Reme Navarro, farmacéutica: “Si quitas los hilos blancos de la mandarina, estás tirando lo más saludable”

Montaje de Infobae en el que aparece Reme Navarro

Tener una dieta equilibrada es, sin duda, una de las mejores armas para combatir el envejecimiento. Mantener una alimentación saludable es, junto al descanso y el ejercicio físico, uno de los pilares fundamentales para disfrutar de una buena calidad de vida y preservar el bienestar con el paso de los años.

Para tener una dieta variada, es fundamental comer alimentos de diferentes grupos y priorizar aquellos de origen natural, como frutas y verduras. Estos productos aportan vitaminas, minerales y antioxidantes que ayudan a mantener el organismo en buen estado y a prevenir diversas enfermedades.

En este sentido, las mandarinas son una gran opción para incluir en la dieta diaria. Además de ser una fruta fácil de consumir y muy refrescante, destacan por su alto contenido en vitamina C, que contribuye a fortalecer el sistema inmunológico.

Sin embargo, hay muchas personas que, al comer esta fruta, separan las hebras blancas. Esto es algo que la farmacéutica Reme Navarro ha criticado en uno de los últimos vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@remenavarro).

“Si quitas los hilos blancos de la mandarina estás tirando lo más saludable”

Según explica la experta, retirar esas fibras puede hacer que estemos perdiendo una de las partes más beneficiosas de la fruta. Estas hebras blancas reciben el nombre de albedo y contienen una gran cantidad de fibra soluble, además de compuestos antioxidantes y flavonoides.

Tal y como señala Navarro, estos nutrientes pueden aportar distintos beneficios para el organismo. Por un lado, ayudan a mejorar la digestión y favorecen el tránsito intestinal. Además, pueden contribuir a controlar los niveles de colesterol y a reforzar el sistema inmunológico gracias a su contenido en antioxidantes.

La farmacéutica también destaca que la fibra presente en el albedo tiene un papel importante en la sensación de saciedad, algo que resulta útil para mantener hábitos alimentarios equilibrados. Asimismo, esa fibra contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre.

Por todo ello, la especialista recomienda no retirar estas hebras al consumir la fruta. Aunque muchas personas las eliminan por costumbre o por su textura, forman parte de los componentes más interesantes desde el punto de vista nutricional.

Expertos esperan que los precios de las frutas y verduras frescas suban debido a la creciente guerra comercial.

Frutas que también contienen albedo y aportan fibra

Además de la mandarina, otras frutas cítricas y algunas variedades similares también contienen albedo, la parte blanca situada entre la piel y la pulpa que es rica en fibra y compuestos antioxidantes.

Un ejemplo claro es la naranja, que al igual que la mandarina aporta una cantidad significativa de fibra soluble cuando se consume con sus hebras internas. El limón y la lima también poseen esta capa blanca, que contribuye a mejorar la digestión y a favorecer la salud cardiovascular. Incluso el pomelo destaca por su contenido en albedo, lo que lo convierte en una fruta interesante dentro de una dieta equilibrada.

Consumir estas frutas en su forma natural, sin eliminar sus partes internas, permite aprovechar mejor sus propiedades nutricionales. Por lo tanto, si quieres tener una dieta rica en micronutrientes, es recomendable que consumas alguno de estos cítricos una vez al día.