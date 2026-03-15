España

Huevos, tomates, pepinos, judías verdes, guisantes, frutas tropicales y café: los productos que han disparado sus precios en el último año

Durante los dos primeros meses de 2026, las bayas frescas han sido el producto que más se ha encarecido

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Un supermercado en España. (Europa
Un supermercado en España. (Europa Press)

Los precios de productos como huevos, hortalizas cultivadas por su fruto, legumbres verdes, frutas tropicales y café han registrado las mayores subidas en la cesta de la compra en España durante los últimos 12 meses, con incrementos que en algunos casos han superado el 30%.

Desde febrero de 2025 hasta febrero de 2026, los huevos han sido el alimento más afectado, experimentando un encarecimiento del 30,1%. En el listado de alimentos con subidas más notables también figuran las hortalizas cultivadas por su fruto (tomates de todo tipo, pepino, calabacín, calabaza, berenjena, pimiento ó maíz dulce, entre otras), cuyo precio ha subido un 15,2%, seguidas de cerca por las legumbres verdes (judías y guisantes verdes, habas, tirabeques, pochas frescas, soja fresca, brotes de soja o alfalfa), que ahora cuestan un 9,7% más, las frutas tropicales, encarecidas un 8,6%, y el café junto con sus sucedáneos, con un aumento del 8,3%.

El análisis de las subclases del Índice de Precios de Consumo (IPC), recogido por Europa Press a partir de los datos del INE, revela que también presentan aumentos los despojos comestibles (hígados, mollejas, riñones, sesos, criadillas), que son un 7,9% más caros que hace un año, y los cítricos frescos (naranjas, limones, limas, mandarinas, pomelos y derivados), que se han encarecido un 7,6%. Los frutos secos naturales, con o sin cáscara, han incrementado su precio un 6,1%, mientras que el chocolate lo ha hecho en un 6%. Las bayas frescas —tales como fresas, frambuesas o arándanos—, junto a la carne (fresca, refrigerada o congelada), han subido su coste un 5,9%, y tanto el pescado como los postres y bebidas lácteas, entre ellos natillas y flanes, han aumentado un 5,5%.

En el informe también se destacan los alimentos cuyo precio ha descendido durante el periodo analizado. En particular, los aceites vegetales han visto una caída en su precio del 14,1%. El azúcar de caña y de remolacha se ha abaratado un 4,7%, las patatas y otros tubérculos han bajado un 4,5%, y otro grupo —otras frutas frescas como melones, sandías, kiwis, uvas, granadas y caquis— ha reducido su coste un 4,2%. También han experimentado descensos las bebidas vegetales (-2,1%), los cereales (-1%) y las pastas como macarrones, tallarines, cuscús y similares (-0,9%).

Dentro de la categoría de los aceites vegetales, el aceite de oliva ha sorprendido por su descenso del 16,8% en el último año. No obstante, el INE precisa que, a pesar de esta bajada reciente, el llamado oro líquido suma un encarecimiento del 64% acumulado desde enero de 2021.

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

La cifra que resume la evolución en el arranque de 2026

Durante los dos primeros meses de 2026, las bayas frescas han sido el producto que más se ha encarecido, con un aumento del 55%. A este grupo le siguen las legumbres verdes, con un repunte del 21,8%, y las hortalizas cultivadas, que han subido un 12,3%.

El desglose mensual del informe señala que en febrero las bayas frescas y las legumbres verdes han liderado las subidas en comparación con enero, con incrementos del 51,4% y del 12% respectivamente. Otros alimentos destacados en este apartado han sido las frutas tropicales (+3,2%), los cítricos frescos (+2,5%), las especias, hierbas culinarias y semillas (+2,3%), así como el vino de uva, cuyo precio ha subido un 2%.

Con información de Europa Press

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