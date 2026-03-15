La desaparición de una urna, una mesa electoral formada por los primeros votantes y amigos que van de ‘empalme’: las anécdotas en las elecciones de Castilla y León

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral en Valladolid (Pablo Requejo / Europa Press)

La jornada de votación de este 15 de marzo ha dejado algunas anécdotas mientras la Comunidad Autónoma de Castilla y León se prepara para conocer los resultados de las elecciones de 2026. Por el momento, la participación ha alcanzado un 53,19% a las 18:00, superando en un punto y medio la registrada en 2022. Además, las estimaciones preelectorales del CIS apuntan a una victoria del PP de Alfonso Fernández Mañueco, aunque sin mayoría absoluta.

El posible “empate técnico” con el PSOE y la opción de que Vox sea decisivo en la formación de gobierno centran la atención en una cita electoral. Aunque, previo a cualquier resultado, algunos vecinos han pasado por momentos tensos, como los de Rabé de las Calzadas (Burgos). Según ha podido saber 20 Minutos, se han registrado casi cuarenta minutos de retraso en la apertura electoral en el municipio debido a dos incidentes. El alcalde Diego Rodríguez ha aclarado que la tardanza se debe a la desaparición de la urna oficial asignada a la mesa electoral. Igualmente, el aguacil habría detectado “importantes daños” y vandalismo en el recinto electoral.

Concretamente, la sala presentaba “en condiciones impracticables”, con suciedad, varios fluorescentes rotos y la cabina de votación destruida. Ante esta situación, los responsables de la administración electoral han habilitado de urgencia otra dependencia dentro del mismo edificio para garantizar el derecho al voto de los electores de Rabé de las Calzadas. De este modo, mientras se organizaba el traslado, fue cuando se descubrió que faltaba una de las urnas. Un hecho, que según Rodríguez, podría tener consecuencias penales.

Castellanoleoneses votan en un colegio electoral en Valladolid (Pablo Requejo Europa Press)

Una prórroga de horario tras el cierre

Inmediatamente, la Guardia Civil fue avisada de lo ocurrido y la Policía Científica acudió al lugar para hacer una inspección ocular y analizar las cámaras de seguridad del edificio, con el objetivo de determinar si el material electoral había sido sustraído. Para permitir el arranque de la jornada, la Junta Electoral Central ha suministrado una urna de repuesto, que fue trasladada bajo custodia hasta el nuevo emplazamiento de la mesa.

Debido al conjunto de estos incidentes y a la intervención policial, la votación no pudo comenzar a la hora legalmente estipulada. De esta forma, la constitución de la mesa se realizó finalmente a las 9:38 horas, una vez verificado que todo el material necesario estaba en condiciones óptimas. Afortunadamente, tras el inicio de la votación, no se ha vuelto a detectar nada fuera de la normalidad. Pero, ante esta situación, el reglamento electoral establece que el retraso en la apertura de la mesa deberá ser compensado con una prórroga en el horario de cierre.

Carlos Martínez, candidato del PSOE a las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo, afronta su primer examen autonómico con la intención de convertirse en la alternativa socialista al largo ciclo de gobiernos del PP.

Otras anécdotas que han marcado la jornada

Asimismo, el consejero de Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha informado en una rueda de prensa que también se ha detectado “otra peculiaridad que se ha producido, en este caso ya en Zamora, en la ciudad de Toro”. Al parecer, en una de las mesas del colegio electoral han faltado todos “los miembros titulares y suplentes”. Este hecho ha estado, además, muy cerca de una de las parejas del año, Plex y Aitana, quienes han acudido a uno de los colegios electorales para que el youtuber ejerciera su derecho al voto en su ciudad natal.

Por su parte, el consejero de Presidencia ha notificado que, debido al incidente, “ha habido que constituir la mesa con los primeros ciudadanos votantes que han acudido a la mesa electoral a ejercer su derecho al voto”. Esta decisión, aunque ha permitido que toda la localidad haya podido participar en las elecciones de la comunidad, puede haber generado sorpresa para las primeras personas que han llegado al centro. Pero, imagínate ahora que llegas al colegio, justo antes de volver a casa de fiesta, y te dan esta tarea.

Esto, afortunadamente, no ha pasado, pero podría haberles pasado a los dos ciudadanos que han acudido a votar de ‘empalme’. Entrevistados para Antena 3, han llegado con un bocata de “bacon con queso para coger fuerzas antes de votar”. Y han llegado tan pronto que han estrenado la urna. Por otro lado, se ha detectado la presencia de dos granadinos que han ido hasta un colegio electoral de Burgos para apoyar al partido Se acabó la fiesta de Alvise Pérez, según han podido confirmar a Infobae España fuentes presentes en dicho centro.

Además, La opinión de Zamora ha confirmado que el colegio electoral Fernando II, en Zamora, se han inutilizado las papeletas del PSOE al tener un sello con la frase: “Que te vote Txapote”. Una vez han detectado el incidente, la junta electoral ha tenido que coger papeletas de los colegios más cercanos para reponer todas las papeletas inválidas.