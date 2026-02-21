Un niño alemán de 12 años sale a conducir borracho y provoca varios accidentes: no será condenado por ser menor de edad

Policía en Alemania. (Thilo Schmuelgen/Reuters)

Un niño alemán de 12 años se emborrachó la noche del pasado viernes junto a dos amigos de 14 y 15 años. La situación tal vez hubiera pasado desapercibida —al menos para los medios de comunicación, especialmente los de otros dos países— si no fuera porque, ya en estado de ebriedad, se les ocurrió coger el coche del padre del más pequeño y salir de paseo en la madrugada.

Según ha contado el medio alemán Bild, al volante se puso precisamente el niño de 12 años, que arrancó el Ford de su padre hacia la 1:33 horas. Afortunadamente, no alcanzó demasiada velocidad, y al principio pasó sin incidencias junto a varios vehículos estacionados en el lado derecho de la calle. Pero luego ocurrió el percance: primero chocó contra una furgoneta que estaba aparcada y, al dar marcha atrás, golpeó a un Renault y a otra furgoneta. A continuación hicieron lo que cualquier niño hubiera hecho en ese momento: echar a correr. “Testigos observaron cómo tres niños huían del lugar del accidente tras la colisión. Las investigaciones iniciadas de inmediato en el lugar del accidente dieron indicios de que un niño de 12 años era el conductor”, ha declarado a la prensa alemana el portavoz policial de la localidad de Heide, Björn Gustke.

Los agentes encontraron al niño en su casa. Admitió de inmediato que había conducido el Ford y que estaba borracho. La prueba de alcoholemia dio positiva. El niño no había tenido hasta ahora antecedentes policiales y, dado que en Alemania los niños menores de 14 años no son imputables penalmente, las fuerzas policiales y la Fiscalía no tomaron más medidas. No obstante, las reclamaciones civiles no se ven afectadas por esta inimputabilidad penal, por lo que se espera que termine pagando alguna multa. Tampoco ha trascendido si ha recibido algún castigo en casa.

Conducir sin ser mayor de edad en España

En España, conducir un coche antes de alcanzar la mayoría de edad implica graves consecuencias legales. Para ponerse al volante, es imprescindible haber cumplido los 18 años y haber superado los exámenes correspondientes del carné de conducir, sin excepción posible. La DGT recuerda que la única entidad autorizada para la enseñanza de conducción es la autoescuela, por lo que —legalmente, aunque la práctica sigue ocurriendo— los padres no pueden enseñar a sus hijos.

La infracción de conducir un vehículo siendo menor de edad está considerada como un delito recogido en el artículo 384 del Código Penal. Según establece: “El que condujere un vehículo de motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia de conducción será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o con la de multa de doce a veinticuatro meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días”.

En el supuesto de que un adulto, por ejemplo el padre o la madre, permita que su hijo menor conduzca un coche, también puede verse obligado a responder judicialmente. La DGT ha subrayado que la imposición de penas varía según el criterio de cada juez, lo que puede desembocar en resoluciones donde, además de la sanción principal, al menor le quedaría prohibido presentarse al examen del carné de conducir durante un periodo determinado.