lugar del accidente tras la colisión. Las investigaciones iniciadas de inmediato en el lugar del accidente dieron indicios de que un niño de 12 años era el conductor”, ha declarado a la prensa alemana el portavoz policial de la localidad de Heide, Björn Gustke.

Los agentes encontraron al niño en su casa. Admitió de inmediato que había conducido el Ford y que estaba borracho. La prueba de alcoholemia dio positiva. El niño no había tenido hasta ahora antecedentes policiales y, dado que en Alemania los niños menores de 14 años no son imputables penalmente, las fuerzas policiales y la Fiscalía no tomaron más medidas. No obstante, las reclamaciones civiles no se ven afectadas por esta inimputabilidad penal, por lo que se espera que termine pagando alguna multa. Tampoco ha trascendido si ha recibido algún castigo en casa.

Una DGT a medio gas porque el 55% de las plazas de sus funcionarios de oficina están vacantes: los trámites de Ibiza los tienen que hacer en Burgos.

Conducir sin ser mayor de edad en España

En España, conducir un coche antes de alcanzar la mayoría de edad implica graves consecuencias legales. Para ponerse al volante, es imprescindible haber cumplido los 18 años y haber superado los exámenes correspondientes del carné de conducir, sin excepción posible. La DGT recuerda que la única entidad autorizada para la enseñanza de conducción es la autoescuela, por lo que —legalmente, aunque la práctica sigue ocurriendo— los padres no pueden enseñar a sus hijos.

La infracción de conducir un vehículo siendo menor de edad está considerada como un delito recogido en el artículo 384 del Código Penal. Según establece: “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días”.

En el supuesto de que un adulto, por ejemplo el padre o la madre, permita que su hijo menor conduzca un coche, también puede verse obligado a responder judicialmente. La DGT ha subrayado que la imposición de penas varía según el criterio de cada juez, lo que puede desembocar en resoluciones donde, además de la sanción principal, al menor le quedaría prohibido presentarse al examen del carné de conducir durante un periodo determinado.

Temas Relacionados

SucesosSucesos EspañaAlemaniaCarreterasAccidentes de Tráfico EspañaDGTEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un trabajador de una subcontrata de Adif muere mientras manejaba maquinaria pesada en la estación de AVE de Calatayud (Zaragoza)

El secretario de Salud Laboral de CCOO Aragón ha transmitido las condolencias y la solidaridad del sindicato a la familia y compañeros, lamentando que se trata de “la tercera persona fallecida en el trabajo en 72 horas después de meses sin malas noticias”

Un trabajador de una subcontrata

Así son los registros de la policía en las residencias del expríncipe Andrés: “Levantamos las tablas del suelo”

Los agentes policiales británicos se encuentran inspeccionando la vivienda en la que el hermano de Carlos III vivió durante 20 años,el Royal Lodge

Así son los registros de

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 21 febrero

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: esta es la

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Audiencia Provincial de Valencia valoró también que Ofelia, de 19 años, no dispone de ingresos propios ni trabajo, por lo que sigue necesitando el apoyo económico de sus progenitores

Un padre desempleado pide dejar

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Los pequeños pasos hacen mucho, 10 minutos al día sin móvil son 60 horas al año”

Dedicar breves momentos diarios a caminar, leer o formarse puede transformar la salud, el bienestar y el desarrollo personal a largo plazo

Juan Gabriel Rescalvo, psicólogo: “Los
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un padre desempleado pide dejar

Un padre desempleado pide dejar de pagar la manutención a su hija mayor de edad por falta de relación y la Justicia lo rechaza: el distanciamiento empezó cuando tenía 5 años

La Justicia deniega la nacionalidad española por origen sefardí a una ciudadana de Venezuela: un apellido no es prueba suficiente sin estudio genealógico

La Guardia Civil arresta a la empleada de una empresa y a su pareja por desfalcar más de 600.000 euros con transferencias no autorizadas

La reunión en Madrid sobre el Sáhara Occidental no cambia la línea roja del Frente Polisario: “La única fórmula es que el pueblo saharaui decida”

Las carreteras españolas están “en el peor momento de su historia reciente” por la falta de inversión: 34.000 kilómetros “necesitan reconstrucción urgente”

ECONOMÍA

El régimen de Cuba debe

El régimen de Cuba debe 255 millones de euros a más de 150 pequeñas y medianas empresas españolas: ahora piden apoyo al Gobierno de Pedro Sánchez

Francisco Riaza, tasador hipotecario: “Mientras los bancos obtienen beneficios históricos, a nosotros se nos condena a la esclavitud”

El aviso de los sindicatos a la patronal para que suban los salarios: “No van a encontrar a gente para trabajar”

El sector del vino y del aceite de oliva español celebran el fallo contra los aranceles de Donald Trump y aseguran que solicitarán la devolución de las tasas

Esto es lo que cuesta comprar una casa en la nieve: el precio de la vivienda en las zonas de esquí de España

DEPORTES

A qué hora y dónde

A qué hora y dónde ver la final del ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz y Arthur Fils

El enfado de Alcaraz con la juez de silla durante el partido en Doha ante Khachanov: “La regla del reloj es una mierda”

Alcaraz se levanta de la lona para firmar una impecable remontada ante Karen Khachanov y certificar su plaza en semifinales del torneo de Doha

Kansas City, la sede de Inglaterra para el Mundial 2026: Argentina ha elegido la misma ciudad como base de operaciones

Fernando Alonso dice adiós a la pretemporada de Fórmula 1 después de que se parara su monoplaza en plena simulación de carrera