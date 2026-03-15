Puré de remolacha: una receta dulce, muy saludable y fácil de preparar con la que puedes sorprender a tus invitados

Una preparación llena de nutrientes y muy llamativa para triunfar esta primavera

Puré de remolacha. (Freepik)
En la cocina española, la remolacha se usa cada vez más por su sabor dulce y sus propiedades antioxidantes. Además, es un producto muy versátil que permite hacer numerosas preparaciones muy saludables y nutritivas, siendo un claro ejemplo este puré.

Esta preparación es una crema suave y aromática que se prepara cocinando la remolacha y triturándola con un sofrito de cebolla y ajo en aceite de oliva. Ideal como guarnición, para canapés o como parte de un menú vegetariano.

Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos
  • Tiempo total: 35 minutos

Ingredientes

  1. 3 remolachas medianas (frescas)
  2. 1 cebolla grande
  3. 2 dientes de ajo
  4. 2-3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  5. Sal al gusto
  6. Pimienta negra o blanca (opcional)

Cómo hacer puré de remolacha con cebolla y ajo, paso a paso

  1. Lava bien las remolachas bajo el grifo para eliminar cualquier resto de tierra y cuécelas enteras, sin pelar, en una olla con agua y una pizca de sal durante unos 25 minutos, o hasta que estén tiernas al pincharlas.
  2. Retíralas del fuego y deja que templen unos minutos para poder manipularlas con seguridad. A continuación, pélalas con cuidado y córtalas en trozos pequeños.
  3. Pela y pica la cebolla y los ajos en trozos muy finos, procurando que queden bien picados para que se integren mejor en la preparación final.
  4. En una sartén, calienta el aceite a fuego medio y sofríe primero la cebolla, removiendo con frecuencia, hasta que esté muy blanda y ligeramente dorada.
  5. Añade el ajo picado y rehoga durante unos 2 minutos más, vigilando que no se queme para evitar que aporte un sabor amargo.
  6. Incorpora la remolacha troceada a la sartén, mezcla bien y rehoga durante un par de minutos para integrar todos los sabores.
  7. Pasa la mezcla al vaso de la batidora y tritura hasta obtener un puré muy fino y homogéneo.
  8. Añade sal y pimienta al gusto. Si la textura queda demasiado espesa, incorpora una cucharada de agua de la cocción o un chorrito adicional de aceite hasta conseguir la consistencia deseada.

Consejo técnico: para preparar un puré más suave, pásalo por un colador fino antes de servir.

¿Cuántas porciones tiene esta receta?

Con estas cantidades obtendrás aproximadamente cuatro platos, aunque dependerá del tamaño de las raciones. Si necesitas más, puedes duplicar o ajustar los ingredientes manteniendo las mismas proporciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 80 kcal
  • Proteína: 2 g
  • Hidratos de carbono: 16 g
  • Grasas: 3,5 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda en la nevera, en un recipiente hermético, hasta 48 horas para conservar su frescura y sabor. Remueve bien antes de servir para recuperar la textura original y, si lo deseas, calienta suavemente a fuego bajo o en el microondas, evitando que hierva. También puedes añadir un pequeño chorrito de aceite de oliva o un poco de agua si ha espesado durante el reposo.

